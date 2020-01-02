Как испечь сдобную плетенку с апельсинами и миндалем

Рецепт вкусной домашней выпечки

Плетенка с апельсинами и миндалем Фото: Depositphotos

Плетенка с апельсинами и миндалем – превосходная выпечка для зимних праздников. Такая аппетитная булка особенно хороша с чаем, какао или кофе. Ее можно смазать сливочным маслом, а сверху добавить ложечку цитрусового джема.

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Сдобная плетенка с апельсином и миндалем

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

267 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г муки

4 г сухих быстродействующих дрожжей

30 г сахара

1–2 ст. л. апельсиновой цедры

1 яйцо

125 мл теплого молока или ряженки

30 г растопленного сливочного масла

Щепотка соли

Жемчужный сахар и миндальные лепестки – для украшения

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте муку с дрожжами, добавьте сахар и цедру апельсина. В другую миску влейте теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло, щепотку соли. Перемешайте до соединения. Введите смесь сухих ингредиентов в смесь жидких, замесите тесто. Затем накройте его пищевой пленкой и оставьте как минимум на 1 час. Когда тесто подойдет, разделите его на три части. Скрепите их у основания и заплетите в косу. К новогодним и рождественским праздникам можно сделать плетенку в форме венка. Переложите плетенку на противень, накройте полотенцем и дайте постоять еще 20-30 минут. Затем смажьте взбитым яйцом, посыпьте жемчужным сахаром и миндальными лепестками. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20–30 минут, до румяного цвета. Остудите на решетке.

Полезный совет

Если у вас нет жемчужного сахара, присыпьте плетенку обычным – белым или коричневым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать кислые апельсины и грейпфруты сладкими. "Сегодня" также писали, как использовать лимонную цедру в кулинарии.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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