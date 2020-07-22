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Как испечь простой сливовый пирог с орехами

Сегодня, 20:07

Рецепт быстрого пирога к чаю со сливами и миндалем

Летний пирог со сливами и миндалем – это очень вкусно. Его можно печь как со свежими, так и замороженными плодами. Замороженным сливам нужно дать оттаять, а затем слить лишний сок.

Для начинки подойдут не только сливы, но и абрикосы, персики или яблоки. А вместо миндаля можно взять фундук или грецкие орехи.

Сливовый пирог с миндалем

Сливовый пирог с орехами
Сливовый пирог с орехами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Калорийность:

  • 346 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 сливы
  • 200 г растопленного сливочного масла
  • 3/4 стакана сахара
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. ванильной эссенции
  • 1 1/2 стакана муки
  • 1/2 ч. л. молотой корицы
  • 1/2 стакана молотого миндаля

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Способ приготовления:

  1. Подготовить сливы: вымыть, разрезать пополам, удалить косточки и каждую половинку разрезать на четыре ломтика.
  2. Растопленное масло смешать с сахаром, добавить яйца, перемешать. Влить ванильную эссенцию (или добавить пакетик ванильного сахара).
  3. Просеять над миской муку со щепоткой соли, добавить корицу, молотый миндаль и перемешать в однородную массу. Смазать маслом форму диаметром 25 см и выложить в нее тесто.
  4. Уложить сверху ломтики слив и слегка вдавить в тесто.
  5. Посыпать чайной ложкой сахара и поставить в духовку, разогретую до 180 ºС. Выпекать примерно 40 минут.

Как подавать сливовый пирог

Смазать пирог подогретым протертым абрикосовым джемом или посыпать просеянной сахарной пудрой. Нарезать на порции, по желанию дополнить холодным ванильным соусом.

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе.

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Источник: Сегодня
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