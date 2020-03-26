Как испечь постные шоколадные кексы в формочках

Рецепт шоколадно-кофейных кексов в духовке

Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Если вы хотите приготовить вкусные постные кексы, возьмите на заметку наш рецепт. В нем нет яиц, сливочного масла и молока.

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Вы можете испечь кексы в порционных формочках, а можете сделать один большой. В последнем случае время выпечки следует увеличить до 30-40 минут.

Постные шоколадные кексы

Шоколадные кексы с кофе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

352 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 1/2 стакана муки

1/2 стакана какао

1 1/2 стакана сахара

1 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1 стакан теплого кофе

1/2 стакана растительного масла

2 ч.л. экстракта ванили

40 г измельченного горького шоколада (по желанию)

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 ºС, подготовить формочки для выпечки. В большой миске смешать муку, какао, сахар, соду, разрыхлитель и соль. Отдельно смешать кофе, масло и ваниль. Добавить жидкие ингредиенты в сухие и смешать до однородности. Всыпать нарезанный шоколад, если используете. Выпекать 20 минут или пока зубочистка не будет выходить из середины кексов сухой. Достать из духовки и дать постоять в форме 10 минут, затем извлечь из формы и дать полностью остыть на решетке.

На заметку

Кексы могут храниться в контейнере или в пергаменте при комнатной температуре до трех дней.

Смотрите видео, как приготовить диетический кекс:

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