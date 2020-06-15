Как испечь пирожки с ревенем на кефире
Готовим сладкие пирожки с начинкой из ревеня
Из ревеня готовят разные блюда: десерты, пироги, соусы, салаты и напитки. Мы предлагаем испечь сладкие пирожки с ревенем из дрожжевого теста на кефире. Это отличная выпечка для летнего чаепития в кругу семьи.
Только помните, что съедобная часть ревеня – стебель. А вот листья считаются ядовитыми и могут вызвать отравление.
Пирожки с ревенем в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 254 ккал на 100 г
Для теста:
- 1 стакан кефира
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 пакетик (9 г) сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 3 стакана муки
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Для начинки:
- 300 г ревеня
- 80 г сахара
- 1 яйцо
Смотрите видео, что кладут в начинку магазинных пирожков:
Способ приготовления:
- Почистить и мелко нарезать ревень.
- Засыпать сахаром, примерно 4 ст. л., дать постоять, чтобы выделился сок.
- Затем добавить к ревеню около 100 мл воды и поставить на огонь. Варить недолго до размягчения, около 5 минут. Откинуть на дуршлаг и дать остыть.
- Для теста взять кефир и масло, немного подогреть в микроволновке. Перелить в миску и добавить дрожжи, всыпать сахар и соль.
- Подсыпать муку и замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут.
- Вымесить его еще раз и разделить тесто на кусочки. Не слишком тонко раскатать, выложить сверху начинку и 1-2 ч. л. сахара.
- Сформировать пирожки и защипать края, выложить на застеленный пергаментной бумагой противень швом вниз. Между заготовками нужно оставлять свободное пространство.
- Дать постоять 10 минут, затем смазать взбитым яйцом и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 25 минут.
- Достать из печи, накрыть чистым полотенцем и остудить.
Полезный совет
Ревень для начинки можно смешать с клубникой или яблоками.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь клубничный пирог с ревенем.
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