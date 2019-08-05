Как испечь шоколадный кекс: рецепт на молоке
Рецепт шоколадного кекса с какао-порошком
Хотите приготовить вкусный шоколадный кекс к чаю? Наш рецепт поможет вам сделать вкусную домашнюю выпечку без лишних хлопот.
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Тесто для кекса замешивается в одной посуде, и выпекается всего полчаса. Готовый десерт получается мягким, пышным и не слишком сладким.
Шоколадный кекс на молоке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 150 г сахара
- 3-4 яйца
- 150 мл молока
- 300 г муки
- 50 г горького какао-порошка
- 10 г разрыхлителя
- 100 г сливочного масла
- 1 щепотка соли
- Сахарная пудра или шоколадная стружка – для посыпки
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Способ приготовления:
- Во большой миске взбейте миксером сахар и яйца до получения пышной пены.
- На слабом огне растопите сливочное масло.
- Просейте муку и добавьте ее в сахарно-яичную массу, затем влейте растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте с помощью миксера.
- Постепенно вливая молоко, продолжите взбивать тесто. Оно должно получиться консистенции густой сметаны.
- Не прекращая взбивать, добавьте какао-порошок, разрыхлитель и соль.
- Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте получившееся тесто и поставьте в предварительно разогретую до 180 С духовку на 30 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Остудите на решетке. Готовый шоколадный кекс можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить шоколадной глазурью.
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Источник: Сегодня