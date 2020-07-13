Как испечь простой пирог с ежевикой на сметане
Рецепт вкусного ежевичного пирога с орехами от Юлии Высоцкой
В сезон ягод испеките очень простой в приготовлении пирог с ежевикой на сметанном тесте от Юлии Высоцкой. За счет миндаля и молотой корицы он получается невероятно ароматным.
Такой пирог идеален в качестве угощения к чаю или кофе. Подавайте его теплым, дополнив шариком ванильного мороженого и свежими ягодами ежевики.
Пирог с ежевикой на сметане
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 589 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 120 г пшеничной муки
- 500 г ежевики
- 200 г сметаны
- 170 г сливочного масла
- 120 г сахара
- 100 г миндаля
- 2 яйца
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. оливкового масла
- 1 щепотка молотой корицы
- 1 щепотка морской соли
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Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
- Размягченное сливочное масло взбить с сахаром в однородную массу.
- Не прекращая взбивать, по одному ввести яйца.
- Миндаль измельчить в блендере в пудру и добавить к полученной смеси.
- Муку смешать с разрыхлителем и ввести в тесто.
- Добавить сметану, корицу, соль и все перемешать.
- Застелить форму бумагой для выпечки, смазать оливковым маслом. Равномерно разложить часть ежевики, выложить на нее половину теста, затем снова слой ежевики (немного ягод оставить), а сверху — оставшееся тесто. Разровнять и украсить ягодами, слегка вдавив их в тесто.
- Выпекать пирог в разогретой духовке 35–40 минут.
Полезный совет
Для такого пирога подойдут любые другие ягоды.
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