Как приготовить шоколадно-свекольный торт с глазурью
Вкусный и оригинальный шоколадный десерт
Оказывается, можно совместить несочетаемое и при этом получить отличный результат. Например, соединить в одном блюде шоколад и овощи. Мы советуем сломать все стереотипы и приготовить вкуснейший пирог из шоколада и свеклы.
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Свекла в готовим десерте практически не чувствуется, но делает его мягким и нежным. Шоколадно-свекольный пирог идеален вместе с чашечкой крепкого черного кофе.
Свекольный торт с шоколадом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 250 г 72% шоколада
- 250 г очищенной сырой свеклы
- 3 куриных яйца
- 100 мл растительного масла
- 150 г сахара, белого или коричневого
- 100 г пшеничной муки
- 50 г измельченного миндаля
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 щепотка морской соли
Для глазури:
- 150 г 72% шоколада
- 100 г 15% сметаны
- 100 г сахарной пудры
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 175 С. Разъемную форму для выпечки диаметром 20-22 см смазать растительным маслом и застелить бумагой для выпечки.
- Свеклу измельчить с помощью блендера или мелкой терки, выделившийся сок отжать.
- Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке.
- Яйца, сахар и растительное масло взбить в большой миске с помощью миксера, на высокой скорости в течении 3 минут. Сахар должен полностью раствориться, а масса стать светлой и однородной.
- Добавить ванильный экстракт, просеянную вместе с разрыхлителем муку, соль и молотый миндаль, аккуратно перемешать кондитерской лопаткой или большой ложкой.
- Добавить в массу измельченную свеклу и растопленный шоколад, еще раз тщательно перемешать.
- Выложить массу в подготовленную форму, выпекать в предварительно разогретой духовке в течении 45-55 минут на среднем уровне. Накрыть форму фольгой, если поверхность торта слишком быстро подрумянилась.
- Готовность торта определить деревянной шпажкой или зубочисткой (воткнуть ее в центр торта и сразу же достать, если зубочистка вышла сухой, то тесто пропеклось).
- Достать торт из духовки, дать остыть в форме 5-7 минут, аккуратно вынуть торт из формы, удалить бумагу для выпечки и полностью остудить на решетке.
- Приготовить глазурь. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Сметану комнатной температуры взбить с сахарной пудрой, добавить слегка остывший растопленный шоколад и снова взбить.
- Распределить глазурь по поверхности и блокам остывшего торта, разровнять ножом или шпателем. Дать постоять торту 15-20 минут при комнатной температуре и подавать.
Как растопить шоколад для торта: разные способы
- Разломайте шоколад на кусочки и поместите в миску, пригодную для микроволновой печи. Нагревайте на высокой мощности в течение 20-30 секунд. Размешайте и повторите процедуру еще 4 раза.
- Мелко нарежьте шоколад. Положите его в жаропрочную миску, установленную над кипящей водой. Убедитесь, что емкость не касается воды внизу. Время от времени размешивайте шоколад деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.
- Застелите противень пергаментной бумагой. Натрите шоколад на терке и равномерно его распределите. Нагревайте при 150 С в течение 3-4 минут. Достаньте из печи и перемешайте. Повторите этот процесс 3 раза, пока шоколад не станет гладким и однородным.
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