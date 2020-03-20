Как приготовить постный бисквитный пирог с вареньем
Рецепт вкусного бисквита на апельсиновом соке
Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Во время поста православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.
Соблюдаете вы пост или нет – этот сладкий пирог покажется вам удивительно вкусными и наверняка станет одним из самых любимых.
Постный бисквитный пирог
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 330 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 140 г сахара
- 200 г любого апельсинового сока
- 3 г белого винного уксуса
- 4 г соли
- 3 г ванили
- 200 г растительного масла
- 8 г соды
- 30 г воды
- 370 г муки
- Варенье или конфитюр – для начинки
- Свежие ягоды – для украшения
Способ приготовления:
- В миксер добавить все продукты кроме соды, воды и муки, перемешать до растворения сахара.
- Затем добавить муку и замесить тесто.
- В самую последнюю очередь добавить соду с водой.
- Перелить тесто в форму для выпекания и печь при 170° C до сухой зубочистки.
- После охлаждения бисквит разрезать и смазать конфитюром (вареньем, джемом) и украсить свежими ягодами.
Полезный совет
Если у вас нет ягод, вы можете просто присыпать десерт сахарной пудрой или покрыть его постным кремом для торта.
Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:
Напомним, ранее мы писали, как сделать пышный бисквит из трех ингредиентов.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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