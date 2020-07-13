Как испечь простой пирог с ежевикой на сметане

Рецепт вкусного ежевичного пирога с орехами от Юлии Высоцкой

В сезон ягод испеките очень простой в приготовлении пирог с ежевикой на сметанном тесте от Юлии Высоцкой. За счет миндаля и молотой корицы он получается невероятно ароматным.

Такой пирог идеален в качестве угощения к чаю или кофе. Подавайте его теплым, дополнив шариком ванильного мороженого и свежими ягодами ежевики.

Пирог с ежевикой на сметане

Пирог с ежевикой в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

589 ккал на порцию

Ингредиенты:

120 г пшеничной муки

500 г ежевики

200 г сметаны

170 г сливочного масла

120 г сахара

100 г миндаля

2 яйца

2 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. оливкового масла

1 щепотка молотой корицы

1 щепотка морской соли

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Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °С. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром в однородную массу. Не прекращая взбивать, по одному ввести яйца. Миндаль измельчить в блендере в пудру и добавить к полученной смеси. Муку смешать с разрыхлителем и ввести в тесто. Добавить сметану, корицу, соль и все перемешать. Застелить форму бумагой для выпечки, смазать оливковым маслом. Равномерно разложить часть ежевики, выложить на нее половину теста, затем снова слой ежевики (немного ягод оставить), а сверху — оставшееся тесто. Разровнять и украсить ягодами, слегка вдавив их в тесто. Выпекать пирог в разогретой духовке 35–40 минут.

Полезный совет

Для такого пирога подойдут любые другие ягоды.

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