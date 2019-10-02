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Как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой

Пирог из лаваша с сыром можно приготовить на завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Пирог из лаваша с сыром
Пирог из лаваша с сыром
Фото: Depositphotos

Несмотря на простоту приготовления, пирог из лаваша с брынзой, сметаной и майонезом получается очень вкусным. Его можно подавать на завтрак или на ужин.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:

Чтобы сделать блюдо менее калорийным, используйте легкий майонез или замените его натуральным йогуртом. В начинку также можно добавить свежую зелень.

Пирог из тонкого лаваша с сыром

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 216 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Лаваш – 6 шт.
  • Брынза – 400 г
  • Сметана – 200 г
  • Майонез – 200 г
  • Яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на терке.
  2. Сметану и майонез соединить в миске, добавить к ним яйца и перемешать.
  3. Сыр натереть на терке или размять вилкой, добавить к сметанной смеси.
  4. Форму для торта смазать сливочным маслом. Выложить сверху целый лаваш так, чтобы края свисали с обеих сторон формы.
  5. Остальной лаваш порвать руками на куски, обмакнуть в готовую заливку и выложить сверху. Немного заливки оставить.
  6. Свободные края лаваша сложить друг на друга, залить оставшейся сырной смесью.
  7. Выпекать пирог из лаваша в духовке до золотистой корочки.

Как выбрать вкусную брынзу для пирога

  • Качественная брынза – ломкая и мягкая. При этом она не должна легко крошиться и быть липкой.
  • Цвет качественной брынзы – белоснежный. Допустимо наличие небольших "глазков".
  • Упаковка с брынзой не должна быть вздутой.
  • Потеря формы, пятна, глубокие трещины, рыхлость, сильная размягченность, подсохшая корочка – все это признаки некачественного продукта.
  • В состав сыра не должны входить растительные жиры.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать ленивую лазанью из лаваша. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить рулеты из лаваша с сыром на костре.

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Источник: Сегодня
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