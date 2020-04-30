Как испечь самый вкусный пирог с замороженной малиной

Готовим быстрый малиновый пирог на кефире

Простой пирог с замороженной малиной – один из лучших десертов, что можно приготовить к чаю. Мягкое тесто с добавлением ванили и сочная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития.

Вы можете заменить или дополнить малину любыми ягодами или фруктами на свой вкус: клубникой, вишней, сливами, абрикосами или яблоками.

Пирог на кефире с малиной

Пирог с малиной в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

238 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 яйца

60 г размягченного сливочного масла

1 стакан сахара

1/2 пакетика ванильного сахара

1/2 стакана кефира

1/2 стакана молока

225 г муки

1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки

300 г замороженной малины

Способ приготовления:

Яйца, размягченное сливочное масло, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы. Постепенно добавить кефир и молоко, чередуя их с мукой, просеянной с разрыхлителем. Перемешать. Форму для выпечки диаметром 26-28 см застелить пергаментной бумагой. Вылить тесто в форму и разгладить его лопаткой. Малину разморозить и слить лишний сок. Крупные ягоды разрезать на несколько частей. Разложить малину на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто. Выпекать пирог при температуре 180 ºС 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.

Полезный совет

Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.

Смотрите видео, как выбрать качественный кефир:

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