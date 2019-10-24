Как испечь простой пирог с вареньем
Рецепт тертого пирога с клубничным джемом
Тертый пирог – идеальное решение для приятного чаепития в семейном кругу. Этот рецепт выпечки понравится детям и взрослым.
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Для начинки можно использовать творог, густое варенье, сезонные фрукты и ягоды. Мы рекомендуем приготовить тертый пирог с клубничным джемом.
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Простой тертый пирог с вареньем
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 388 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла комнатной температуры
- 1/2 стакана сахара (125 г)
- 1 яйцо
- 1 желток
- Цедра одного лимона
- 2 стакана муки (250 г)
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л молока
- 6 ст.л. клубничного джема
Способ приготовления:
- Масло взбить с сахаром при помощи миксера.
- Продолжая взбивать, добавить яйцо и желток.
- Всыпать муку, разрыхлитель и цедру. Замесить тесто. Если потребуется, добавить 1-2 ст.л. холодного молока
- Тесто скатать в шар и охладить в холодильнике в течение 20 минут.
- Охлажденное тесто разделить на 3/4 и 1/4 части.
- Большу часть теста раскатать в круг диаметром 24-28 см.
- Выложить в форму, равномерно покрыть клубничным джемом.
- Оставшееся тесто натереть сверху на крупной терке
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке в течение 30 минут.
Что такое тертый пирог
Тертый пирог готовят на основе песочного теста. Основные ингредиенты это: мука, яйца, сахар, сливочное масло и разрыхлитель. В зависимости от предпочтений можно добавлять и варенье, и различные фрукты, и творог.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также делились рецептом тертого пирога с клюквой.
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