Как испечь полезное овсяное печенье без сахара: пошаговый рецепт с видео

Рецепт диетического печенья из овсяных хлопьев

Овсяные хлопья можно использовать не только для каши, но и готовить вкусное и ароматное овсяное печенье. Австралийцы в тесто добавляют кокос, англичане – цедру лимона, а немецкие кулинары – тыквенные семечки. Рецепт от кондитера Марины Иванченко не только интересный, но и полезный.

Овсяное печенье без сахара

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

290 ккал на 100 г

Ингредиенты:

75 г овсяных хлопьев

25 г цельнозерновой муки

25 г миндаля

3 г разрыхлителя

1 г соли

1 г корицы

1 г мускатного ореха

50 г кефира 0.5%

25 г изюма

60 г чернослива

20 г фиников

10 г ягод годжи

25 г подсолнечных семечек

25 г тыквенных семечек

Для глазури:

200 г пюре малины

30 г сухого кокосового молока

30 г растопленного масла

Способ приготовления:

Смешайте цельнозерновую муку и овсяные хлопья. Мелко нарежьте чернослив и порубите миндаль, высыпьте изюм, добавьте мускатный орех, корицу и ягоды годжи. Перетрите финики в пюре, добавьте разрыхлитель и хлопья соли, тыквенные и подсолнечные семечки. Влейте обезжиренный кефир. Перемешайте все ингредиенты и замесите тесто. Соберите его в шар и выложите на силиконовый коврик. Сформируйте печенье с помощью формочек для гарнира, разровняйте. Выпекайте при температуре 160 ºС 15-20 минут. Сделайте малиновую глазурь. Для этого смешайте малиновое пюре, кокосовое молоко и масло. Тщательно перемешайте и измельчите блендером. Переложите глазурь в кондитерский мешок и украсьте готовое печенье.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь овсяное печенье с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсяных блинов.

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