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Как испечь манник на кефире с малиной: пошаговый рецепт

Рецепт пышного манника с малиновым соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58
Манный пирог с малиной
Манный пирог с малиной
Фото: Depositphotos

Манник – это сладкий пирог, где пшеничную муку заменяет манная крупа. Самый пышный манник готовят на основе кефира. 

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Чтобы сделать вкус пирога ярче, в тесто можно добавить изюм, курагу, цукаты, а также свежие ягоды и фрукты. Мы рекомендуем приготовить ароматный малиновый соус и залить им еще горячий пирог. 

Манник на кефире с малиной

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 200 г манной крупы
  • 250 г кефира 
  • 100 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • Соль
  • 10 г разрыхлителя

Для малинового соуса:

  • 200 г малины 
  • 50 г сахара
  • 3 листика мяты 

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Способ приготовления:

  1. Смешать манку и кефир, оставить на полчаса, чтобы крупа набухла. 
  2. Взбить мягкое сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. 
  3. Добавить яичные желтки, щепотку соли и разрыхлитель, перемешать до однородности. 
  4. Отдельно взбить яичные белки в крепкую пену. 
  5. Добавить треть белков к масляной смеси и перемешать до однородности. Затем добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
  6. В конце добавить набухшую манную крупу и снова перемешать.
  7. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать манкой, добавить тесто и разровнять лопаткой. 
  8. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 35-40 минут. Достать манник из формы и наколоть его зубочисткой по всей поверхности. 
  9. Приготовить ягодный соус. Смешать малиновое пюре, мяту и сахар по вкусу. Довести до кипения и проварить в течение нескольких минут.
  10. Залить полученной смесью манник. Дать полностью остыть и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых оладий с малиной. "Сегодня" также писали, как приготовить желейный торт с малиной.

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Источник: Сегодня
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