Как испечь простой яблочный пирог с сахарной корочкой
Рецепт быстрого пирога с яблоками
Нежный пирог с кусочками сладких яблок и хрустящей сахарной корочкой – один из лучших рецептов осенней выпечки. Его можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или холодным молоком.
Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:
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Яблочный пирог с сахарной корочкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 267 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Йогурт натуральный – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 150 г
- Соль – щепотка
- Мука – 180 г
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Масло сливочное – 75 г
- Пудинг ванильный в порошке – 40 г
- Яблоко – 3-4 шт.
- Сахар коричневый – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло растереть с сахаром и щепоткой соли.
- По одному добавить яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
- Добавить йогурт и еще раз взбить.
- Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем.
- Добавить пудинг, перемешать до однородности.
- Яблоки очистить и нарезать кубиками со стороной 1-1,5 см. Добавить в тесто и перемешать.
- Выложить тесто в форму, застеленную бумагой для выпечки 20х20 см.
- Разровнять и присыпать сверху коричневым сахаром. Выпекать в разогретой до 180 °С духовке в течение 35-45 минут.
- Готовому пирогу дать немного остыть в форме, затем аккуратно вынуть, взяв за края бумаги.
- Разрезать пирог на кусочки и подавать.
Как выбрать яблоки для пирога
Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.
Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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