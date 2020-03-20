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Как приготовить постный бисквитный пирог с вареньем

Рецепт вкусного бисквита на апельсиновом соке

Ирина Павлина
Сегодня, 18:46

Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Во время поста православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

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Соблюдаете вы пост или нет – этот сладкий пирог покажется вам удивительно вкусными и наверняка станет одним из самых любимых.

Постный бисквитный пирог

Постный бисквитный пирог
Постный бисквитный пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 330 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 140 г сахара
  • 200 г любого апельсинового сока
  • 3 г белого винного уксуса
  • 4 г соли
  • 3 г ванили
  • 200 г растительного масла
  • 8 г соды
  • 30 г воды
  • 370 г муки
  • Варенье или конфитюр – для начинки
  • Свежие ягоды – для украшения

Способ приготовления:

  1. В миксер добавить все продукты кроме соды, воды и муки, перемешать до растворения сахара.
  2. Затем добавить муку и замесить тесто.
  3. В самую последнюю очередь добавить соду с водой.
  4. Перелить тесто в форму для выпекания и печь при 170° C до сухой зубочистки.
  5. После охлаждения бисквит разрезать и смазать конфитюром (вареньем, джемом) и украсить свежими ягодами.

Полезный совет

Если у вас нет ягод, вы можете просто присыпать десерт сахарной пудрой или покрыть его постным кремом для торта.

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:

Напомним, ранее мы писали, как сделать пышный бисквит из трех ингредиентов.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: domashniy.ru
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