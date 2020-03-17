Как испечь рулет из слоеного теста с ветчиной и шпинатом

Рецепт вкусной несладкой выпечки

Из шпината готовят множество вкусных блюд – супы, пироги, салаты, рулеты. Чтобы придать им приятную кислинку, нередко в рецепты из шпината добавляют щавель.

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Рулет из шпината со шпинатом, ветчиной и сыром – отличная закуска, которая хороша как в теплом, так и холодном виде. Вместо твердого сыра вы можете использовать для начинки творог, брынзу, рикотту или моцареллу.

Рулет из слоеного теста со шпинатом и ветчиной

Рулет с ветчиной и шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

244 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста

200 г ветчины

100 г твердого сыра

1 яйцо

Кунжут – для посыпки

200 г замороженного шпината

Способ приготовления:

Готовое тесто разморозьте и раскатайте в тонкий пласт. Ветчину мелко порежьте, натрите сыр. В отдельной емкости перемешайте ветчину, сыр, шпинат. Выложите на тесто и все аккуратно закрутите в рулет. Смажьте сверху яйцом, посыпьте кунжутом и выложите на застеленный пекарской бумагой противень. Поставьте в разогретую до 200°С духовку на 15-20 минут.

Полезный совет

Если вы хотите сделать рулет более сытным, в начинку можно добавить мелко порезанное отварное яйцо.

Смотрите видео, как сделать шпинатные блины с икрой:

Напомним, ранее мы писали, как сделать рулет из шпината с красной рыбой и сливочным сыром. "Сегодня" также делились рецептом смузи со шпинатом.

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