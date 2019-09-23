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Как испечь шоколадные маффины с творожной начинкой

Рецепт вкусных домашних кексов с творогом и шоколадной глазурью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Шоколадные маффины с творогом и глазурью
Шоколадные маффины с творогом и глазурью
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусные шоколадные кексы? Мы предлагаем необычный рецепт – с творожной начинкой и глазурью. Из указанного количества ингредиентов у вас получится около 12-ти маффинов.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Чтобы серединка получилась нежной, выбирайте жирный и мягкий творог. По желанию его можно протереть через сито.

Шоколадные кексы с творогом внутри

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 271 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 4 ст. л. порошка какао
  • 1 яйцо
  • 160 г сахара 
  • 100 мл растительного масла или растопленного сливочного
  • 300 мл кефира 

Для начинки:

  • 150 г творога 
  • Ваниль или лимонная цедра
  • 1 ст. л. сахара 

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Способ приготовления:

  1. Формочки для маффинов смазать сливочным маслом или выстелить бумажными формочками.
  2. Творог растереть с сахаром и ванилью в кремообразную массу.
  3. Муку смешать с разрыхлителем и какао.
  4. В отдельной емкости растереть яйцо с сахаром. Влить постепенно растительное масло, непрерывно помешивая. Добавить кефир, также продолжая мешать. 
  5. Просеять муку в емкость с яично-кефирной массой. Тщательно перемешать, чтобы получилась гладкая однородная масса.
  6. Выложить по ложке шоколадного теста на дно каждой формочки. Затем 1 чайную ложку начинки на каждый кекс. Сверху закрыть начинку шоколадным тестом.
  7. Выпекать в разогретой до 180º С духовке около 25-30 минут. 
  8. Вынуть кексы из формочек, дать остыть на решетке.
  9. Верхушки по желанию полить глазурью из растопленного шоколада.

Как растопить шоколад для глазури: разные способы

  • Разломайте шоколад на кусочки и поместите в миску, пригодную для микроволновой печи. Нагревайте на высокой мощности в течение 20-30 секунд. Размешайте и повторите процедуру еще 4 раза.
  • Мелко нарежьте шоколад. Положите его в жаропрочную миску, установленную над кипящей водой. Убедитесь, что емкость не касается воды внизу. Время от времени размешивайте шоколад деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.
  • Застелите противень пергаментной бумагой. Натрите шоколад на терке и равномерно его распределите. Нагревайте при 150 С в течение 3-4 минут. Достаньте из печи и перемешайте. Повторите этот процесс 3 раза, пока шоколад не станет гладким и однородным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного пирога со сливами.

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Источник: Сегодня
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