Как испечь пирог с творожно-маковой начинкой: простой рецепт к чаю
Рецепт аппетитного домашнего пирога
Хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю? Предлагаем вашему вниманию отличный рецепт песочного пирога. Он непременно порадует вас своим вкусом. В нем удачно скомбинированы сразу две начинки: маковая и творожная.
Красивый, нежный и ароматный, каждый кусочек этого творожного пирога с маком просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить!
Творожно-маковый пирог в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 220 ккал на порцию
Ингредиенты:
Для теста-посыпки:
- 100 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- Молотая корица и разрыхлитель – на кончике ножа
- 150 г муки
Для творожной начинки:
- 250 г творога
- 1 ст. л лимонного сока
- 2 яйца
- 2 пакетика ванильного сахара
- 10 г крахмала
- 10 г порошка для ванильного пудинга
Для маковой начинки:
- 125 мл молока
- 40 г сахара
- 70 г молотого мака
- 1 яйцо
- 30 г панировочных сухарей
Способ приготовления:
- Смазать разъемную форму диаметром 20-23 см.
- Смешать масло с остальными продуктами для теста и перемешать до образования крошки. Две трети уложить на дно формы.
- Для творожной начинки смешать все ингредиенты. Выложить массу в кондитерский мешочек с насадкой, имеющий круглое отверстие. Выложить на корж круг посередине и два кольца вокруг, оставив от последнего кольца до краев формы зазор в 1 см (для теста).
- Для маковой начинки вскипятить молоко с сахаром. Смешать с маком и дать постоять. Добавить яйцо и сухари. Выложить массу в кондитерский мешок и выложить два кольца в промежутках между творожными кольцами.
- Выложить оставшуюся посыпку по краям (в зазор 1 см) и поверх начинок. Выпекать 35-40 минут при 175 ºС.
Как подавать пирог
Дайте пирогу остыть и только потом разрезайте. По желанию украсьте десерт листиками мяты.
Смотрите видео, как приготовить вкусный вишневый пирог:
Напомним, ранее мы писали, как испечь пирог с творогом, яблоками и маком. "Сегодня" также делились рецептом запеченных яблок с творогом.
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