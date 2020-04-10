Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь пышный бисквит в мультиварке

Рецепт классического домашнего бисквита

Ирина Павлина
Сегодня, 19:15

Хотите испечь вкусный домашний бисквит? Тогда попробуйте приготовить его в мультиварке – он будет пышным, воздушным и хорошо пропеченным.

В бисквитное тесто можно добавить тертую лимонную или апельсинную цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Их следует предварительно смешать с мукой.

Классический бисквит в мультиварке

Бисквит в мультиварке
Бисквит в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 1 стакан (200 г) сахара
  • 1 стакан (200 г) муки
  • 1 ч.л. сливочного масла
  • Масло подсолнечное – для смазывания формы

Читайте также:
Как испечь пышный ореховый бисквит в духовке

Способ приготовления:

  1. Разделить яйца на белки и желтки.
  2. Взбить белки в пышную пену. Постепенно добавить сахар и взбить до появления пиков.
  3. По одному добавить желтки, каждый раз взбивая. В конце влить растопленное сливочное масло.
  4. Всыпать просеянную муку и аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх.
  5. Смазать форму для мультиварки растительным маслом, по желанию застелить пергаментной бумагой.
  6. Включить режим "Выпечка" и готовить до звукового сигнала.
  7. Остудить бисквит в мультиварке, и только потом перевернуть на тарелку.

Как подавать бисквит

Достать корж из емкости и украсить просеянной сахарной пудрой и ягодами. Кроме того, вы можете использовать бисквит для приготовления тортов.

Смотрите видео, как испечь диетический кекс без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного бисквита в духовке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт быстрой вегетарианской пасты с помидорами черри и базиликом Как испечь сладкий тыквенный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа Простая творожная запеканка в мультиварке: рецепт без манки Как приготовить сырные палочки во фритюре
выпечка рецепт мультиварка бисквит
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Дружина капітана
Дружина капітана "Динамо" вирішила підняти чоловікам настрiй
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке

Популярные статьи

Сегодня, 14:58Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 11:07Fun

"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

Сегодня, 10:42Психология

Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации

Сегодня, 10:15Food

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

Вчера, 18:24Fun

Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника

Вчера, 17:45Шоу-бизнес

Известная 25-летняя певица найдена мертвой в своем доме

Вчера, 17:43Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Вчера, 16:00Food

Как приготовить сырные палочки во фритюре

Вчера, 14:31Психология

Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога

Вчера, 12:40Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 10:15Food

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

8 апреляТехно

Комета-пришелец начала разрушаться: фото

8 апреляFun

Еврейская Пасха 2020: поздравления в прозе и стихах

8 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

8 апреляFood

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
8 модных уроков, которые вы выучите, живя в Москве
8 модных уроков, которые вы выучите, живя в Москве
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека