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Как испечь шоколадный кекс: рецепт на молоке

Рецепт шоколадного кекса с какао-порошком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Шоколадный кекс на молоке с какао-порошком
Шоколадный кекс на молоке с какао-порошком
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный шоколадный кекс к чаю? Наш рецепт поможет вам сделать вкусную домашнюю выпечку без лишних хлопот. 

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Тесто для кекса замешивается в одной посуде, и выпекается всего полчаса. Готовый десерт получается мягким, пышным и не слишком сладким. 

Шоколадный кекс на молоке

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 150 г сахара
  • 3-4 яйца
  • 150 мл молока
  • 300 г муки
  • 50 г горького какао-порошка
  • 10 г разрыхлителя
  • 100 г сливочного масла
  • 1 щепотка соли
  • Сахарная пудра или шоколадная стружка – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Во большой миске взбейте миксером сахар и яйца до получения пышной пены.
  2. На слабом огне растопите сливочное масло.
  3. Просейте муку и добавьте ее в сахарно-яичную массу, затем влейте растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте с помощью миксера.
  4. Постепенно вливая молоко, продолжите взбивать тесто. Оно должно получиться консистенции густой сметаны.
  5. Не прекращая взбивать, добавьте какао-порошок, разрыхлитель и соль.
  6. Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте получившееся тесто и поставьте в предварительно разогретую до 180 С духовку на 30 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  7. Остудите на решетке. Готовый шоколадный кекс можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить шоколадной глазурью.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно растопить шоколад. Мы также делились рецептом шоколадного пирога с вишней.

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Источник: Сегодня
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