Как испечь полезное овсяное печенье без сахара: пошаговый рецепт с видео
Рецепт диетического печенья из овсяных хлопьев
Овсяные хлопья можно использовать не только для каши, но и готовить вкусное и ароматное овсяное печенье. Австралийцы в тесто добавляют кокос, англичане – цедру лимона, а немецкие кулинары – тыквенные семечки. Рецепт от кондитера Марины Иванченко не только интересный, но и полезный.
Овсяное печенье без сахара
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 290 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 75 г овсяных хлопьев
- 25 г цельнозерновой муки
- 25 г миндаля
- 3 г разрыхлителя
- 1 г соли
- 1 г корицы
- 1 г мускатного ореха
- 50 г кефира 0.5%
- 25 г изюма
- 60 г чернослива
- 20 г фиников
- 10 г ягод годжи
- 25 г подсолнечных семечек
- 25 г тыквенных семечек
Для глазури:
- 200 г пюре малины
- 30 г сухого кокосового молока
- 30 г растопленного масла
Способ приготовления:
- Смешайте цельнозерновую муку и овсяные хлопья.
- Мелко нарежьте чернослив и порубите миндаль, высыпьте изюм, добавьте мускатный орех, корицу и ягоды годжи.
- Перетрите финики в пюре, добавьте разрыхлитель и хлопья соли, тыквенные и подсолнечные семечки. Влейте обезжиренный кефир.
- Перемешайте все ингредиенты и замесите тесто. Соберите его в шар и выложите на силиконовый коврик.
- Сформируйте печенье с помощью формочек для гарнира, разровняйте.
- Выпекайте при температуре 160 ºС 15-20 минут.
- Сделайте малиновую глазурь. Для этого смешайте малиновое пюре, кокосовое молоко и масло. Тщательно перемешайте и измельчите блендером.
- Переложите глазурь в кондитерский мешок и украсьте готовое печенье.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсяных блинов.
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Источник: Сегодня