Как испечь ореховый кекс с карамельной глазурью

Орехи и карамель – идеальное гастрономическое сочетание

Кекс с орехами и карамелью Фото: freepik.com

Хотите приготовить вкусный ореховый кекс? Мы советуем испечь его с добавлением миндальной и фундучной муки, и покрыть сладкой карамельной глазурью.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Этот десерт довольно прост в исполнении, но обязательно порадует ваших близких своим потрясающим вкусом. Подавайте его вместе с крепким кофе, чаем или рюмочкой миндального ликера.

Ореховый кекс с карамельной глазурью

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

125 г миндальной муки

125 г муки из фундука

3 яйца среднего размера

2 белка

50 г сливочного масла, растопленного

100 г сахара

150 г муки

1/2 пачки разрыхлителя (8 г)

1 ч.л. амаретто (по желанию)

Для карамели:

100 г сахара

50 г воды

6 ст.л. сливок любой жирности

Горсть измельченного фундука

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Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180° С. В прямоугольную форму для кекса положить пергамент. Яйца с сахаром взбить добела. Влить масло и всыпать все сухие ингредиенты. Перемешать до получения однородной массы. Отдельно взбить белки до легких пиков и вмешать в ореховую массу. Переложить тесто в форму, разровнять, выпекать 45 минут. Для карамели сахар залить водой, поставить на средний огонь. Держать, пока он не станет янтарного цвета. Снять с огня, влить сливки и вновь поставить на огонь, пока масса не загустеет. Горячий кекс смазать амаретто и залить карамелью, украсить орехами. Дать полностью остыть.

Секреты приготовления карамели

Используйте для приготовления карамели качественный белый сахар.

Чтобы сироп не засахарился, добавьте в него немного лимонного сока.

Карамель следует варить в посуде с толстым дном. Это нужно для равномерного нагрева.

Когда сахар только начинает плавиться, можно помочь ему, помешивая деревянной или силиконовой лопаткой. Как только сахар растопится, мешать уже нельзя, иначе сироп может закристаллизоваться.

Если сахар пригорит, карамель будет иметь горький вкус. Поэтому не отходите от плиты даже на минуту.

Напомним, ранее мы делились рецептом соленой карамели. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить блинчики "Сюзетт" с апельсинами и карамелью.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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