Как испечь морковно-апельсиновый кекс с шоколадом

Рецепт ароматного домашнего кекса к чаю

Кекс с кусочками шоколада Фото: Depositphotos

Из сладкой и сочной моркови можно не только приготовить салат, но и испечь чудесный кекс к семейному чаепитию. Этот овощ использовали для выпечки еще со времен средневековья, когда другие подсластители было трудно найти или они стоили слишком дорого.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

Чтобы сделать вкус моркови менее заметным, в тесто обычно добавляют ваниль, цитрусовую цедру, молотую корицу или фруктовую эссенцию. Мы рекомендуем испечь морковный кекс с кусочками черного шоколада и апельсиновой цедрой.

Читайте также: Как испечь заливной пирог с морковью на кефире

Морковный кекс с апельсинами и шоколадом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

218 ккал 100 г

Ингредиенты:

300 г муки

200 г сливочного масла

3 яйца

200 г сахара

2 свежих моркови

Сок одного апельсина

50 г черного шоколада или шоколадных чипсов

1 ст. л. апельсиновой цедры

Сахарная пудра – по вкусу

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванильного сахара

Способ приготовления:

Очищенную морковь натрите на мелкой терке. Взбейте масло с сахаром до однородной светлой массы. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к маслу. Туда же взбейте по одному яйцу, добавьте апельсиновый сок и всыпьте ваниль. Аккуратно перемешайте массу ложкой. Затем добавьте морковь, мелко натертую цедру апельсина и рубленый шоколад. Смажьте форму маслом, обсыпьте мукой и выложите тесто. Выпекайте в нагретой до 180 °C духовке примерно 30-40 минут. Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой и по желанию украсьте кусочками апельсина и шоколада.

Полезные советы

Вместо апельсина можно использовать мандарины или лимоны.

Шоколад можно добавлять не только темный, но и молочный или белый.

Для декора можно взять свежие ягоды малины.

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.