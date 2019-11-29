Как испечь простой пирог с замороженной вишней

Рецепт быстрого пирога без сливочного масла

Пирог с вишней Фото: freepik.com

Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает по вкусу свежей. Если вы не знаете, как использовать летние запасы, приготовьте простой вишневый пирог по нашему рецепту.

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Ягоды предварительно размораживать не нужно, главное, чтобы они были без косточек.

Простой пирог с замороженной вишней

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

175 г сахара

120 мл растительного масла

125 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

2 стакана замороженной вишни без косточек

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром при помощи миксера. Добавить растительное масло, перемешать. Затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать. На дно формы (25х35 см) выложить вишню, сверху вылить тесто. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, до готовности. Это займет 35-40 минут. Готовый пирог вынуть из духовки и остудить. По желанию перевернуть вверх дном. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Чем заменить вишню в рецепте

Вместо вишни можно использовать яблоки, груши, малину или клюкву. Выбирайте начинку на свой вкус.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.