Как испечь несладкий пирог из лаваша с брынзой
Пирог из лаваша с сыром можно приготовить на завтрак
Несмотря на простоту приготовления, пирог из лаваша с брынзой, сметаной и майонезом получается очень вкусным. Его можно подавать на завтрак или на ужин.
Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:
Чтобы сделать блюдо менее калорийным, используйте легкий майонез или замените его натуральным йогуртом. В начинку также можно добавить свежую зелень.
Пирог из тонкого лаваша с сыром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 216 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Лаваш – 6 шт.
- Брынза – 400 г
- Сметана – 200 г
- Майонез – 200 г
- Яйца – 3 шт.
Способ приготовления:
- Сыр натереть на терке.
- Сметану и майонез соединить в миске, добавить к ним яйца и перемешать.
- Сыр натереть на терке или размять вилкой, добавить к сметанной смеси.
- Форму для торта смазать сливочным маслом. Выложить сверху целый лаваш так, чтобы края свисали с обеих сторон формы.
- Остальной лаваш порвать руками на куски, обмакнуть в готовую заливку и выложить сверху. Немного заливки оставить.
- Свободные края лаваша сложить друг на друга, залить оставшейся сырной смесью.
- Выпекать пирог из лаваша в духовке до золотистой корочки.
Как выбрать вкусную брынзу для пирога
- Качественная брынза – ломкая и мягкая. При этом она не должна легко крошиться и быть липкой.
- Цвет качественной брынзы – белоснежный. Допустимо наличие небольших "глазков".
- Упаковка с брынзой не должна быть вздутой.
- Потеря формы, пятна, глубокие трещины, рыхлость, сильная размягченность, подсохшая корочка – все это признаки некачественного продукта.
- В состав сыра не должны входить растительные жиры.
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Источник: Сегодня