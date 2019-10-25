Как испечь морковно-апельсиновый кекс с шоколадом
Рецепт ароматного домашнего кекса к чаю
Из сладкой и сочной моркови можно не только приготовить салат, но и испечь чудесный кекс к семейному чаепитию. Этот овощ использовали для выпечки еще со времен средневековья, когда другие подсластители было трудно найти или они стоили слишком дорого.
Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:
Чтобы сделать вкус моркови менее заметным, в тесто обычно добавляют ваниль, цитрусовую цедру, молотую корицу или фруктовую эссенцию. Мы рекомендуем испечь морковный кекс с кусочками черного шоколада и апельсиновой цедрой.
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Морковный кекс с апельсинами и шоколадом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 218 ккал 100 г
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 200 г сливочного масла
- 3 яйца
- 200 г сахара
- 2 свежих моркови
- Сок одного апельсина
- 50 г черного шоколада или шоколадных чипсов
- 1 ст. л. апельсиновой цедры
- Сахарная пудра – по вкусу
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного сахара
Способ приготовления:
- Очищенную морковь натрите на мелкой терке.
- Взбейте масло с сахаром до однородной светлой массы. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к маслу.
- Туда же взбейте по одному яйцу, добавьте апельсиновый сок и всыпьте ваниль. Аккуратно перемешайте массу ложкой.
- Затем добавьте морковь, мелко натертую цедру апельсина и рубленый шоколад.
- Смажьте форму маслом, обсыпьте мукой и выложите тесто. Выпекайте в нагретой до 180 °C духовке примерно 30-40 минут.
- Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой и по желанию украсьте кусочками апельсина и шоколада.
Полезные советы
- Вместо апельсина можно использовать мандарины или лимоны.
- Шоколад можно добавлять не только темный, но и молочный или белый.
- Для декора можно взять свежие ягоды малины.
Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.
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