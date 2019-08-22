Как испечь песочный пирог с дыней
Готовим вкусный и необычный летний пирог
Дыню едят свежей, добавляют в супы и салаты. Но мало кто знает, что с ней можно готовить вкусную домашнюю выпечку. Мы поделимся рецептом простого и вкусного тарта из песочного теста с дынной начинкой.
Смотрите видео, как приготовить дыню с инжиром на зиму:
Готовый пирог можно украсить взбитыми сливками, а можно вырезать из мякоти дыни шарики с помощью специальной круглой ложечки и красиво выложить их на поверхности остывшего тарта вместе с сезонными ягодами, дольками киви и зеленью мяты.
Дынный тарт из песочного теста
Время приготовления:
- 2 часа
Для основы:
- 300 г муки
- 200 г сливочного масла или маргарина
- 100 г сахара
- 3 желтка
Для начинки:
- 600-700 г мякоти сладкой дыни
- 60 г сахарной пудры
- 1 ст.л. рома или коньяка
- 1 белок
- 3 желтка
- Щепотка соли
Читайте также:Холодный суп из дыни в блендере: рецепт дня
Способ приготовления:
- Муку просеять в миску. Добавить нарезанное кубиками холодное масло, растереть руками в крошку.
- Добавить сахар и желтки яиц. Быстро замесить эластичное тесто, поставить его в холодильник на полчаса.
- Выложить в форму и сформировать бортики. Наколоть тесто вилкой и выпечь в духовке до полуготовности.
- Мякоть дыни без косточек измельчить в блендере, перемешать с сахарной пудрой. Добавить коньяк или ром, растертые желтки, взбитый вместе с солью в крепкую пену белок. Аккуратно, но тщательно перемешать.
- Вылить начинку в основу из теста. Готовить еще полчаса при 180 С.
- Испеченный дынный тарт охладить, не вынимая из формы, в которой он выпекался.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи из дыни. "Сегодня" также делились рецептами смузи из арбуза и дыни.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram