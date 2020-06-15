Как испечь пирожки с ревенем на кефире

Готовим сладкие пирожки с начинкой из ревеня

Из ревеня готовят разные блюда: десерты, пироги, соусы, салаты и напитки. Мы предлагаем испечь сладкие пирожки с ревенем из дрожжевого теста на кефире. Это отличная выпечка для летнего чаепития в кругу семьи.

Только помните, что съедобная часть ревеня – стебель. А вот листья считаются ядовитыми и могут вызвать отравление.

Пирожки с ревенем в духовке

Пирожки с ревенем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

254 ккал на 100 г

Для теста:

1 стакан кефира

1/2 стакана растительного масла

1 пакетик (9 г) сухих дрожжей

1 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

3 стакана муки

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Для начинки:

300 г ревеня

80 г сахара

1 яйцо

Смотрите видео, что кладут в начинку магазинных пирожков:

Способ приготовления:

Почистить и мелко нарезать ревень. Засыпать сахаром, примерно 4 ст. л., дать постоять, чтобы выделился сок. Затем добавить к ревеню около 100 мл воды и поставить на огонь. Варить недолго до размягчения, около 5 минут. Откинуть на дуршлаг и дать остыть. Для теста взять кефир и масло, немного подогреть в микроволновке. Перелить в миску и добавить дрожжи, всыпать сахар и соль. Подсыпать муку и замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут. Вымесить его еще раз и разделить тесто на кусочки. Не слишком тонко раскатать, выложить сверху начинку и 1-2 ч. л. сахара. Сформировать пирожки и защипать края, выложить на застеленный пергаментной бумагой противень швом вниз. Между заготовками нужно оставлять свободное пространство. Дать постоять 10 минут, затем смазать взбитым яйцом и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 25 минут. Достать из печи, накрыть чистым полотенцем и остудить.

Полезный совет

Ревень для начинки можно смешать с клубникой или яблоками.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь клубничный пирог с ревенем.

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