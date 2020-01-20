Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь полезное овсяное печенье без сахара: пошаговый рецепт с видео

Рецепт диетического печенья из овсяных хлопьев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19

Овсяные хлопья можно использовать не только для каши, но и готовить вкусное и ароматное овсяное печенье. Австралийцы в тесто добавляют кокос, англичане – цедру лимона, а немецкие кулинары – тыквенные семечки. Рецепт от кондитера Марины Иванченко не только интересный, но и полезный.

Читайте также:
Ленивая овсянка в банке: зимний рецепт с мандаринами и медом

Овсяное печенье без сахара

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 290 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 75 г овсяных хлопьев
  • 25 г цельнозерновой муки
  • 25 г миндаля
  • 3 г разрыхлителя
  • 1 г соли
  • 1 г корицы
  • 1 г мускатного ореха
  • 50 г кефира 0.5%
  • 25 г изюма
  • 60 г чернослива
  • 20 г фиников
  • 10 г ягод годжи
  • 25 г подсолнечных семечек
  • 25 г тыквенных семечек

Для глазури:

  • 200 г пюре малины
  • 30 г сухого кокосового молока
  • 30 г растопленного масла

Способ приготовления:

  1. Смешайте цельнозерновую муку и овсяные хлопья.
  2. Мелко нарежьте чернослив и порубите миндаль, высыпьте изюм, добавьте мускатный орех, корицу и ягоды годжи.
  3. Перетрите финики в пюре, добавьте разрыхлитель и хлопья соли, тыквенные и подсолнечные семечки. Влейте обезжиренный кефир.
  4. Перемешайте все ингредиенты и замесите тесто. Соберите его в шар и выложите на силиконовый коврик.
  5. Сформируйте печенье с помощью формочек для гарнира, разровняйте.
  6. Выпекайте при температуре 160 ºС 15-20 минут.
  7. Сделайте малиновую глазурь. Для этого смешайте малиновое пюре, кокосовое молоко и масло. Тщательно перемешайте и измельчите блендером.
  8. Переложите глазурь в кондитерский мешок и украсьте готовое печенье.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсяных блинов.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать сладкую творожную запеканку с вермишелью Как сделать апельсиновый пудинг на пару Как испечь вкусные рогалики на кефире Как сделать фруктовый алкогольный пунш
овсянка печенье выпечка рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:07Fun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 17:22Fun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

Вчера, 15:52Психология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

Вчера, 14:38Fun

19-летняя украинка продала девственность на аукционе: новые фото

Вчера, 13:41Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Вчера, 11:17Events

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

В сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк: что произошло

Вчера, 08:18Fun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

18 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи

18 январяFun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

18 январяEvents

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне 2020

17 январяШоу-бизнес

Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать

17 январяШоу-бизнес

Настя Каменских появилась в Playboy: фото 18+

17 январяFood

Как испечь вкусные рогалики на кефире

17 январяШоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Новости партнеров

Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
5 самых неприхотливых растений для ленивых людей
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
5 действенных способов справиться с аритмией
5 действенных способов справиться с аритмией
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Розкішні дівчата українських футболістів демонструють свою красу
Розкішні дівчата українських футболістів демонструють свою красу