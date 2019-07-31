Как испечь манник на кефире с малиной: пошаговый рецепт

Рецепт пышного манника с малиновым соусом

Манный пирог с малиной Фото: Depositphotos

Манник – это сладкий пирог, где пшеничную муку заменяет манная крупа. Самый пышный манник готовят на основе кефира.

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Чтобы сделать вкус пирога ярче, в тесто можно добавить изюм, курагу, цукаты, а также свежие ягоды и фрукты. Мы рекомендуем приготовить ароматный малиновый соус и залить им еще горячий пирог.

Манник на кефире с малиной

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

200 г манной крупы

250 г кефира

100 г сливочного масла

150 г сахара

2 яйца

Соль

10 г разрыхлителя

Для малинового соуса:

200 г малины

50 г сахара

3 листика мяты

Способ приготовления:

Смешать манку и кефир, оставить на полчаса, чтобы крупа набухла. Взбить мягкое сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Добавить яичные желтки, щепотку соли и разрыхлитель, перемешать до однородности. Отдельно взбить яичные белки в крепкую пену. Добавить треть белков к масляной смеси и перемешать до однородности. Затем добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх. В конце добавить набухшую манную крупу и снова перемешать. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и присыпать манкой, добавить тесто и разровнять лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 35-40 минут. Достать манник из формы и наколоть его зубочисткой по всей поверхности. Приготовить ягодный соус. Смешать малиновое пюре, мяту и сахар по вкусу. Довести до кипения и проварить в течение нескольких минут. Залить полученной смесью манник. Дать полностью остыть и подавать.

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