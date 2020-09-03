Как испечь орехово-медовый кекс с кремом из козьего сыра
Такая выпечка идеальна для осенних вечеров
Ищете рецепт необычной осенней выпечки? Тогда испеките вкусный домашний кекс с орехами и глазурью из козьего сыра. Уверены, вам обязательно понравится такое сочетание. Благодаря добавлению рома, меда и специй выпечка получается очень ароматной.
Орехово-медовый кекс с кремом из козьего сыра
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 307 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для кекса:
- 50 г размягченного сливочного масла
- 2 ст.л. Филадельфии
- 1/2 стакана коричневого сахара
- 4 ст.л. меда
- Ванилин на кончике ножа
- 3 крупных яйца
- 1 стакан муки
- 1/2 ч.л. соли
- 1 стакан измельченных в блендере жареных грецких орехов
- 2 ст.л. рома
- 1 ч.л. соды
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. корицы
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Для крема:
- 150 г мягкого козьего сыра
- 1 стакан взбитых сливок
- 2 ст.л. меда
Смотрите видео, как сделать необычное варенье из орехов:
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 170 градусов.
- В большую миску просеять муку, соду, разрыхлитель, корицу, измельченные грецкие орехи и соль.
- Масло взбить с сахаром добела. По одному ввести яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Продолжая взбивать, на небольшой скорости, ввести сухие ингредиенты, уменьшить скорость и ввести ром, сливочный сыр и мед. Взбивать около двух минут до однородности.
- Выложить тесто в форму, смазанную маслом, и выпекать около 40 минут.
- Готовый кекс оставить остывать в форме на 10 минут, потом перевернуть форму на тарелку и дать полностью остыть.
Как сделать глазурь
С помощью миксера на медленной скорости соединить козий сыр и мед со взбитыми сливками и взбивать около 30 секунд до однородности. Можно украсить кекс колотыми орешками или веточками тимьяна или лаванды.
Напомним, ранее мы делились рецептом морковно-орехового кекса в хлебопечке, а также писали, как испечь апельсиновый кекс без яиц и молока.
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