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Как испечь ореховый тарт с черникой и сливами

Сегодня, 10:26

Рецепт ароматного фруктового пирога с орехами

В этом сливовом пироге с черникой и заварным кремом нет ни грамма муки. Его основа готовится из молотого фундука. Так что десерт смело могут есть люди с непереносимостью глютена.

Перед подачей пирог желательно хорошо охладить – так он будет гораздо вкуснее, чем в теплом виде.

Тарт с заварным кремом и фруктами

Тарт с заварным кремом и фруктами
Тарт с заварным кремом и фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 405 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 190 г молотого фундука
  • 3 ст. л. растопленного сливочного масла
  • 180 г сахара
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя
  • 150 мл молока
  • 150 г йогурта
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 200 г черники
  • 200 г слив
  • 2 яйца
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Для теста смешайте молотые орехи, 30 г сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности.
  2. Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму для тарта 30 на 10 см. Поставьте в нагретую до 170 ºС духовку на 20 минут. Выньте, остудите.
  3. Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом.
  4. Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.

Полезный совет

Вместо слив вы можете взять абрикосы, а вместо черники – малину.

Смотрите видео, как сделать сливовое вино:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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