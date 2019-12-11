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Как испечь постный пирог с замороженной вишней

Рецепт пирога без масла, яиц и молока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Пирог с вишней постный
Пирог с вишней постный
Фото: Depositphotos

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте сладкий вишневый пирог по нашему рецепту.

Смотрите видео, как испечь постное печенье на рассоле:

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Постный вишневый пирог

Ингредиенты:

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Для теста:

  • 75 г растительного маргарина
  • 40 мл воды
  • Щепотка соли
  • 50 г сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 400 г вишни без косточек
  • 60 г сахара
  • 25 г муки
  • 50 мл воды

Способ приготовления:

  1. Растереть муку с нарезанным маргарином в крошку. Добавить сахар, соль и разрыхлитель, перемешать. Затем влить воду и замесить тесто. Дать ему постоять полчаса в холодильнике.
  2. Раскатать, положить в форму диаметром 20 см, сделать несколько проколов вилкой и запекать примерно 15 минут при температуре 190 ºС.
  3. Смешать в сотейнике ягоды и сахар. Довести все до кипения и варить 2-3 минуты.
  4. Размешать муку в холодной воде и добавить к ягодам. Снова довести смесь до кипения, все время помешивая.
  5. Достать готовый корж и высыпать сверху начинку.
  6. Увеличить нагрев и готовить еще около 10 минут.

Полезные советы

  • Для начинки подойдут и другие ягоды: клубника, малина или смородина;
  • Немного тертой лимонной цедры освежит вкус начинки;
  • Готовый пирог можно украсить листиками мяты и просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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