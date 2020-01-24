Как испечь лимонный бисквит в духовке
По этому рецепту выходит мягкий, рассыпчатый, ароматный корж
Лимонный бисквит получается очень воздушным и имеет нежный цитрусовый привкус. Его можно подать к чаю как отдельное блюдо, или использовать в качестве основы для торта.
Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:
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Лимонный бисквит
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 309 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 125 г сливочного размягченного масла
- 2 ч.л. мелко натертой лимонной цедры
- 150 г сахара
- 3 яйца
- 225 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 125 мл молока
- 60 мл лимонного сока
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 ºС, смазать маслом форму для выпечки диаметром 20 см.
- Взбить масло с сахаром и цедрой, по одному добавить яйца, продолжая взбивать.
- Всыпать просеянную муку, добавить молоко и сок в два приема.
- Вылить тесто в форму и выпекать примерно 50 минут, оставить на 5 минут в форме, затем остудить на решетке.
Как подавать лимонный бисквит
Готовый пирог можно просто посыпать просеянной сахарной пудрой, а можно пропитать сахарным сиропом, разрезать на коржи и прослоить сметанным кремом с сахарной пудрой и лимонной цедрой.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом бисквитного пирога с черникой.
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Источник: Сегодня