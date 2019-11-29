Как испечь простой пирог с замороженной вишней
Рецепт быстрого пирога без сливочного масла
Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает по вкусу свежей. Если вы не знаете, как использовать летние запасы, приготовьте простой вишневый пирог по нашему рецепту.
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Ягоды предварительно размораживать не нужно, главное, чтобы они были без косточек.
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Простой пирог с замороженной вишней
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 175 г сахара
- 120 мл растительного масла
- 125 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 стакана замороженной вишни без косточек
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром при помощи миксера.
- Добавить растительное масло, перемешать. Затем добавить муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать.
- На дно формы (25х35 см) выложить вишню, сверху вылить тесто.
- Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, до готовности. Это займет 35-40 минут.
- Готовый пирог вынуть из духовки и остудить. По желанию перевернуть вверх дном. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
Чем заменить вишню в рецепте
Вместо вишни можно использовать яблоки, груши, малину или клюкву. Выбирайте начинку на свой вкус.
Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.
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