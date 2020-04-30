Как испечь самый вкусный пирог с замороженной малиной
Готовим быстрый малиновый пирог на кефире
Простой пирог с замороженной малиной – один из лучших десертов, что можно приготовить к чаю. Мягкое тесто с добавлением ванили и сочная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития.
Вы можете заменить или дополнить малину любыми ягодами или фруктами на свой вкус: клубникой, вишней, сливами, абрикосами или яблоками.
Пирог на кефире с малиной
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 238 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 60 г размягченного сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 1/2 пакетика ванильного сахара
- 1/2 стакана кефира
- 1/2 стакана молока
- 225 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки
- 300 г замороженной малины
Способ приготовления:
- Яйца, размягченное сливочное масло, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы.
- Постепенно добавить кефир и молоко, чередуя их с мукой, просеянной с разрыхлителем. Перемешать.
- Форму для выпечки диаметром 26-28 см застелить пергаментной бумагой.
- Вылить тесто в форму и разгладить его лопаткой.
- Малину разморозить и слить лишний сок. Крупные ягоды разрезать на несколько частей.
- Разложить малину на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто.
- Выпекать пирог при температуре 180 ºС 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.
Полезный совет
Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.
Смотрите видео, как выбрать качественный кефир:
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Источник: Сегодня