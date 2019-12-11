Как испечь постный пирог с замороженной вишней
Рецепт пирога без масла, яиц и молока
Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте сладкий вишневый пирог по нашему рецепту.
Смотрите видео, как испечь постное печенье на рассоле:
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Постный вишневый пирог
Ингредиенты:
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Для теста:
- 75 г растительного маргарина
- 40 мл воды
- Щепотка соли
- 50 г сахара
- 100 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 400 г вишни без косточек
- 60 г сахара
- 25 г муки
- 50 мл воды
Способ приготовления:
- Растереть муку с нарезанным маргарином в крошку. Добавить сахар, соль и разрыхлитель, перемешать. Затем влить воду и замесить тесто. Дать ему постоять полчаса в холодильнике.
- Раскатать, положить в форму диаметром 20 см, сделать несколько проколов вилкой и запекать примерно 15 минут при температуре 190 ºС.
- Смешать в сотейнике ягоды и сахар. Довести все до кипения и варить 2-3 минуты.
- Размешать муку в холодной воде и добавить к ягодам. Снова довести смесь до кипения, все время помешивая.
- Достать готовый корж и высыпать сверху начинку.
- Увеличить нагрев и готовить еще около 10 минут.
Полезные советы
- Для начинки подойдут и другие ягоды: клубника, малина или смородина;
- Немного тертой лимонной цедры освежит вкус начинки;
- Готовый пирог можно украсить листиками мяты и просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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Источник: Сегодня