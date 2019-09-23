Как испечь шоколадные маффины с творожной начинкой
Рецепт вкусных домашних кексов с творогом и шоколадной глазурью
Хотите приготовить вкусные шоколадные кексы? Мы предлагаем необычный рецепт – с творожной начинкой и глазурью. Из указанного количества ингредиентов у вас получится около 12-ти маффинов.
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Чтобы серединка получилась нежной, выбирайте жирный и мягкий творог. По желанию его можно протереть через сито.
Шоколадные кексы с творогом внутри
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 271 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 4 ст. л. порошка какао
- 1 яйцо
- 160 г сахара
- 100 мл растительного масла или растопленного сливочного
- 300 мл кефира
Для начинки:
- 150 г творога
- Ваниль или лимонная цедра
- 1 ст. л. сахара
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Способ приготовления:
- Формочки для маффинов смазать сливочным маслом или выстелить бумажными формочками.
- Творог растереть с сахаром и ванилью в кремообразную массу.
- Муку смешать с разрыхлителем и какао.
- В отдельной емкости растереть яйцо с сахаром. Влить постепенно растительное масло, непрерывно помешивая. Добавить кефир, также продолжая мешать.
- Просеять муку в емкость с яично-кефирной массой. Тщательно перемешать, чтобы получилась гладкая однородная масса.
- Выложить по ложке шоколадного теста на дно каждой формочки. Затем 1 чайную ложку начинки на каждый кекс. Сверху закрыть начинку шоколадным тестом.
- Выпекать в разогретой до 180º С духовке около 25-30 минут.
- Вынуть кексы из формочек, дать остыть на решетке.
- Верхушки по желанию полить глазурью из растопленного шоколада.
Как растопить шоколад для глазури: разные способы
- Разломайте шоколад на кусочки и поместите в миску, пригодную для микроволновой печи. Нагревайте на высокой мощности в течение 20-30 секунд. Размешайте и повторите процедуру еще 4 раза.
- Мелко нарежьте шоколад. Положите его в жаропрочную миску, установленную над кипящей водой. Убедитесь, что емкость не касается воды внизу. Время от времени размешивайте шоколад деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.
- Застелите противень пергаментной бумагой. Натрите шоколад на терке и равномерно его распределите. Нагревайте при 150 С в течение 3-4 минут. Достаньте из печи и перемешайте. Повторите этот процесс 3 раза, пока шоколад не станет гладким и однородным.
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