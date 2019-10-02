Как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой

Пирог из лаваша с сыром можно приготовить на завтрак

Пирог из лаваша с сыром Фото: Depositphotos

Несмотря на простоту приготовления, пирог из лаваша с брынзой, сметаной и майонезом получается очень вкусным. Его можно подавать на завтрак или на ужин.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:

Чтобы сделать блюдо менее калорийным, используйте легкий майонез или замените его натуральным йогуртом. В начинку также можно добавить свежую зелень.

Пирог из тонкого лаваша с сыром

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

216 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Лаваш – 6 шт.

Брынза – 400 г

Сметана – 200 г

Майонез – 200 г

Яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

Сыр натереть на терке. Сметану и майонез соединить в миске, добавить к ним яйца и перемешать. Сыр натереть на терке или размять вилкой, добавить к сметанной смеси. Форму для торта смазать сливочным маслом. Выложить сверху целый лаваш так, чтобы края свисали с обеих сторон формы. Остальной лаваш порвать руками на куски, обмакнуть в готовую заливку и выложить сверху. Немного заливки оставить. Свободные края лаваша сложить друг на друга, залить оставшейся сырной смесью. Выпекать пирог из лаваша в духовке до золотистой корочки.

Как выбрать вкусную брынзу для пирога

Качественная брынза – ломкая и мягкая. При этом она не должна легко крошиться и быть липкой.

Цвет качественной брынзы – белоснежный. Допустимо наличие небольших "глазков".

Упаковка с брынзой не должна быть вздутой.

Потеря формы, пятна, глубокие трещины, рыхлость, сильная размягченность, подсохшая корочка – все это признаки некачественного продукта.

В состав сыра не должны входить растительные жиры.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать ленивую лазанью из лаваша. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить рулеты из лаваша с сыром на костре.

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