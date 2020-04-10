Как испечь пышный бисквит в мультиварке

Рецепт классического домашнего бисквита

Хотите испечь вкусный домашний бисквит? Тогда попробуйте приготовить его в мультиварке – он будет пышным, воздушным и хорошо пропеченным.

В бисквитное тесто можно добавить тертую лимонную или апельсинную цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Их следует предварительно смешать с мукой.

Классический бисквит в мультиварке

Бисквит в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 яиц

1 стакан (200 г) сахара

1 стакан (200 г) муки

1 ч.л. сливочного масла

Масло подсолнечное – для смазывания формы

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Способ приготовления:

Разделить яйца на белки и желтки. Взбить белки в пышную пену. Постепенно добавить сахар и взбить до появления пиков. По одному добавить желтки, каждый раз взбивая. В конце влить растопленное сливочное масло. Всыпать просеянную муку и аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх. Смазать форму для мультиварки растительным маслом, по желанию застелить пергаментной бумагой. Включить режим "Выпечка" и готовить до звукового сигнала. Остудить бисквит в мультиварке, и только потом перевернуть на тарелку.

Как подавать бисквит

Достать корж из емкости и украсить просеянной сахарной пудрой и ягодами. Кроме того, вы можете использовать бисквит для приготовления тортов.

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Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного бисквита в духовке.

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