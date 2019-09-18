Как испечь маффины с грушей и корицей

Готовим грушевые кексы в духовке

Пряные кексы с грушей Фото: Depositphotos

Грушевые маффины – отличное дополнение к чаю или кофе. Благодаря добавлению корицы и коричневого сахара они получаются очень ароматными.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Маффины с грушами готовятся очень просто. Сделать тесто для них смогут даже дети.

Рецепт кексов с грушей и корицей

Время приготовления:

35 минут

Ингредиенты:

2 чашки просеянной муки

1 ч.л. разрыхлителя

1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки

1 ч.л. молотой корицы + для посыпки

3-4 спелых груши

2/3 стакана молока

1/4 стакана растительного масла или растопленного сливочного

1 яйцо

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 C и смажьте маслом формочки для маффинов. Груши почистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть кубиками. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте кусочки груши. Сделайте в центре лунку. Соедините жидкие ингредиенты и влейте их в лунку. Перемешайте, затем выложите тесто в подготовленные формочки, наполняя их на две трети. Посыпьте верх каждого кекса небольшим количеством корицы и коричневого сахара. Выпекайте 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Перед подачей грушевые кексы остудите.

Секреты приготовления маффинов

Формочки для маффинов могут быть металлическими, силиконовыми или бумажными. Перед выпечкой их нужно смазать маслом и присыпать мукой. Главное правило приготовления идеальных маффинов – нужно отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, а затем соединить их. Чтобы кусочки фруктов или ягод не опустились на дно, обваляйте их в муке или крахмале. Накладывайте тесто в формочки без горки – маффины хорошо поднимутся в духовке. Маффины пекут в духовке, разогретой до 180 С, в течение 20-25 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь маффины с яблоками. "Сегодня" также писали, как приготовить постный кекс с грушами.

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