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Как испечь постный кекс с морковью и апельсинами

Рецепт сладкого морковного кекса с орехами и сухофруктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Морковный кекс постный
Морковный кекс постный
Фото: freepik.com

Рождественский пост начался 28 ноября и будет длиться 40 дней. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как испечь постное печенье на рассоле:

Если вы хотите испечь что-нибудь постное к чаю, приготовьте ароматный морковный кекс с орехами и сухофруктами по нашему рецепту.

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Постный морковно-апельсиновый кекс

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Морковь очищенная – 150 г
  • Апельсин крупный – 1 шт.
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 0,5-1 чашка
  • Вишня сушеная – 20 г
  • Изюм – 20 г
  • Цукаты – 20 г
  • Грецкие орехи – 40-50 г
  • Ванильный сахар – 1-2 ч.л.
  • Корица – 0,5 ч.л.
  • Мускатный орех – 1/4 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Морковь натереть на мелкой терке.
  2. С апельсина снять оранжевую часть цедры, затем выжать из него сок.
  3. Смешать морковь, тертую апельсиновую цедру, сахар, апельсиновый сок, ванильный сахар, корицу и мускатный орех.
  4. Добавить муку, просеянную вместе с разрыхлителем.
  5. Положить в тесто вишню, цукаты и изюм.
  6. Затем добавить растительное масло и молотые грецкие орехи, хорошо перемешать.
  7. Выложить тесто в смазанную форму для кекса и выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 40-45 минут.

Как подавать морковный кекс

Дать кексу немного остыть в форме, затем остудить на решетке. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой и украсить тонкие полосками цедры или моркови.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке. "Сегодня" также делились рецептом постной яблочной шарлотки.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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