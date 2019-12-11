Как испечь постный пирог с замороженной вишней

Рецепт пирога без масла, яиц и молока

Пирог с вишней постный Фото: Depositphotos

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте сладкий вишневый пирог по нашему рецепту.

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Постный вишневый пирог

Ингредиенты:

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Для теста:

75 г растительного маргарина

40 мл воды

Щепотка соли

50 г сахара

100 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

400 г вишни без косточек

60 г сахара

25 г муки

50 мл воды

Способ приготовления:

Растереть муку с нарезанным маргарином в крошку. Добавить сахар, соль и разрыхлитель, перемешать. Затем влить воду и замесить тесто. Дать ему постоять полчаса в холодильнике. Раскатать, положить в форму диаметром 20 см, сделать несколько проколов вилкой и запекать примерно 15 минут при температуре 190 ºС. Смешать в сотейнике ягоды и сахар. Довести все до кипения и варить 2-3 минуты. Размешать муку в холодной воде и добавить к ягодам. Снова довести смесь до кипения, все время помешивая. Достать готовый корж и высыпать сверху начинку. Увеличить нагрев и готовить еще около 10 минут.

Полезные советы

Для начинки подойдут и другие ягоды: клубника, малина или смородина;

Немного тертой лимонной цедры освежит вкус начинки;

Готовый пирог можно украсить листиками мяты и просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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