Как испечь постный кекс с морковью и апельсинами

Рецепт сладкого морковного кекса с орехами и сухофруктами

Морковный кекс постный Фото: freepik.com

Рождественский пост начался 28 ноября и будет длиться 40 дней. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молоко и яйца.

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Если вы хотите испечь что-нибудь постное к чаю, приготовьте ароматный морковный кекс с орехами и сухофруктами по нашему рецепту.

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Постный морковно-апельсиновый кекс

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Морковь очищенная – 150 г

Апельсин крупный – 1 шт.

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 0,5-1 чашка

Вишня сушеная – 20 г

Изюм – 20 г

Цукаты – 20 г

Грецкие орехи – 40-50 г

Ванильный сахар – 1-2 ч.л.

Корица – 0,5 ч.л.

Мускатный орех – 1/4 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Морковь натереть на мелкой терке. С апельсина снять оранжевую часть цедры, затем выжать из него сок. Смешать морковь, тертую апельсиновую цедру, сахар, апельсиновый сок, ванильный сахар, корицу и мускатный орех. Добавить муку, просеянную вместе с разрыхлителем. Положить в тесто вишню, цукаты и изюм. Затем добавить растительное масло и молотые грецкие орехи, хорошо перемешать. Выложить тесто в смазанную форму для кекса и выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 40-45 минут.

Как подавать морковный кекс

Дать кексу немного остыть в форме, затем остудить на решетке. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой и украсить тонкие полосками цедры или моркови.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке. "Сегодня" также делились рецептом постной яблочной шарлотки.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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