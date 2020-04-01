Как испечь пирог с творожно-маковой начинкой: простой рецепт к чаю

Рецепт аппетитного домашнего пирога

Хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю? Предлагаем вашему вниманию отличный рецепт песочного пирога. Он непременно порадует вас своим вкусом. В нем удачно скомбинированы сразу две начинки: маковая и творожная.

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Красивый, нежный и ароматный, каждый кусочек этого творожного пирога с маком просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить!

Творожно-маковый пирог в духовке

Пирог с творогом и маком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

220 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для теста-посыпки:

100 г сливочного масла

50 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

Молотая корица и разрыхлитель – на кончике ножа

150 г муки

Для творожной начинки:

250 г творога

1 ст. л лимонного сока

2 яйца

2 пакетика ванильного сахара

10 г крахмала

10 г порошка для ванильного пудинга

Для маковой начинки:

125 мл молока

40 г сахара

70 г молотого мака

1 яйцо

30 г панировочных сухарей

Способ приготовления:

Смазать разъемную форму диаметром 20-23 см. Смешать масло с остальными продуктами для теста и перемешать до образования крошки. Две трети уложить на дно формы. Для творожной начинки смешать все ингредиенты. Выложить массу в кондитерский мешочек с насадкой, имеющий круглое отверстие. Выложить на корж круг посередине и два кольца вокруг, оставив от последнего кольца до краев формы зазор в 1 см (для теста). Для маковой начинки вскипятить молоко с сахаром. Смешать с маком и дать постоять. Добавить яйцо и сухари. Выложить массу в кондитерский мешок и выложить два кольца в промежутках между творожными кольцами. Выложить оставшуюся посыпку по краям (в зазор 1 см) и поверх начинок. Выпекать 35-40 минут при 175 ºС.

Как подавать пирог

Дайте пирогу остыть и только потом разрезайте. По желанию украсьте десерт листиками мяты.

Смотрите видео, как приготовить вкусный вишневый пирог:

Напомним, ранее мы писали, как испечь пирог с творогом, яблоками и маком. "Сегодня" также делились рецептом запеченных яблок с творогом.

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