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Как испечь рулет из слоеного теста с ветчиной и шпинатом

Рецепт вкусной несладкой выпечки

Ирина Павлина
Сегодня, 17:23

Из шпината готовят множество вкусных блюд – супы, пироги, салаты, рулеты. Чтобы придать им приятную кислинку, нередко в рецепты из шпината добавляют щавель.

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Рулет из шпината со шпинатом, ветчиной и сыром – отличная закуска, которая хороша как в теплом, так и холодном виде. Вместо твердого сыра вы можете использовать для начинки творог, брынзу, рикотту или моцареллу.

Рулет из слоеного теста со шпинатом и ветчиной

Рулет с ветчиной и шпинатом
Рулет с ветчиной и шпинатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 244 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 200 г ветчины
  • 100 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • Кунжут – для посыпки
  • 200 г замороженного шпината

Способ приготовления:

  1. Готовое тесто разморозьте и раскатайте в тонкий пласт.
  2. Ветчину мелко порежьте, натрите сыр.
  3. В отдельной емкости перемешайте ветчину, сыр, шпинат.
  4. Выложите на тесто и все аккуратно закрутите в рулет.
  5. Смажьте сверху яйцом, посыпьте кунжутом и выложите на застеленный пекарской бумагой противень.
  6. Поставьте в разогретую до 200°С духовку на 15-20 минут.

Полезный совет

Если вы хотите сделать рулет более сытным, в начинку можно добавить мелко порезанное отварное яйцо.

Смотрите видео, как сделать шпинатные блины с икрой:

Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из шпината с красной рыбой и сливочным сыром. "Сегодня" также делились рецептом смузи со шпинатом.

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Источник: Сегодня
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