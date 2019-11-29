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Как испечь простой пирог с замороженной вишней

Рецепт быстрого пирога без сливочного масла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Пирог с вишней
Пирог с вишней
Фото: freepik.com

Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает по вкусу свежей. Если вы не знаете, как использовать летние запасы, приготовьте простой вишневый пирог по нашему рецепту.

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Ягоды предварительно размораживать не нужно, главное, чтобы они были без косточек.

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Простой пирог с замороженной вишней

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 175 г сахара
  • 120 мл растительного масла
  • 125 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 стакана замороженной вишни без косточек
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром при помощи миксера.
  2. Добавить растительное масло, перемешать. Затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать.
  3. На дно формы (25х35 см) выложить вишню, сверху вылить тесто.
  4. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, до готовности. Это займет 35-40 минут.
  5. Готовый пирог вынуть из духовки и остудить. По желанию перевернуть вверх дном. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Чем заменить вишню в рецепте

Вместо вишни можно использовать яблоки, груши, малину или клюкву. Выбирайте начинку на свой вкус.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

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Источник: Сегодня
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