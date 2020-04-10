Как испечь пышный бисквит в мультиварке
Рецепт классического домашнего бисквита
Хотите испечь вкусный домашний бисквит? Тогда попробуйте приготовить его в мультиварке – он будет пышным, воздушным и хорошо пропеченным.
В бисквитное тесто можно добавить тертую лимонную или апельсинную цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Их следует предварительно смешать с мукой.
Классический бисквит в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 297 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 1 стакан (200 г) сахара
- 1 стакан (200 г) муки
- 1 ч.л. сливочного масла
- Масло подсолнечное – для смазывания формы
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Способ приготовления:
- Разделить яйца на белки и желтки.
- Взбить белки в пышную пену. Постепенно добавить сахар и взбить до появления пиков.
- По одному добавить желтки, каждый раз взбивая. В конце влить растопленное сливочное масло.
- Всыпать просеянную муку и аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх.
- Смазать форму для мультиварки растительным маслом, по желанию застелить пергаментной бумагой.
- Включить режим "Выпечка" и готовить до звукового сигнала.
- Остудить бисквит в мультиварке, и только потом перевернуть на тарелку.
Как подавать бисквит
Достать корж из емкости и украсить просеянной сахарной пудрой и ягодами. Кроме того, вы можете использовать бисквит для приготовления тортов.
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Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного бисквита в духовке.
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Источник: Сегодня