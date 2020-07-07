Как испечь простой пирог с черешней и ванилью
Рецепт черешневого пирога в духовке с фото
Свежая черешня – продукт достаточно капризный, долго не хранится, поэтому пирог с черешней – идеальное применение этой ягоды в сезон.
В пирогах черешня прекрасно сочетается с ванилью, творогом, шоколадом. Чтобы придать ягоде приятную кислинку, сбрызните ее лимонным соком.
Пирог с черешней в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 245 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г молока
- 100 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- Ванильный сахар
- 300 г черешни
- Сахарная пудра
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Способ приготовления:
- Для теста взбейте яйца с сахаром до белой пышной массы. Влейте молоко, перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, еще раз хорошо перемешайте.
- Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте тонким слоем муки. Вылейте тесто. Сверху выложите помытые черешни.
- Выпекайте 45 минут в разогретой до 170 ºС духовке до готовности.
- После остывания посыпьте сахарной пудрой.
Полезный совет
Не вынимайте косточки из черешен – так пирог получится сочнее и ароматнее.
Смотрите видео, сколько можно съесть черешни без вреда для здоровья:
Напомним, ранее мы делились рецептом штруделя с черешней и орехами, а также рассказывали, как сделать сырники с черешней и ванилью.
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