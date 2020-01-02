Как испечь сдобную плетенку с апельсинами и миндалем
Рецепт вкусной домашней выпечки
Плетенка с апельсинами и миндалем – превосходная выпечка для зимних праздников. Такая аппетитная булка особенно хороша с чаем, какао или кофе. Ее можно смазать сливочным маслом, а сверху добавить ложечку цитрусового джема.
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Сдобная плетенка с апельсином и миндалем
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 267 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 4 г сухих быстродействующих дрожжей
- 30 г сахара
- 1–2 ст. л. апельсиновой цедры
- 1 яйцо
- 125 мл теплого молока или ряженки
- 30 г растопленного сливочного масла
- Щепотка соли
- Жемчужный сахар и миндальные лепестки – для украшения
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте муку с дрожжами, добавьте сахар и цедру апельсина.
- В другую миску влейте теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло, щепотку соли. Перемешайте до соединения.
- Введите смесь сухих ингредиентов в смесь жидких, замесите тесто. Затем накройте его пищевой пленкой и оставьте как минимум на 1 час.
- Когда тесто подойдет, разделите его на три части. Скрепите их у основания и заплетите в косу. К новогодним и рождественским праздникам можно сделать плетенку в форме венка.
- Переложите плетенку на противень, накройте полотенцем и дайте постоять еще 20-30 минут. Затем смажьте взбитым яйцом, посыпьте жемчужным сахаром и миндальными лепестками.
- Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20–30 минут, до румяного цвета. Остудите на решетке.
Полезный совет
Если у вас нет жемчужного сахара, присыпьте плетенку обычным – белым или коричневым.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать кислые апельсины и грейпфруты сладкими. "Сегодня" также писали, как использовать лимонную цедру в кулинарии.
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