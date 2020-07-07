Как испечь ореховый тарт с черникой и сливами
Рецепт ароматного фруктового пирога с орехами
В этом сливовом пироге с черникой и заварным кремом нет ни грамма муки. Его основа готовится из молотого фундука. Так что десерт смело могут есть люди с непереносимостью глютена.
Перед подачей пирог желательно хорошо охладить – так он будет гораздо вкуснее, чем в теплом виде.
Тарт с заварным кремом и фруктами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 405 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 190 г молотого фундука
- 3 ст. л. растопленного сливочного масла
- 180 г сахара
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 1/4 ч. л. разрыхлителя
- 150 мл молока
- 150 г йогурта
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 200 г черники
- 200 г слив
- 2 яйца
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Для теста смешайте молотые орехи, 30 г сахара, мед, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте до полной однородности.
- Выложите ореховое тесто ровным слоем в форму для тарта 30 на 10 см. Поставьте в нагретую до 170 ºС духовку на 20 минут. Выньте, остудите.
- Для заливки смешайте 150 г сахара с яйцами, молоком, ванильным экстрактом и крахмалом в кастрюльке. Поставьте на небольшой огонь и варите до загустения примерно 10 минут. Смешайте с йогуртом.
- Сливы нарежьте дольками и вместе с черникой выложите на ореховый корж. Залейте кремом и выпекайте еще 20 минут. Полностью остудите пирог перед подачей.
Полезный совет
Вместо слив вы можете взять абрикосы, а вместо черники – малину.
Смотрите видео, как сделать сливовое вино:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.
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