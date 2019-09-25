Как испечь ореховый кекс с карамельной глазурью
Орехи и карамель – идеальное гастрономическое сочетание
Хотите приготовить вкусный ореховый кекс? Мы советуем испечь его с добавлением миндальной и фундучной муки, и покрыть сладкой карамельной глазурью.
Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:
Этот десерт довольно прост в исполнении, но обязательно порадует ваших близких своим потрясающим вкусом. Подавайте его вместе с крепким кофе, чаем или рюмочкой миндального ликера.
Ореховый кекс с карамельной глазурью
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 125 г миндальной муки
- 125 г муки из фундука
- 3 яйца среднего размера
- 2 белка
- 50 г сливочного масла, растопленного
- 100 г сахара
- 150 г муки
- 1/2 пачки разрыхлителя (8 г)
- 1 ч.л. амаретто (по желанию)
Для карамели:
- 100 г сахара
- 50 г воды
- 6 ст.л. сливок любой жирности
- Горсть измельченного фундука
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180° С. В прямоугольную форму для кекса положить пергамент.
- Яйца с сахаром взбить добела. Влить масло и всыпать все сухие ингредиенты. Перемешать до получения однородной массы.
- Отдельно взбить белки до легких пиков и вмешать в ореховую массу. Переложить тесто в форму, разровнять, выпекать 45 минут.
- Для карамели сахар залить водой, поставить на средний огонь. Держать, пока он не станет янтарного цвета. Снять с огня, влить сливки и вновь поставить на огонь, пока масса не загустеет.
- Горячий кекс смазать амаретто и залить карамелью, украсить орехами. Дать полностью остыть.
Секреты приготовления карамели
- Используйте для приготовления карамели качественный белый сахар.
- Чтобы сироп не засахарился, добавьте в него немного лимонного сока.
- Карамель следует варить в посуде с толстым дном. Это нужно для равномерного нагрева.
- Когда сахар только начинает плавиться, можно помочь ему, помешивая деревянной или силиконовой лопаткой. Как только сахар растопится, мешать уже нельзя, иначе сироп может закристаллизоваться.
- Если сахар пригорит, карамель будет иметь горький вкус. Поэтому не отходите от плиты даже на минуту.
Напомним, ранее мы делились рецептом соленой карамели. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить блинчики "Сюзетт" с апельсинами и карамелью.
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