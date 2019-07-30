Как испечь пирог с красной смородиной в мультиварке

Готовим оригинальный смородиновый пирог с белым шоколадом

Пирог со смородиной и белым шоколадом Фото: Depositphotos

Красная смородина богата витаминами А, Р и аскорбиновой кислотой. Из нее готовят варенья и компоты, а большое количество пектина делают эту ягоду идеальной основой для домашнего желе.

Смотрите видео, как сделать из смородины ликер:

Мы рекомендуем испечь с красной смородиной вкусный домашний пирог в мультиварке. Это необычный летний десерт с добавлением белого шоколада придется по вкусу всей семье.

Пирог с красной смородиной: рецепт для мультиварки

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

4 яйца

1/2 чашки*

1/3 чашки растопленного сливочного масла

1,5 чашки муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 чашка красной смородины

1/2 чашки белых шоколадных капель

Тертый белый шоколад – для украшения

Красная смородина – для украшения

Способ приготовления:

Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Муку просеять вместе с разрыхлителем и солью. Яйца с сахаром взбить миксером, масса должна увеличиться в объеме в три раза и стать светлой. Ввести негорячее растопленное масло, перемешать, снизив скорость миксера до минимальной. Добавить муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешивая лопаткой, шоколадные капли и смородину. Выложить тесто в кастрюлю мультиварки, готовить в режиме "Выпечка" 60 минут. Дать остыть пирогу 10 минут, аккуратно вынуть из чаши. Посыпать поверхность пирога тертым белым шоколадом. Остудить перед подачей и украсить веточками красной смородины.

*Объем чашки – 240 мл.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог со смородиной. "Сегодня" также делились рецептом меренгового рулета с ягодами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram