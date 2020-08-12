Как испечь необычную галету с персиками, сыром и тимьяном

Рецепт летней французской галеты с фруктами, сыром, тимьяном и медом

Из персиков можно готовить варенье, делать пироги, десерты и напитки. Мы предлагаем испечь оригинальную персиковую галету с сыром бри, медом и тимьяном. Этот французский пирог обязательно понравится даже самым требовательным гурманам.

Галета с персиками, бри и медом

Галета с персиками и тимьяном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

120 г сливочного масла

1 ч.л. уксуса

1 яйцо

80 мл молока

Щепотка соли

Для начинки:

400-500 г персиков

125 г сыра бри

1 ч.л. листиков свежего тимьяна

Жидкий мед – по вкусу

Смотрите видео, как испечь галету с фруктами без сахара:

Способ приготовления:

Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса. Для начинки персики помыть, удалить косточки и нарезать ломтиками. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм. Выложить сверху кусочки фруктов и сыра. Посыпать тимьяном. Выпекать в разогретой до 180-200 ºС духовке 35-40 минут.

Как подавать галету

Полить пирог медом по вкусу, остудить и разрезать на порционные куски. Галету с персиками можно подавать на завтрак или в качестве дополнения к кофе или чаю.

Напомним, ранее мы писали, как испечь галету со сливами и корицей, а также делились рецептом галеты с помидорами, сыром и базиликом.

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