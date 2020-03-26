Как испечь постные шоколадные кексы в формочках
Рецепт шоколадно-кофейных кексов в духовке
Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Если вы хотите приготовить вкусные постные кексы, возьмите на заметку наш рецепт. В нем нет яиц, сливочного масла и молока.
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Вы можете испечь кексы в порционных формочках, а можете сделать один большой. В последнем случае время выпечки следует увеличить до 30-40 минут.
Постные шоколадные кексы
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 352 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 1/2 стакана муки
- 1/2 стакана какао
- 1 1/2 стакана сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 1 стакан теплого кофе
- 1/2 стакана растительного масла
- 2 ч.л. экстракта ванили
- 40 г измельченного горького шоколада (по желанию)
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 ºС, подготовить формочки для выпечки.
- В большой миске смешать муку, какао, сахар, соду, разрыхлитель и соль. Отдельно смешать кофе, масло и ваниль.
- Добавить жидкие ингредиенты в сухие и смешать до однородности. Всыпать нарезанный шоколад, если используете.
- Выпекать 20 минут или пока зубочистка не будет выходить из середины кексов сухой.
- Достать из духовки и дать постоять в форме 10 минут, затем извлечь из формы и дать полностью остыть на решетке.
На заметку
Кексы могут храниться в контейнере или в пергаменте при комнатной температуре до трех дней.
Смотрите видео, как приготовить диетический кекс:
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