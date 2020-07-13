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Как испечь простой пирог с ежевикой на сметане

Сегодня, 12:28

Рецепт вкусного ежевичного пирога с орехами от Юлии Высоцкой

В сезон ягод испеките очень простой в приготовлении пирог с ежевикой на сметанном тесте от Юлии Высоцкой. За счет миндаля и молотой корицы он получается невероятно ароматным.

Такой пирог идеален в качестве угощения к чаю или кофе. Подавайте его теплым, дополнив шариком ванильного мороженого и свежими ягодами ежевики.

Пирог с ежевикой на сметане

Пирог с ежевикой в духовке
Пирог с ежевикой в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 589 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 120 г пшеничной муки
  • 500 г ежевики
  • 200 г сметаны
  • 170 г сливочного масла
  • 120 г сахара
  • 100 г миндаля
  • 2 яйца
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • 1 щепотка молотой корицы
  • 1 щепотка морской соли

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Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
  2. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром в однородную массу.
  3. Не прекращая взбивать, по одному ввести яйца.
  4. Миндаль измельчить в блендере в пудру и добавить к полученной смеси.
  5. Муку смешать с разрыхлителем и ввести в тесто.
  6. Добавить сметану, корицу, соль и все перемешать.
  7. Застелить форму бумагой для выпечки, смазать оливковым маслом. Равномерно разложить часть ежевики, выложить на нее половину теста, затем снова слой ежевики (немного ягод оставить), а сверху — оставшееся тесто. Разровнять и украсить ягодами, слегка вдавив их в тесто.
  8. Выпекать пирог в разогретой духовке 35–40 минут.

Полезный совет

Для такого пирога подойдут любые другие ягоды.

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Напомним, ранее мы писали, как сделать варенье из ежевики. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, кому нужно есть ежевику.

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Источник: Сегодня
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