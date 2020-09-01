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Как испечь осенний тарт с грушами и голубым сыром

Сегодня, 14:09

Рецепт оригинального домашнего пирога из орехового теста

Сочетание сочных груш, острого сыра и ароматных орехов давно стало классическим. Тарт с грушами и голубым сыром – рецепт пирога, который можно подавать в качестве изысканной закуски. К нему прекрасно подойдет бокал холодного белого вина.

Грушевый тарт с орехами и сыром

Тарт с грушами и сыром
Тарт с грушами и сыром
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 190 г грецких орехов
  • 100 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • Соль – щепотка

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Для начинки:

  • 2 крупных спелых груши
  • 150 г сыра с голубой плесенью
  • 2 ст. л. сметаны
  • Горсть грецких орехов
  • Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как испечь итальянский рисовый пирог:

Способ приготовления:

  1. Выложить в блендер орехи для теста и измельчить их. Затем добавить муку, соль и нарезанное кубиками сливочное масло. Все тщательно взбить до получения однородной массы.
  2. Полученное тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на час.
  3. Выложить полученное тесто в форму для выпечки, тщательно разравнивая его и формируя края. Убрать форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут.
  4. Далее распределить на тесто сметану и сыр, нарезанный небольшими кубиками.
  5. Грушу разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать мякоть ломтиками. Выложить ломтики груши на пирог. Посолить и поперчить.
  6. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 ºС духовке 12-15 минут. Затем посыпать грецкими орехами и готовить еще 5-7 минут.

Как подавать пирог

Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали, как испечь спиральный пирог с овощами и сыром, а также делились рецептом деревенского пирога с лисичками и зеленью.

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Источник: Сегодня
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