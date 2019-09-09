Как приготовить шоколадно-свекольный торт с глазурью

Вкусный и оригинальный шоколадный десерт

Шоколадно-свекольный пирог с шоколадной глазурью Фото: Depositphotos

Оказывается, можно совместить несочетаемое и при этом получить отличный результат. Например, соединить в одном блюде шоколад и овощи. Мы советуем сломать все стереотипы и приготовить вкуснейший пирог из шоколада и свеклы.

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Свекла в готовим десерте практически не чувствуется, но делает его мягким и нежным. Шоколадно-свекольный пирог идеален вместе с чашечкой крепкого черного кофе.

Свекольный торт с шоколадом

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

250 г 72% шоколада

250 г очищенной сырой свеклы

3 куриных яйца

100 мл растительного масла

150 г сахара, белого или коричневого

100 г пшеничной муки

50 г измельченного миндаля

1,5 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванильного экстракта

1 щепотка морской соли

Для глазури:

150 г 72% шоколада

100 г 15% сметаны

100 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 175 С. Разъемную форму для выпечки диаметром 20-22 см смазать растительным маслом и застелить бумагой для выпечки. Свеклу измельчить с помощью блендера или мелкой терки, выделившийся сок отжать. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Яйца, сахар и растительное масло взбить в большой миске с помощью миксера, на высокой скорости в течении 3 минут. Сахар должен полностью раствориться, а масса стать светлой и однородной. Добавить ванильный экстракт, просеянную вместе с разрыхлителем муку, соль и молотый миндаль, аккуратно перемешать кондитерской лопаткой или большой ложкой. Добавить в массу измельченную свеклу и растопленный шоколад, еще раз тщательно перемешать. Выложить массу в подготовленную форму, выпекать в предварительно разогретой духовке в течении 45-55 минут на среднем уровне. Накрыть форму фольгой, если поверхность торта слишком быстро подрумянилась. Готовность торта определить деревянной шпажкой или зубочисткой (воткнуть ее в центр торта и сразу же достать, если зубочистка вышла сухой, то тесто пропеклось). Достать торт из духовки, дать остыть в форме 5-7 минут, аккуратно вынуть торт из формы, удалить бумагу для выпечки и полностью остудить на решетке. Приготовить глазурь. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Сметану комнатной температуры взбить с сахарной пудрой, добавить слегка остывший растопленный шоколад и снова взбить. Распределить глазурь по поверхности и блокам остывшего торта, разровнять ножом или шпателем. Дать постоять торту 15-20 минут при комнатной температуре и подавать.

Как растопить шоколад для торта: разные способы

Разломайте шоколад на кусочки и поместите в миску, пригодную для микроволновой печи. Нагревайте на высокой мощности в течение 20-30 секунд. Размешайте и повторите процедуру еще 4 раза.

Мелко нарежьте шоколад. Положите его в жаропрочную миску, установленную над кипящей водой. Убедитесь, что емкость не касается воды внизу. Время от времени размешивайте шоколад деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.

Застелите противень пергаментной бумагой. Натрите шоколад на терке и равномерно его распределите. Нагревайте при 150 С в течение 3-4 минут. Достаньте из печи и перемешайте. Повторите этот процесс 3 раза, пока шоколад не станет гладким и однородным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога со сливами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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