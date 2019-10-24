Как испечь простой пирог с вареньем

Рецепт тертого пирога с клубничным джемом

Тертый пирог с клубничным джемом Фото: Depositphotos

Тертый пирог – идеальное решение для приятного чаепития в семейном кругу. Этот рецепт выпечки понравится детям и взрослым.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды. Мы рекомендуем приготовить тертый пирог с клубничным джемом.

Читайте также: Как испечь заливной пирог с морковью на кефире

Простой тертый пирог с вареньем

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

388 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 г сливочного масла комнатной температуры

1/2 стакана сахара (125 г)

1 яйцо

1 желток

Цедра одного лимона

2 стакана муки (250 г)

1 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л молока

6 ст.л. клубничного джема

Способ приготовления:

Масло взбить с сахаром при помощи миксера. Продолжая взбивать, добавить яйцо и желток. Всыпать муку, разрыхлитель и цедру. Замесить тесто. Если потребуется, добавить 1-2 ст.л. холодного молока Тесто скатать в шар и охладить в холодильнике в течение 20 минут. Охлажденное тесто разделить на 3/4 и 1/4 части. Большу часть теста раскатать в круг диаметром 24-28 см. Выложить в форму, равномерно покрыть клубничным джемом. Оставшееся тесто натереть сверху на крупной терке Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке в течение 30 минут.

Что такое тертый пирог

Тертый пирог готовят на основе песочного теста. Основные ингредиенты это: мука, яйца, сахар, сливочное масло и разрыхлитель. В зависимости от предпочтений можно добавлять и варенье, и различные фрукты, и творог.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также делились рецептом тертого пирога с клюквой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.