Как испечь шоколадные маффины с творожной начинкой

Рецепт вкусных домашних кексов с творогом и шоколадной глазурью

Шоколадные маффины с творогом и глазурью Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусные шоколадные кексы? Мы предлагаем необычный рецепт – с творожной начинкой и глазурью. Из указанного количества ингредиентов у вас получится около 12-ти маффинов.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Чтобы серединка получилась нежной, выбирайте жирный и мягкий творог. По желанию его можно протереть через сито.

Шоколадные кексы с творогом внутри

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

271 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

4 ст. л. порошка какао

1 яйцо

160 г сахара

100 мл растительного масла или растопленного сливочного

300 мл кефира

Для начинки:

150 г творога

Ваниль или лимонная цедра

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Формочки для маффинов смазать сливочным маслом или выстелить бумажными формочками. Творог растереть с сахаром и ванилью в кремообразную массу. Муку смешать с разрыхлителем и какао. В отдельной емкости растереть яйцо с сахаром. Влить постепенно растительное масло, непрерывно помешивая. Добавить кефир, также продолжая мешать. Просеять муку в емкость с яично-кефирной массой. Тщательно перемешать, чтобы получилась гладкая однородная масса. Выложить по ложке шоколадного теста на дно каждой формочки. Затем 1 чайную ложку начинки на каждый кекс. Сверху закрыть начинку шоколадным тестом. Выпекать в разогретой до 180º С духовке около 25-30 минут. Вынуть кексы из формочек, дать остыть на решетке. Верхушки по желанию полить глазурью из растопленного шоколада.

Как растопить шоколад для глазури: разные способы

Разломайте шоколад на кусочки и поместите в миску, пригодную для микроволновой печи. Нагревайте на высокой мощности в течение 20-30 секунд. Размешайте и повторите процедуру еще 4 раза.

Мелко нарежьте шоколад. Положите его в жаропрочную миску, установленную над кипящей водой. Убедитесь, что емкость не касается воды внизу. Время от времени размешивайте шоколад деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.

Застелите противень пергаментной бумагой. Натрите шоколад на терке и равномерно его распределите. Нагревайте при 150 С в течение 3-4 минут. Достаньте из печи и перемешайте. Повторите этот процесс 3 раза, пока шоколад не станет гладким и однородным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога со сливами.

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