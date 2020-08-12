Как испечь нежные яблочные пирожки на сметане
Такие пирожки готовятся быстрее и проще, чем из дрожжевого теста
Нежные, мягкие, эти пирожки с яблоками в духовке соберут всех за столом и наполнят ваш дом теплом и уютом. Из указанного количества ингредиентов получится 12 пирожков. Для начинки выбирайте небольшие яблоки с кислинкой, например, "Белый налив".
Пирожки с яблоками из бездрожжевого теста
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 241 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 210 г сметаны
- 4 столовые ложки сахара
- 350 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 6 небольших яблок
- Молоко или сметана – для смазывания
- Сахар – для посыпки
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Способ приготовления:
- Растопить сливочное масло, добавить сметану, сахар, перемешать.
- Просеять муку и разрыхлитель, перемешать до получения однородного мягкого теста. Обернуть тесто пищевой пленкой, оставить в холодильнике на час.
- Яблоки разрезать на половинки, почистить от кожуры и семечек.
- Разделить тесто на 12 равных частей, каждую раскатать, положить в середину кружочка половинку яблока срезом вверх, подогнуть края вовнутрь. Выложить готовые пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Смазать пирожки молоком или взбитым яйцом и присыпать сахаром перед выпечкой. Выпекать при 180 ºС до золотистого цвета, около 20-30 минут.
Полезный совет
В начинку можно добавить корицу, ваниль или мелко натертую лимонную цедру.
Смотрите видео, как испечь пирожки с рыбной начинкой:
Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.
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