Как испечь ореховый тарт с черникой и сливами

Рецепт ароматного фруктового пирога с орехами

В этом сливовом пироге с черникой и заварным кремом нет ни грамма муки. Его основа готовится из молотого фундука. Так что десерт смело могут есть люди с непереносимостью глютена.

Перед подачей пирог желательно хорошо охладить – так он будет гораздо вкуснее, чем в теплом виде.

Тарт с заварным кремом и фруктами

Тарт с заварным кремом и фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

405 ккал на 100 г

Ингредиенты:

190 г молотого фундука

3 ст. л. растопленного сливочного масла

180 г сахара

1 ст. л. меда

1 ч. л. кукурузного крахмала

1/4 ч. л. разрыхлителя

150 мл молока

150 г йогурта

1 ч. л. ванильного экстракта

200 г черники

200 г слив

2 яйца

Щепотка соли

Читайте также: Рецепт домашнего мороженого с черникой и лавандой

Способ приготовления:

Для теста смешайте молотые орехи, 30 г сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности. Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму для тарта 30 на 10 см. Поставьте в нагретую до 170 ºС духовку на 20 минут. Выньте, остудите. Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом. Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.

Полезный совет

Вместо слив вы можете взять абрикосы, а вместо черники – малину.

Смотрите видео, как сделать сливовое вино:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться