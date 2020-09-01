Как испечь осенний тарт с грушами и голубым сыром
Рецепт оригинального домашнего пирога из орехового теста
Сочетание сочных груш, острого сыра и ароматных орехов давно стало классическим. Тарт с грушами и голубым сыром – рецепт пирога, который можно подавать в качестве изысканной закуски. К нему прекрасно подойдет бокал холодного белого вина.
Грушевый тарт с орехами и сыром
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 207 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 190 г грецких орехов
- 100 г муки
- 60 г сливочного масла
- Соль – щепотка
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Для начинки:
- 2 крупных спелых груши
- 150 г сыра с голубой плесенью
- 2 ст. л. сметаны
- Горсть грецких орехов
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Выложить в блендер орехи для теста и измельчить их. Затем добавить муку, соль и нарезанное кубиками сливочное масло. Все тщательно взбить до получения однородной массы.
- Полученное тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на час.
- Выложить полученное тесто в форму для выпечки, тщательно разравнивая его и формируя края. Убрать форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут.
- Далее распределить на тесто сметану и сыр, нарезанный небольшими кубиками.
- Грушу разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать мякоть ломтиками. Выложить ломтики груши на пирог. Посолить и поперчить.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 ºС духовке 12-15 минут. Затем посыпать грецкими орехами и готовить еще 5-7 минут.
Как подавать пирог
Остудить, а затем разрезать на порционные куски.
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