Как приготовить постный бисквитный пирог с вареньем

Рецепт вкусного бисквита на апельсиновом соке

Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Во время поста православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

Соблюдаете вы пост или нет – этот сладкий пирог покажется вам удивительно вкусными и наверняка станет одним из самых любимых.

Постный бисквитный пирог

Постный бисквитный пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

330 ккал на 100 г

Ингредиенты:

140 г сахара

200 г любого апельсинового сока

3 г белого винного уксуса

4 г соли

3 г ванили

200 г растительного масла

8 г соды

30 г воды

370 г муки

Варенье или конфитюр – для начинки

Свежие ягоды – для украшения

Способ приготовления:

В миксер добавить все продукты кроме соды, воды и муки, перемешать до растворения сахара. Затем добавить муку и замесить тесто. В самую последнюю очередь добавить соду с водой. Перелить тесто в форму для выпекания и печь при 170° C до сухой зубочистки. После охлаждения бисквит разрезать и смазать конфитюром (вареньем, джемом) и украсить свежими ягодами.

Полезный совет

Если у вас нет ягод, вы можете просто присыпать десерт сахарной пудрой или покрыть его постным кремом для торта.

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:

Напомним, ранее мы писали, как сделать пышный бисквит из трех ингредиентов.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться