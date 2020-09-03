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Как испечь орехово-медовый кекс с кремом из козьего сыра

Сегодня, 19:03

Такая выпечка идеальна для осенних вечеров

Ищете рецепт необычной осенней выпечки? Тогда испеките вкусный домашний кекс с орехами и глазурью из козьего сыра. Уверены, вам обязательно понравится такое сочетание. Благодаря добавлению рома, меда и специй выпечка получается очень ароматной.

Орехово-медовый кекс с кремом из козьего сыра

Ореховый кекс с глазурью
Ореховый кекс с глазурью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 307 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для кекса:

  • 50 г размягченного сливочного масла
  • 2 ст.л. Филадельфии
  • 1/2 стакана коричневого сахара
  • 4 ст.л. меда
  • Ванилин на кончике ножа
  • 3 крупных яйца
  • 1 стакан муки
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 стакан измельченных в блендере жареных грецких орехов
  • 2 ст.л. рома
  • 1 ч.л. соды
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. корицы

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Для крема:

  • 150 г мягкого козьего сыра
  • 1 стакан взбитых сливок
  • 2 ст.л. меда

Смотрите видео, как сделать необычное варенье из орехов:

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 170 градусов.
  2. В большую миску просеять муку, соду, разрыхлитель, корицу, измельченные грецкие орехи и соль.
  3. Масло взбить с сахаром добела. По одному ввести яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Продолжая взбивать, на небольшой скорости, ввести сухие ингредиенты, уменьшить скорость и ввести ром, сливочный сыр и мед. Взбивать около двух минут до однородности.
  4. Выложить тесто в форму, смазанную маслом, и выпекать около 40 минут.
  5. Готовый кекс оставить остывать в форме на 10 минут, потом перевернуть форму на тарелку и дать полностью остыть.

Как сделать глазурь

С помощью миксера на медленной скорости соединить козий сыр и мед со взбитыми сливками и взбивать около 30 секунд до однородности. Можно украсить кекс колотыми орешками или веточками тимьяна или лаванды.

Напомним, ранее мы делились рецептом морковно-орехового кекса в хлебопечке, а также писали, как испечь апельсиновый кекс без яиц и молока.

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Источник: Сегодня
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