Как испечь постный кекс с морковью и апельсинами
Рецепт сладкого морковного кекса с орехами и сухофруктами
Рождественский пост начался 28 ноября и будет длиться 40 дней. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молоко и яйца.
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Если вы хотите испечь что-нибудь постное к чаю, приготовьте ароматный морковный кекс с орехами и сухофруктами по нашему рецепту.
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Постный морковно-апельсиновый кекс
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 305 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Морковь очищенная – 150 г
- Апельсин крупный – 1 шт.
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сахар – 0,5-1 чашка
- Вишня сушеная – 20 г
- Изюм – 20 г
- Цукаты – 20 г
- Грецкие орехи – 40-50 г
- Ванильный сахар – 1-2 ч.л.
- Корица – 0,5 ч.л.
- Мускатный орех – 1/4 ч.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Морковь натереть на мелкой терке.
- С апельсина снять оранжевую часть цедры, затем выжать из него сок.
- Смешать морковь, тертую апельсиновую цедру, сахар, апельсиновый сок, ванильный сахар, корицу и мускатный орех.
- Добавить муку, просеянную вместе с разрыхлителем.
- Положить в тесто вишню, цукаты и изюм.
- Затем добавить растительное масло и молотые грецкие орехи, хорошо перемешать.
- Выложить тесто в смазанную форму для кекса и выпекать в разогретой до 180 °С духовке примерно 40-45 минут.
Как подавать морковный кекс
Дать кексу немного остыть в форме, затем остудить на решетке. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой и украсить тонкие полосками цедры или моркови.
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Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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