Как испечь орехово-медовый кекс с кремом из козьего сыра

Такая выпечка идеальна для осенних вечеров

Ищете рецепт необычной осенней выпечки? Тогда испеките вкусный домашний кекс с орехами и глазурью из козьего сыра. Уверены, вам обязательно понравится такое сочетание. Благодаря добавлению рома, меда и специй выпечка получается очень ароматной.

Орехово-медовый кекс с кремом из козьего сыра

Ореховый кекс с глазурью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

307 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для кекса:

50 г размягченного сливочного масла

2 ст.л. Филадельфии

1/2 стакана коричневого сахара

4 ст.л. меда

Ванилин на кончике ножа

3 крупных яйца

1 стакан муки

1/2 ч.л. соли

1 стакан измельченных в блендере жареных грецких орехов

2 ст.л. рома

1 ч.л. соды

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. корицы

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Для крема:

150 г мягкого козьего сыра

1 стакан взбитых сливок

2 ст.л. меда

Смотрите видео, как сделать необычное варенье из орехов:

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 170 градусов. В большую миску просеять муку, соду, разрыхлитель, корицу, измельченные грецкие орехи и соль. Масло взбить с сахаром добела. По одному ввести яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Продолжая взбивать, на небольшой скорости, ввести сухие ингредиенты, уменьшить скорость и ввести ром, сливочный сыр и мед. Взбивать около двух минут до однородности. Выложить тесто в форму, смазанную маслом, и выпекать около 40 минут. Готовый кекс оставить остывать в форме на 10 минут, потом перевернуть форму на тарелку и дать полностью остыть.

Как сделать глазурь

С помощью миксера на медленной скорости соединить козий сыр и мед со взбитыми сливками и взбивать около 30 секунд до однородности. Можно украсить кекс колотыми орешками или веточками тимьяна или лаванды.

Напомним, ранее мы делились рецептом морковно-орехового кекса в хлебопечке, а также писали, как испечь апельсиновый кекс без яиц и молока.

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