Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь пирог с красной смородиной в мультиварке

Готовим оригинальный смородиновый пирог с белым шоколадом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Пирог со смородиной и белым шоколадом
Пирог со смородиной и белым шоколадом
Фото: Depositphotos

Красная смородина богата витаминами А, Р и аскорбиновой кислотой. Из нее готовят варенья и компоты, а большое количество пектина делают эту ягоду идеальной основой для домашнего желе. 

Смотрите видео, как сделать из смородины ликер:

Мы рекомендуем испечь с красной смородиной вкусный домашний пирог в мультиварке. Это необычный летний десерт с добавлением белого шоколада придется по вкусу всей семье.

Пирог с красной смородиной: рецепт для мультиварки

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1/2 чашки*
  • 1/3 чашки растопленного сливочного масла
  • 1,5 чашки муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 чашка красной смородины
  • 1/2 чашки белых шоколадных капель
  • Тертый белый шоколад – для украшения
  • Красная смородина – для украшения

Читайте также:
Как приготовить заливной пирог с черной смородиной: пошаговый рецепт

Способ приготовления:

  1. Чашу мультиварки смазать растительным маслом. 
  2. Муку просеять вместе с разрыхлителем и солью.
  3. Яйца с сахаром взбить миксером, масса должна увеличиться в объеме в три раза и стать светлой.
  4. Ввести негорячее растопленное масло, перемешать, снизив скорость миксера до минимальной.
  5. Добавить муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешивая лопаткой, шоколадные капли и смородину.
  6. Выложить тесто в кастрюлю мультиварки, готовить в режиме "Выпечка" 60 минут.
  7. Дать остыть пирогу 10 минут, аккуратно вынуть из чаши.
  8. Посыпать поверхность пирога тертым белым шоколадом. Остудить перед подачей и украсить веточками красной смородины.

*Объем чашки – 240 мл.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог со смородиной. "Сегодня" также делились рецептом меренгового рулета с ягодами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт вареников со сливами на кефире День чизкейка: ТОП-5 рецептов американского десерта Рецепт пирога с абрикосами и миндальным кремом Рецепт песочного пирога с лимонно-творожной начинкой
пирог выпечка рецепт смородина белый шоколад
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе
Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе
Цифровые кочевники: заработок на путешествиях
Цифровые кочевники: заработок на путешествиях
Смартфон поможет солдатам обнаружить, откуда стреляет противник
Смартфон поможет солдатам обнаружить, откуда стреляет противник

Популярные статьи

Сегодня, 16:13Fun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Сегодня, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:43Психология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

Вчера, 14:51Fun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:39Fun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

28 июляТехно

Samsung Galaxy Note 10 впечатляет размерами: появились первые фото

28 июляFun

28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 июляТехно

Космический корабль столкнулся с гигантским астероидом: видео

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с днем ангела

28 июляПсихология

Гороскоп на неделю 28 июля-3 августа для всех знаков зодиака

Новости партнеров

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
MARUV впервые показала фигуру (фото)
MARUV впервые показала фигуру (фото)
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Как избавится от неприятного запаха изо рта после еды
Как избавится от неприятного запаха изо рта после еды
Огурцы с помидорами на зиму: овощное ассорти
Огурцы с помидорами на зиму: овощное ассорти
Новые тренды в окрашивании волос: советы стилиста (фото)
Новые тренды в окрашивании волос: советы стилиста (фото)
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Продукты, способствующие похудению
Продукты, способствующие похудению