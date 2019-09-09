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Как приготовить шоколадно-свекольный торт с глазурью

Вкусный и оригинальный шоколадный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Шоколадно-свекольный пирог с шоколадной глазурью
Шоколадно-свекольный пирог с шоколадной глазурью
Фото: Depositphotos

Оказывается, можно совместить несочетаемое и при этом получить отличный результат. Например, соединить в одном блюде шоколад и овощи. Мы советуем сломать все стереотипы и приготовить вкуснейший пирог из шоколада и свеклы.

Смотрите видео, как приготовить маффины с шоколадом и кабачками:

Свекла в готовим десерте практически не чувствуется, но делает его мягким и нежным. Шоколадно-свекольный пирог идеален вместе с чашечкой крепкого черного кофе.

Свекольный торт с шоколадом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 250 г 72% шоколада
  • 250 г очищенной сырой свеклы 
  • 3 куриных яйца
  • 100 мл растительного масла
  • 150 г сахара, белого или коричневого
  • 100 г пшеничной муки
  • 50 г измельченного миндаля
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 щепотка морской соли

Для глазури:

  • 150 г 72% шоколада
  • 100 г 15% сметаны 
  • 100 г сахарной пудры

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 175 С. Разъемную форму для выпечки диаметром 20-22 см смазать растительным маслом и застелить бумагой для выпечки.
  2. Свеклу измельчить с помощью блендера или мелкой терки, выделившийся сок отжать.
  3. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке.
  4. Яйца, сахар и растительное масло взбить в большой миске с помощью миксера, на высокой скорости в течении 3 минут. Сахар должен полностью раствориться, а масса стать светлой и однородной.
  5. Добавить ванильный экстракт, просеянную вместе с разрыхлителем муку, соль и молотый миндаль, аккуратно перемешать кондитерской лопаткой или большой ложкой.
  6. Добавить в массу измельченную свеклу и растопленный шоколад, еще раз тщательно перемешать.
  7. Выложить массу в подготовленную форму, выпекать в предварительно разогретой духовке в течении 45-55 минут на среднем уровне. Накрыть форму фольгой, если поверхность торта слишком быстро подрумянилась.
  8. Готовность торта определить деревянной шпажкой или зубочисткой (воткнуть ее в центр торта и сразу же достать, если зубочистка вышла сухой, то тесто пропеклось).
  9. Достать торт из духовки, дать остыть в форме 5-7 минут, аккуратно вынуть торт из формы, удалить бумагу для выпечки и полностью остудить на решетке. 
  10. Приготовить глазурь. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Сметану комнатной температуры взбить с сахарной пудрой, добавить слегка остывший растопленный шоколад и снова взбить. 
  11. Распределить глазурь по поверхности и блокам остывшего торта, разровнять ножом или шпателем. Дать постоять торту 15-20 минут при комнатной температуре и подавать.

Как растопить шоколад для торта: разные способы

  • Разломайте шоколад на кусочки и поместите в миску, пригодную для микроволновой печи. Нагревайте на высокой мощности в течение 20-30 секунд. Размешайте и повторите процедуру еще 4 раза.
  • Мелко нарежьте шоколад. Положите его в жаропрочную миску, установленную над кипящей водой. Убедитесь, что емкость не касается воды внизу. Время от времени размешивайте шоколад деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.
  • Застелите противень пергаментной бумагой. Натрите шоколад на терке и равномерно его распределите. Нагревайте при 150 С в течение 3-4 минут. Достаньте из печи и перемешайте. Повторите этот процесс 3 раза, пока шоколад не станет гладким и однородным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога со сливами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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