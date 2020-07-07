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Как испечь простой пирог с черешней и ванилью

Сегодня, 17:45

Рецепт черешневого пирога в духовке с фото

Свежая черешня – продукт достаточно капризный, долго не хранится, поэтому пирог с черешней – идеальное применение этой ягоды в сезон.

В пирогах черешня прекрасно сочетается с ванилью, творогом, шоколадом. Чтобы придать ягоде приятную кислинку, сбрызните ее лимонным соком.

Пирог с черешней в духовке

Пирог с черешней
Пирог с черешней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 200 г молока
  • 100 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • Ванильный сахар
  • 300 г черешни
  • Сахарная пудра

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Способ приготовления:

  1. Для теста взбейте яйца с сахаром до белой пышной массы. Влейте молоко, перемешайте.
  2. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, еще раз хорошо перемешайте.
  3. Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте тонким слоем муки. Вылейте тесто. Сверху выложите помытые черешни.
  4. Выпекайте 45 минут в разогретой до 170 ºС духовке до готовности.
  5. После остывания посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Не вынимайте косточки из черешен – так пирог получится сочнее и ароматнее.

Смотрите видео, сколько можно съесть черешни без вреда для здоровья:

Напомним, ранее мы делились рецептом штруделя с черешней и орехами, а также рассказывали, как сделать сырники с черешней и ванилью.

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Источник: Сегодня
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