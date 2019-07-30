Как испечь пирог с красной смородиной в мультиварке
Готовим оригинальный смородиновый пирог с белым шоколадом
Красная смородина богата витаминами А, Р и аскорбиновой кислотой. Из нее готовят варенья и компоты, а большое количество пектина делают эту ягоду идеальной основой для домашнего желе.
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Мы рекомендуем испечь с красной смородиной вкусный домашний пирог в мультиварке. Это необычный летний десерт с добавлением белого шоколада придется по вкусу всей семье.
Пирог с красной смородиной: рецепт для мультиварки
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1/2 чашки*
- 1/3 чашки растопленного сливочного масла
- 1,5 чашки муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 чашка красной смородины
- 1/2 чашки белых шоколадных капель
- Тертый белый шоколад – для украшения
- Красная смородина – для украшения
Способ приготовления:
- Чашу мультиварки смазать растительным маслом.
- Муку просеять вместе с разрыхлителем и солью.
- Яйца с сахаром взбить миксером, масса должна увеличиться в объеме в три раза и стать светлой.
- Ввести негорячее растопленное масло, перемешать, снизив скорость миксера до минимальной.
- Добавить муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешивая лопаткой, шоколадные капли и смородину.
- Выложить тесто в кастрюлю мультиварки, готовить в режиме "Выпечка" 60 минут.
- Дать остыть пирогу 10 минут, аккуратно вынуть из чаши.
- Посыпать поверхность пирога тертым белым шоколадом. Остудить перед подачей и украсить веточками красной смородины.
*Объем чашки – 240 мл.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог со смородиной. "Сегодня" также делились рецептом меренгового рулета с ягодами.
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Источник: Сегодня