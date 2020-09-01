Как испечь осенний тарт с грушами и голубым сыром

Рецепт оригинального домашнего пирога из орехового теста

Сочетание сочных груш, острого сыра и ароматных орехов давно стало классическим. Тарт с грушами и голубым сыром – рецепт пирога, который можно подавать в качестве изысканной закуски. К нему прекрасно подойдет бокал холодного белого вина.

Грушевый тарт с орехами и сыром

Тарт с грушами и сыром Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

190 г грецких орехов

100 г муки

60 г сливочного масла

Соль – щепотка

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Для начинки:

2 крупных спелых груши

150 г сыра с голубой плесенью

2 ст. л. сметаны

Горсть грецких орехов

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как испечь итальянский рисовый пирог:

Способ приготовления:

Выложить в блендер орехи для теста и измельчить их. Затем добавить муку, соль и нарезанное кубиками сливочное масло. Все тщательно взбить до получения однородной массы. Полученное тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на час. Выложить полученное тесто в форму для выпечки, тщательно разравнивая его и формируя края. Убрать форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут. Далее распределить на тесто сметану и сыр, нарезанный небольшими кубиками. Грушу разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать мякоть ломтиками. Выложить ломтики груши на пирог. Посолить и поперчить. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 ºС духовке 12-15 минут. Затем посыпать грецкими орехами и готовить еще 5-7 минут.

Как подавать пирог

Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали, как испечь спиральный пирог с овощами и сыром, а также делились рецептом деревенского пирога с лисичками и зеленью.

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