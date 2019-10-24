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Как испечь простой пирог с вареньем

Рецепт тертого пирога с клубничным джемом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Тертый пирог с клубничным джемом
Тертый пирог с клубничным джемом
Фото: Depositphotos

Тертый пирог – идеальное решение для приятного чаепития в семейном кругу. Этот рецепт выпечки понравится детям и взрослым.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды. Мы рекомендуем приготовить тертый пирог с клубничным джемом.

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Простой тертый пирог с вареньем

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 388 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла комнатной температуры
  • 1/2 стакана сахара (125 г)
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • Цедра одного лимона
  • 2 стакана муки (250 г)
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л молока
  • 6 ст.л. клубничного джема

Способ приготовления:

  1. Масло взбить с сахаром при помощи миксера.
  2. Продолжая взбивать, добавить яйцо и желток.
  3. Всыпать муку, разрыхлитель и цедру. Замесить тесто. Если потребуется, добавить 1-2 ст.л. холодного молока
  4. Тесто скатать в шар и охладить в холодильнике в течение 20 минут.
  5. Охлажденное тесто разделить на 3/4 и 1/4 части.
  6. Большу часть теста раскатать в круг диаметром 24-28 см.
  7. Выложить в форму, равномерно покрыть клубничным джемом.
  8. Оставшееся тесто натереть сверху на крупной терке
  9. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке в течение 30 минут.

Что такое тертый пирог

Тертый пирог готовят на основе песочного теста. Основные ингредиенты это: мука, яйца, сахар, сливочное масло и разрыхлитель. В зависимости от предпочтений можно добавлять и варенье, и различные фрукты, и творог.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также делились рецептом тертого пирога с клюквой.

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Источник: Сегодня
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