Как испечь песочный пирог с дыней

Готовим вкусный и необычный летний пирог

Дынный тарт Фото: freepik.com

Дыню едят свежей, добавляют в супы и салаты. Но мало кто знает, что с ней можно готовить вкусную домашнюю выпечку. Мы поделимся рецептом простого и вкусного тарта из песочного теста с дынной начинкой.

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Готовый пирог можно украсить взбитыми сливками, а можно вырезать из мякоти дыни шарики с помощью специальной круглой ложечки и красиво выложить их на поверхности остывшего тарта вместе с сезонными ягодами, дольками киви и зеленью мяты.

Дынный тарт из песочного теста

Время приготовления:

2 часа

Для основы:

300 г муки

200 г сливочного масла или маргарина

100 г сахара

3 желтка

Для начинки:

600-700 г мякоти сладкой дыни

60 г сахарной пудры

1 ст.л. рома или коньяка

1 белок

3 желтка

Щепотка соли

Способ приготовления:

Муку просеять в миску. Добавить нарезанное кубиками холодное масло, растереть руками в крошку. Добавить сахар и желтки яиц. Быстро замесить эластичное тесто, поставить его в холодильник на полчаса. Выложить в форму и сформировать бортики. Наколоть тесто вилкой и выпечь в духовке до полуготовности. Мякоть дыни без косточек измельчить в блендере, перемешать с сахарной пудрой. Добавить коньяк или ром, растертые желтки, взбитый вместе с солью в крепкую пену белок. Аккуратно, но тщательно перемешать. Вылить начинку в основу из теста. Готовить еще полчаса при 180 С. Испеченный дынный тарт охладить, не вынимая из формы, в которой он выпекался.

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