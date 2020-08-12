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Как испечь необычную галету с персиками, сыром и тимьяном

Сегодня, 19:28

Рецепт летней французской галеты с фруктами, сыром, тимьяном и медом

Из персиков можно готовить варенье, делать пироги, десерты и напитки. Мы предлагаем испечь оригинальную персиковую галету с сыром бри, медом и тимьяном. Этот французский пирог обязательно понравится даже самым требовательным гурманам.

Галета с персиками, бри и медом

Галета с персиками и тимьяном
Галета с персиками и тимьяном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 120 г сливочного масла
  • 1 ч.л. уксуса
  • 1 яйцо
  • 80 мл молока
  • Щепотка соли

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Для начинки:

  • 400-500 г персиков
  • 125 г сыра бри
  • 1 ч.л. листиков свежего тимьяна
  • Жидкий мед – по вкусу

Смотрите видео, как испечь галету с фруктами без сахара:

Способ приготовления:

  1. Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку.
  2. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
  3. Для начинки персики помыть, удалить косточки и нарезать ломтиками.
  4. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм.
  5. Выложить сверху кусочки фруктов и сыра. Посыпать тимьяном.
  6. Выпекать в разогретой до 180-200 ºС духовке 35-40 минут.

Как подавать галету

Полить пирог медом по вкусу, остудить и разрезать на порционные куски. Галету с персиками можно подавать на завтрак или в качестве дополнения к кофе или чаю.

Напомним, ранее мы писали, как испечь галету со сливами и корицей, а также делились рецептом галеты с помидорами, сыром и базиликом.

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Источник: Сегодня
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