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Как испечь сдобную плетенку с апельсинами и миндалем

Рецепт вкусной домашней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Плетенка с апельсинами и миндалем
Плетенка с апельсинами и миндалем
Фото: Depositphotos

Плетенка с апельсинами и миндалем – превосходная выпечка для зимних праздников. Такая аппетитная булка особенно хороша с чаем, какао или кофе. Ее можно смазать сливочным маслом, а сверху добавить ложечку цитрусового джема.

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

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Сдобная плетенка с апельсином и миндалем

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 267 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 4 г сухих быстродействующих дрожжей
  • 30 г сахара
  • 1–2 ст. л. апельсиновой цедры
  • 1 яйцо
  • 125 мл теплого молока или ряженки
  • 30 г растопленного сливочного масла
  • Щепотка соли
  • Жемчужный сахар и миндальные лепестки – для украшения

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешайте муку с дрожжами, добавьте сахар и цедру апельсина.
  2. В другую миску влейте теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло, щепотку соли. Перемешайте до соединения.
  3. Введите смесь сухих ингредиентов в смесь жидких, замесите тесто. Затем накройте его пищевой пленкой и оставьте как минимум на 1 час.
  4. Когда тесто подойдет, разделите его на три части. Скрепите их у основания и заплетите в косу. К новогодним и рождественским праздникам можно сделать плетенку в форме венка.
  5. Переложите плетенку на противень, накройте полотенцем и дайте постоять еще 20-30 минут. Затем смажьте взбитым яйцом, посыпьте жемчужным сахаром и миндальными лепестками.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20–30 минут, до румяного цвета. Остудите на решетке.

Полезный совет

Если у вас нет жемчужного сахара, присыпьте плетенку обычным – белым или коричневым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать кислые апельсины и грейпфруты сладкими. "Сегодня" также писали, как использовать лимонную цедру в кулинарии.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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