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Как испечь ореховый кекс с карамельной глазурью

Орехи и карамель – идеальное гастрономическое сочетание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Кекс с орехами и карамелью
Кекс с орехами и карамелью
Фото: freepik.com

Хотите приготовить вкусный ореховый кекс? Мы советуем испечь его с добавлением миндальной и фундучной муки, и покрыть сладкой карамельной глазурью.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Этот десерт довольно прост в исполнении, но обязательно порадует ваших близких своим потрясающим вкусом. Подавайте его вместе с крепким кофе, чаем или рюмочкой миндального ликера.

Ореховый кекс с карамельной глазурью

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 125 г миндальной муки
  • 125 г муки из фундука
  • 3 яйца среднего размера
  • 2 белка
  • 50 г сливочного масла, растопленного
  • 100 г сахара
  • 150 г муки
  • 1/2 пачки разрыхлителя (8 г)
  • 1 ч.л. амаретто (по желанию)

Для карамели:

  • 100 г сахара
  • 50 г воды
  • 6 ст.л. сливок любой жирности
  • Горсть измельченного фундука

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Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180° С. В прямоугольную форму для кекса положить пергамент.
  2. Яйца с сахаром взбить добела. Влить масло и всыпать все сухие ингредиенты. Перемешать до получения однородной массы.
  3. Отдельно взбить белки до легких пиков и вмешать в ореховую массу. Переложить тесто в форму, разровнять, выпекать 45 минут.
  4. Для карамели сахар залить водой, поставить на средний огонь. Держать, пока он не станет янтарного цвета. Снять с огня, влить сливки и вновь поставить на огонь, пока масса не загустеет.
  5. Горячий кекс смазать амаретто и залить карамелью, украсить орехами. Дать полностью остыть.

Секреты приготовления карамели

  • Используйте для приготовления карамели качественный белый сахар.
  • Чтобы сироп не засахарился, добавьте в него немного лимонного сока.
  • Карамель следует варить в посуде с толстым дном. Это нужно для равномерного нагрева.
  • Когда сахар только начинает плавиться, можно помочь ему, помешивая деревянной или силиконовой лопаткой. Как только сахар растопится, мешать уже нельзя, иначе сироп может закристаллизоваться.
  • Если сахар пригорит, карамель будет иметь горький вкус. Поэтому не отходите от плиты даже на минуту.

Напомним, ранее мы делились рецептом соленой карамели. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить блинчики "Сюзетт" с апельсинами и карамелью.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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