Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь постные шоколадные кексы в формочках

Рецепт шоколадно-кофейных кексов в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 15:17

Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Если вы хотите приготовить вкусные постные кексы, возьмите на заметку наш рецепт. В нем нет яиц, сливочного масла и молока.

Читайте также:
Классический рецепт кексов в формочках

Вы можете испечь кексы в порционных формочках, а можете сделать один большой. В последнем случае время выпечки следует увеличить до 30-40 минут.

Постные шоколадные кексы

Шоколадные кексы с кофе
Шоколадные кексы с кофе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 352 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 1/2 стакана муки
  • 1/2 стакана какао
  • 1 1/2 стакана сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 стакан теплого кофе
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 2 ч.л. экстракта ванили
  • 40 г измельченного горького шоколада (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС, подготовить формочки для выпечки.
  2. В большой миске смешать муку, какао, сахар, соду, разрыхлитель и соль. Отдельно смешать кофе, масло и ваниль.
  3. Добавить жидкие ингредиенты в сухие и смешать до однородности. Всыпать нарезанный шоколад, если используете.
  4. Выпекать 20 минут или пока зубочистка не будет выходить из середины кексов сухой.
  5. Достать из духовки и дать постоять в форме 10 минут, затем извлечь из формы и дать полностью остыть на решетке.

На заметку

Кексы могут храниться в контейнере или в пергаменте при комнатной температуре до трех дней.

Смотрите видео, как приготовить диетический кекс:

Напомним, ранее мы писали, как сделать постные плюшки с изюмом и корицей. "Сегодня" также делились рецептами вкусного постного печенья.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт простой шоколадной панна котты в формочках Как сделать несладкие вафли со шпинатом к завтраку Диетическая выпечка: три рецепта полезных кексов из цельнозерновой муки Рецепт постных банановых оладий с клубникой
шоколад выпечка Великий пост рецепт кексы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Закуска из замороженной скумбрии: готовим за 5 минут
Закуска из замороженной скумбрии: готовим за 5 минут

Популярные статьи

Сегодня, 13:44Wellness

Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Сегодня, 10:15Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Сегодня, 08:56Food

Салаты из редиса: три весенних рецепта

Вчера, 16:20Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Вчера, 15:13Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

Вчера, 09:19Fun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

24 мартаFun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

24 мартаEvents

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

24 мартаWellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

24 мартаШоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

24 мартаШоу-бизнес

Итальянская актриса умерла от коронавируса

24 мартаFun

Как выглядят врачи, которые в режиме 24/7 спасают пациентов от коронавируса: фото

24 мартаEvents

Новолуние 24 марта: как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

23 мартаШоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

23 мартаИнтервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

Новости партнеров

Медики назвали 5 лекарств, которые должны быть в домашней аптечке
Медики назвали 5 лекарств, которые должны быть в домашней аптечке
Звезда
Звезда "Великолепного века" поразила сменой имиджа. Фото
Десерт к чаю без теста за 15 минут
Десерт к чаю без теста за 15 минут
Жарим рис как омлет: добавили яиц и зеленый лук
Жарим рис как омлет: добавили яиц и зеленый лук
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю "химию"