Как испечь манник на кефире с малиной: пошаговый рецепт
Рецепт пышного манника с малиновым соусом
Манник – это сладкий пирог, где пшеничную муку заменяет манная крупа. Самый пышный манник готовят на основе кефира.
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Чтобы сделать вкус пирога ярче, в тесто можно добавить изюм, курагу, цукаты, а также свежие ягоды и фрукты. Мы рекомендуем приготовить ароматный малиновый соус и залить им еще горячий пирог.
Манник на кефире с малиной
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 200 г манной крупы
- 250 г кефира
- 100 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 2 яйца
- Соль
- 10 г разрыхлителя
Для малинового соуса:
- 200 г малины
- 50 г сахара
- 3 листика мяты
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Способ приготовления:
- Смешать манку и кефир, оставить на полчаса, чтобы крупа набухла.
- Взбить мягкое сливочное масло и сахар в пышный светлый крем.
- Добавить яичные желтки, щепотку соли и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Отдельно взбить яичные белки в крепкую пену.
- Добавить треть белков к масляной смеси и перемешать до однородности. Затем добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
- В конце добавить набухшую манную крупу и снова перемешать.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать манкой, добавить тесто и разровнять лопаткой.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке 35-40 минут. Достать манник из формы и наколоть его зубочисткой по всей поверхности.
- Приготовить ягодный соус. Смешать малиновое пюре, мяту и сахар по вкусу. Довести до кипения и проварить в течение нескольких минут.
- Залить полученной смесью манник. Дать полностью остыть и подавать.
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Источник: Сегодня