Как испечь простой пирог с черешней и ванилью

Рецепт черешневого пирога в духовке с фото

Свежая черешня – продукт достаточно капризный, долго не хранится, поэтому пирог с черешней – идеальное применение этой ягоды в сезон.

В пирогах черешня прекрасно сочетается с ванилью, творогом, шоколадом. Чтобы придать ягоде приятную кислинку, сбрызните ее лимонным соком.

Пирог с черешней в духовке

Пирог с черешней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яйца

150 г сахара

200 г молока

100 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

Ванильный сахар

300 г черешни

Сахарная пудра

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Способ приготовления:

Для теста взбейте яйца с сахаром до белой пышной массы. Влейте молоко, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, еще раз хорошо перемешайте. Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте тонким слоем муки. Вылейте тесто. Сверху выложите помытые черешни. Выпекайте 45 минут в разогретой до 170 ºС духовке до готовности. После остывания посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Не вынимайте косточки из черешен – так пирог получится сочнее и ароматнее.

Смотрите видео, сколько можно съесть черешни без вреда для здоровья:

Напомним, ранее мы делились рецептом штруделя с черешней и орехами, а также рассказывали, как сделать сырники с черешней и ванилью.

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