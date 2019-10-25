Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь морковно-апельсиновый кекс с шоколадом

Рецепт ароматного домашнего кекса к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Кекс с кусочками шоколада
Кекс с кусочками шоколада
Фото: Depositphotos

Из сладкой и сочной моркови можно не только приготовить салат, но и испечь чудесный кекс к семейному чаепитию. Этот овощ использовали для выпечки еще со времен средневековья, когда другие подсластители было трудно найти или они стоили слишком дорого.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

Чтобы сделать вкус моркови менее заметным, в тесто обычно добавляют ваниль, цитрусовую цедру, молотую корицу или фруктовую эссенцию. Мы рекомендуем испечь морковный кекс с кусочками черного шоколада и апельсиновой цедрой.

Читайте также:
Как испечь заливной пирог с морковью на кефире

Морковный кекс с апельсинами и шоколадом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 218 ккал 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • 2 свежих моркови
  • Сок одного апельсина
  • 50 г черного шоколада или шоколадных чипсов
  • 1 ст. л. апельсиновой цедры
  • Сахарная пудра – по вкусу
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Очищенную морковь натрите на мелкой терке.
  2. Взбейте масло с сахаром до однородной светлой массы. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к маслу.
  3. Туда же взбейте по одному яйцу, добавьте апельсиновый сок и всыпьте ваниль. Аккуратно перемешайте массу ложкой.
  4. Затем добавьте морковь, мелко натертую цедру апельсина и рубленый шоколад.
  5. Смажьте форму маслом, обсыпьте мукой и выложите тесто. Выпекайте в нагретой до 180 °C духовке примерно 30-40 минут.
  6. Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой и по желанию украсьте кусочками апельсина и шоколада.

Полезные советы

  • Вместо апельсина можно использовать мандарины или лимоны.
  • Шоколад можно добавлять не только темный, но и молочный или белый.
  • Для декора можно взять свежие ягоды малины.

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт полезного салата из грейпфрута, феты и орехов Как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой Драники с кабачками и цветной капустой: рецепт дня Как испечь простой пирог с вареньем
шоколад апельсины выпечка кекс морковь рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Детали интерьера, которые делают квартиру безвкусной
Детали интерьера, которые делают квартиру безвкусной
Марина Бех: нереальная красотка с фантастической фигурой
Марина Бех: нереальная красотка с фантастической фигурой
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов

Популярные статьи

Сегодня, 13:43Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

Сегодня, 10:06Fun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

Сегодня, 09:04Fun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Вчера, 11:59Wellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

Вчера, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Вчера, 10:45Техно

Microsoft запретила удалять Windows 10

23 октябряFood

Как приготовить шведский салат из сельди и свеклы

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

"Вагітна" Ані Лорак ледь не впала зі сцени, фанати перелякані
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Ани Лорак и Егор Глеб восхитили романтическим свиданием
Ани Лорак и Егор Глеб восхитили романтическим свиданием
Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали ее болезнь
Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали ее болезнь
Женщина из Нью-Джерси предупреждает родителей не целовать детей
Женщина из Нью-Джерси предупреждает родителей не целовать детей
70-летняя Алла Пугачева поразила новым фото
70-летняя Алла Пугачева поразила новым фото
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
Уютный свитер и модные сапоги 2019: осенний образ Ирины Шейк
Уютный свитер и модные сапоги 2019: осенний образ Ирины Шейк