Как испечь рулет из слоеного теста с ветчиной и шпинатом
Рецепт вкусной несладкой выпечки
Из шпината готовят множество вкусных блюд – супы, пироги, салаты, рулеты. Чтобы придать им приятную кислинку, нередко в рецепты из шпината добавляют щавель.
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Рулет из шпината со шпинатом, ветчиной и сыром – отличная закуска, которая хороша как в теплом, так и холодном виде. Вместо твердого сыра вы можете использовать для начинки творог, брынзу, рикотту или моцареллу.
Рулет из слоеного теста со шпинатом и ветчиной
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 244 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного теста
- 200 г ветчины
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- Кунжут – для посыпки
- 200 г замороженного шпината
Способ приготовления:
- Готовое тесто разморозьте и раскатайте в тонкий пласт.
- Ветчину мелко порежьте, натрите сыр.
- В отдельной емкости перемешайте ветчину, сыр, шпинат.
- Выложите на тесто и все аккуратно закрутите в рулет.
- Смажьте сверху яйцом, посыпьте кунжутом и выложите на застеленный пекарской бумагой противень.
- Поставьте в разогретую до 200°С духовку на 15-20 минут.
Полезный совет
Если вы хотите сделать рулет более сытным, в начинку можно добавить мелко порезанное отварное яйцо.
Смотрите видео, как сделать шпинатные блины с икрой:
Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из шпината с красной рыбой и сливочным сыром. "Сегодня" также делились рецептом смузи со шпинатом.
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