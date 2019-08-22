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Как испечь песочный пирог с дыней

Готовим вкусный и необычный летний пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Дынный тарт
Дынный тарт
Фото: freepik.com

Дыню едят свежей, добавляют в супы и салаты. Но мало кто знает, что с ней можно готовить вкусную домашнюю выпечку. Мы поделимся рецептом простого и вкусного тарта из песочного теста с дынной начинкой.

Смотрите видео, как приготовить дыню с инжиром на зиму:

Готовый пирог можно украсить взбитыми сливками, а можно вырезать из мякоти дыни шарики с помощью специальной круглой ложечки и красиво выложить их на поверхности остывшего тарта вместе с сезонными ягодами, дольками киви и зеленью мяты.

Дынный тарт из песочного теста

Время приготовления:

  • 2 часа

Для основы:

  • 300 г муки
  • 200 г сливочного масла или маргарина
  • 100 г сахара
  • 3 желтка

Для начинки:

  • 600-700 г мякоти сладкой дыни
  • 60 г сахарной пудры
  • 1 ст.л. рома или коньяка
  • 1 белок
  • 3 желтка
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Муку просеять в миску. Добавить нарезанное кубиками холодное масло, растереть руками в крошку.
  2. Добавить сахар и желтки яиц. Быстро замесить эластичное тесто, поставить его в холодильник на полчаса.
  3. Выложить в форму и сформировать бортики. Наколоть тесто вилкой и выпечь в духовке до полуготовности.
  4. Мякоть дыни без косточек измельчить в блендере, перемешать с сахарной пудрой. Добавить коньяк или ром, растертые желтки, взбитый вместе с солью в крепкую пену белок. Аккуратно, но тщательно перемешать.
  5. Вылить начинку в основу из теста. Готовить еще полчаса при 180 С.
  6. Испеченный дынный тарт охладить, не вынимая из формы, в которой он выпекался.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи из дыни. "Сегодня" также делились рецептами смузи из арбуза и дыни.

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Источник: Сегодня
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