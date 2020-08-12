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Как испечь нежные яблочные пирожки на сметане

Сегодня, 09:00

Такие пирожки готовятся быстрее и проще, чем из дрожжевого теста

Нежные, мягкие, эти пирожки с яблоками в духовке соберут всех за столом и наполнят ваш дом теплом и уютом. Из указанного количества ингредиентов получится 12 пирожков. Для начинки выбирайте небольшие яблоки с кислинкой, например, "Белый налив".

Пирожки с яблоками из бездрожжевого теста

Пирожки с яблоками на сметане в духовке
Пирожки с яблоками на сметане в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 241 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла
  • 210 г сметаны
  • 4 столовые ложки сахара
  • 350 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 6 небольших яблок
  • Молоко или сметана – для смазывания
  • Сахар – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Растопить сливочное масло, добавить сметану, сахар, перемешать.
  2. Просеять муку и разрыхлитель, перемешать до получения однородного мягкого теста. Обернуть тесто пищевой пленкой, оставить в холодильнике на час.
  3. Яблоки разрезать на половинки, почистить от кожуры и семечек.
  4. Разделить тесто на 12 равных частей, каждую раскатать, положить в середину кружочка половинку яблока срезом вверх, подогнуть края вовнутрь. Выложить готовые пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Смазать пирожки молоком или взбитым яйцом и присыпать сахаром перед выпечкой. Выпекать при 180 ºС до золотистого цвета, около 20-30 минут.

Полезный совет

В начинку можно добавить корицу, ваниль или мелко натертую лимонную цедру.

Смотрите видео, как испечь пирожки с рыбной начинкой:

Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.

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Источник: Сегодня
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