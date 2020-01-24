Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь лимонный бисквит в духовке

По этому рецепту выходит мягкий, рассыпчатый, ароматный корж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Бисквит лимонный
Бисквит лимонный
Фото: freepik.com

Лимонный бисквит получается очень воздушным и имеет нежный цитрусовый привкус. Его можно подать к чаю как отдельное блюдо, или использовать в качестве основы для торта.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Читайте также:
Как приготовить лимонный рулет на сгущенке

Лимонный бисквит

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 309 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 125 г сливочного размягченного масла
  • 2 ч.л. мелко натертой лимонной цедры
  • 150 г сахара
  • 3 яйца
  • 225 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 125 мл молока
  • 60 мл лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС, смазать маслом форму для выпечки диаметром 20 см.
  2. Взбить масло с сахаром и цедрой, по одному добавить яйца, продолжая взбивать.
  3. Всыпать просеянную муку, добавить молоко и сок в два приема.
  4. Вылить тесто в форму и выпекать примерно 50 минут, оставить на 5 минут в форме, затем остудить на решетке.

Как подавать лимонный бисквит

Готовый пирог можно просто посыпать просеянной сахарной пудрой, а можно пропитать сахарным сиропом, разрезать на коржи и прослоить сметанным кремом с сахарной пудрой и лимонной цедрой.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом бисквитного пирога с черникой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать жюльен с красной рыбой и грибами в духовке Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью Как испечь вишневый пирог со штрейзелем Полезный салат из вареной курицы с яблоками и орехами
пирог выпечка рецепт лимон бисквит
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

Вчера, 08:35Fun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяШоу-бизнес

"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

21 январяWellness

Коронавирус уже унес более тысячи жизней: что надо знать о смертельных штаммах

21 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

21 январяFun

В уютном итальянском городке продают дома за один евро: фото

21 январяFun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяFun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

21 январяFun

На этот раз дешевле – за 50 тысяч евро: еще одна 19-летняя украинка продает девственность, фото

Новости партнеров

Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Врачи рассказали, сок какого цитруса способен остановить рак
Врачи рассказали, сок какого цитруса способен остановить рак
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
В Украине стартовали продажи бюджетника Nokia 2.3
В Украине стартовали продажи бюджетника Nokia 2.3