Как испечь шоколадный кекс: рецепт на молоке

Рецепт шоколадного кекса с какао-порошком

Шоколадный кекс на молоке с какао-порошком Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный шоколадный кекс к чаю? Наш рецепт поможет вам сделать вкусную домашнюю выпечку без лишних хлопот.

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Тесто для кекса замешивается в одной посуде, и выпекается всего полчаса. Готовый десерт получается мягким, пышным и не слишком сладким.

Шоколадный кекс на молоке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

150 г сахара

3-4 яйца

150 мл молока

300 г муки

50 г горького какао-порошка

10 г разрыхлителя

100 г сливочного масла

1 щепотка соли

Сахарная пудра или шоколадная стружка – для посыпки

Способ приготовления:

Во большой миске взбейте миксером сахар и яйца до получения пышной пены. На слабом огне растопите сливочное масло. Просейте муку и добавьте ее в сахарно-яичную массу, затем влейте растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте с помощью миксера. Постепенно вливая молоко, продолжите взбивать тесто. Оно должно получиться консистенции густой сметаны. Не прекращая взбивать, добавьте какао-порошок, разрыхлитель и соль. Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте получившееся тесто и поставьте в предварительно разогретую до 180 С духовку на 30 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Остудите на решетке. Готовый шоколадный кекс можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить шоколадной глазурью.

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