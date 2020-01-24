Как испечь лимонный бисквит в духовке

По этому рецепту выходит мягкий, рассыпчатый, ароматный корж

Бисквит лимонный Фото: freepik.com

Лимонный бисквит получается очень воздушным и имеет нежный цитрусовый привкус. Его можно подать к чаю как отдельное блюдо, или использовать в качестве основы для торта.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

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Лимонный бисквит

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

309 ккал на 100 г

Ингредиенты:

125 г сливочного размягченного масла

2 ч.л. мелко натертой лимонной цедры

150 г сахара

3 яйца

225 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

125 мл молока

60 мл лимонного сока

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 ºС, смазать маслом форму для выпечки диаметром 20 см. Взбить масло с сахаром и цедрой, по одному добавить яйца, продолжая взбивать. Всыпать просеянную муку, добавить молоко и сок в два приема. Вылить тесто в форму и выпекать примерно 50 минут, оставить на 5 минут в форме, затем остудить на решетке.

Как подавать лимонный бисквит

Готовый пирог можно просто посыпать просеянной сахарной пудрой, а можно пропитать сахарным сиропом, разрезать на коржи и прослоить сметанным кремом с сахарной пудрой и лимонной цедрой.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом бисквитного пирога с черникой.

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