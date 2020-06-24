Как испечь открытый пирог с заварным кремом и клубникой

Рецепт французского тарта с заварным кремом и ягодами

Сезон ягод в разгаре, поэтому нежный и очень вкусный тарт с ягодами станет идеальным десертом на вашем столе.

Несмотря на то, что в рецепте используется клубника, для начинки подойдут любые сезонные ягоды. Малина, земляника, голубика, ежевика – они будут хороши как отдельно, так и в миксе.

Клубничный тарт с заварным кремом

Тарт из песочного теста с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

334 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г муки

125 г сливочного масла комнатной температуры

85 г сахарной пудры

25 г миндальной муки

1 яйцо

Щепотка соли

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Для начинки:

250 мл молока

60 г сахара

1 желток

1 ст.л.(с верхом) кукурузного крахмала

500 г свежей клубники

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Способ приготовления:

Сливочное масло растереть с сахарной пудрой, миндальной мукой и сахаром. Если у вас нет миндальной муки, замените ее обычной или измельчите в блендере очищенный миндаль. Добавить яйцо и хорошо перемешать, затем всыпать просеянную муку и быстро замесить тесто. Долго вымешивать не стоит, иначе оно будет жестким. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 2 часа. Пока тесто отдыхает, приготовить крем. Желток хорошо размешать с сахаром и крахмалом. Молоко довести до кипения, влить немного в сахарно-желтковую смесь и быстро размешать. Затем тонкой струйкой влить все остальное молоко, не переставая перемешивать. Снова влить яично-молочную смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь. Варить до загустения, постоянно помешивая, примерно 2-3 минуты. Готовый крем сразу же переложить в другую посуду, накрыть пищевой пленкой и остудить. Охлажденное тесто выложить в форму для выпечки и сформировать бортики. Наколоть вилкой, накрыть листом бумаги для выпечки и насыпать груз (сухой горох или фасоль). Выпекать в течении 12-20 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета. Песочный корж полностью остудить. На остывшую основу выложить заварной крем. Клубнику вымыть, высушить, разрезать на половинки и выложить поверх крема.

Полезный совет

Чтобы ягоды не заветрились, возьмите прозрачное желе для торта, приготовьте по инструкции на упаковке и аккуратно полейте им клубнику.

Напомним, ранее мы делились рецептом "Наполеона" без выпечки с заварным кремом, а также рассказывали, как сделать клубнично-сметанный торт без выпечки.

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