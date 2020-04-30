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Как испечь самый вкусный пирог с замороженной малиной

Готовим быстрый малиновый пирог на кефире

Ирина Павлина
Сегодня, 10:10

Простой пирог с замороженной малиной – один из лучших десертов, что можно приготовить к чаю. Мягкое тесто с добавлением ванили и сочная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития.

Вы можете заменить или дополнить малину любыми ягодами или фруктами на свой вкус: клубникой, вишней, сливами, абрикосами или яблоками.

Пирог на кефире с малиной

Пирог с малиной в духовке
Пирог с малиной в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 238 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 60 г размягченного сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 пакетика ванильного сахара
  • 1/2 стакана кефира
  • 1/2 стакана молока
  • 225 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки
  • 300 г замороженной малины

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Способ приготовления:

  1. Яйца, размягченное сливочное масло, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы.
  2. Постепенно добавить кефир и молоко, чередуя их с мукой, просеянной с разрыхлителем. Перемешать.
  3. Форму для выпечки диаметром 26-28 см застелить пергаментной бумагой.
  4. Вылить тесто в форму и разгладить его лопаткой.
  5. Малину разморозить и слить лишний сок. Крупные ягоды разрезать на несколько частей.
  6. Разложить малину на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто.
  7. Выпекать пирог при температуре 180 ºС 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.

Полезный совет

Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.

Смотрите видео, как выбрать качественный кефир:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить брауни с малиной. Сегодня.Lifesyle также делились рецептом панна котты с малиной.

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Источник: Сегодня
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