Как испечь маффины с грушей и корицей
Готовим грушевые кексы в духовке
Грушевые маффины – отличное дополнение к чаю или кофе. Благодаря добавлению корицы и коричневого сахара они получаются очень ароматными.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:
Маффины с грушами готовятся очень просто. Сделать тесто для них смогут даже дети.
Рецепт кексов с грушей и корицей
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки просеянной муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки
- 1 ч.л. молотой корицы + для посыпки
- 3-4 спелых груши
- 2/3 стакана молока
- 1/4 стакана растительного масла или растопленного сливочного
- 1 яйцо
Читайте также:Как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 C и смажьте маслом формочки для маффинов.
- Груши почистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть кубиками.
- Смешайте сухие ингредиенты и добавьте кусочки груши. Сделайте в центре лунку.
- Соедините жидкие ингредиенты и влейте их в лунку.
- Перемешайте, затем выложите тесто в подготовленные формочки, наполняя их на две трети.
- Посыпьте верх каждого кекса небольшим количеством корицы и коричневого сахара.
- Выпекайте 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Перед подачей грушевые кексы остудите.
Секреты приготовления маффинов
- Формочки для маффинов могут быть металлическими, силиконовыми или бумажными. Перед выпечкой их нужно смазать маслом и присыпать мукой.
- Главное правило приготовления идеальных маффинов – нужно отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, а затем соединить их.
- Чтобы кусочки фруктов или ягод не опустились на дно, обваляйте их в муке или крахмале.
- Накладывайте тесто в формочки без горки – маффины хорошо поднимутся в духовке.
- Маффины пекут в духовке, разогретой до 180 С, в течение 20-25 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь маффины с яблоками. "Сегодня" также писали, как приготовить постный кекс с грушами.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Осенний салат с грушей, сельдереем, сыром и орехами Как сварить вкусный домашний глинтвейн: рецепт с апельсином и яблоком Как испечь дрожжевой рулет с творогом и черникой Творожная запеканка с тыквой и изюмом: пошаговый рецепт
Источник: Сегодня