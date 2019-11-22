Как испечь простой яблочный пирог с сахарной корочкой

Рецепт быстрого пирога с яблоками

Яблочный пирог: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Нежный пирог с кусочками сладких яблок и хрустящей сахарной корочкой – один из лучших рецептов осенней выпечки. Его можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или холодным молоком.

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

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Яблочный пирог с сахарной корочкой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

267 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Йогурт натуральный – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 150 г

Соль – щепотка

Мука – 180 г

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Масло сливочное – 75 г

Пудинг ванильный в порошке – 40 г

Яблоко – 3-4 шт.

Сахар коричневый – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло растереть с сахаром и щепоткой соли. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Добавить йогурт и еще раз взбить. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Добавить пудинг, перемешать до однородности. Яблоки очистить и нарезать кубиками со стороной 1-1,5 см. Добавить в тесто и перемешать. Выложить тесто в форму, застеленную бумагой для выпечки 20х20 см. Разровнять и присыпать сверху коричневым сахаром. Выпекать в разогретой до 180 °С духовке в течение 35-45 минут. Готовому пирогу дать немного остыть в форме, затем аккуратно вынуть, взяв за края бумаги. Разрезать пирог на кусочки и подавать.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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