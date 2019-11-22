Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь простой яблочный пирог с сахарной корочкой

Рецепт быстрого пирога с яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
Яблочный пирог: рецепт с фото
Яблочный пирог: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Нежный пирог с кусочками сладких яблок и хрустящей сахарной корочкой – один из лучших рецептов осенней выпечки. Его можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или холодным молоком.

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

Читайте также:
Как испечь французский яблочный пирог с белым вином

Яблочный пирог с сахарной корочкой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 267 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Йогурт натуральный – 150 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Соль – щепотка
  • Мука – 180 г
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • Масло сливочное – 75 г
  • Пудинг ванильный в порошке – 40 г
  • Яблоко – 3-4 шт.
  • Сахар коричневый – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром и щепоткой соли.
  2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
  3. Добавить йогурт и еще раз взбить.
  4. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем.
  5. Добавить пудинг, перемешать до однородности.
  6. Яблоки очистить и нарезать кубиками со стороной 1-1,5 см. Добавить в тесто и перемешать.
  7. Выложить тесто в форму, застеленную бумагой для выпечки 20х20 см.
  8. Разровнять и присыпать сверху коричневым сахаром. Выпекать в разогретой до 180 °С духовке в течение 35-45 минут.
  9. Готовому пирогу дать немного остыть в форме, затем аккуратно вынуть, взяв за края бумаги.
  10. Разрезать пирог на кусочки и подавать.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь соленое печенье с творогом Как испечь киш с грибами, сыром и ветчиной Полезный осенний кекс с яблоками, орехами и морковью Оладьи на кефире: ТОП-5 рецептов для завтрака
яблоки пирог выпечка пудинг рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
"Если бы не муж, я бы слетела с катушек": откровения Поляковой
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Ани Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)
Ани Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)