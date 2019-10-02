Как испечь шоколадный кекс с яблоками и орехами

Рецепт домашнего шоколадного кекса с яблоками

Шоколадный кекс с яблоками Фото: Depositphotos

Осенняя выпечка с яблоками – это не только шарлотка. Мы предлагаем приготовить вкусный кекс с орехами, яблоками и шоколадными чипсами. Сделать его очень просто, но результат вас обязательно порадует.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

В тесто вы можете добавить сухофрукты – изюм, курагу, вишню или клюкву.

Шоколадный кекс с яблоками и орехами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 стакана муки

1 пачка разрыxлителя (10 г)

2/3 стакана – 1 стакан растительного масла

1 стакан коричневого саxара

1 стакан шоколадныx чипсов или 100-120 г поломанного на маленькие кусочки шоколада

3 яйца

4 яблока, очищенныx и порезанныx на кубики

1 ч.л. ванильной эссенции

1 ч.л. молотой корицы

1/2 стакана грецкиx ореxов, крупно нарезанныx

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Способ приготовления:

Смешать в миске муку, сахар и разрыхлитель. Перемешать яйца и растительного масло, добавить к сухим ингредиентам вместе со специями. Добавить в тесто нарезанный шоколад, яблоки и орехи, перемешать. Выложить тесто в форму и выпекать 40 минут или до суxой зубочистки. Перед подачей кекс с яблоками остудить. По желанию его можно покрыть шоколадной глазурью.

Как сделать шоколадную глазурь для кекса

Ингредиенты:

175 г черного (или молочного) шоколада

150 мл нежирных сливок

Способ приготовления:

Разломайте шоколад на кусочки и положите в сливки. Осторожно нагревайте сливки, постоянно помешивая, пока весь шоколад не растопится и масса не станет однородной. Остудите до тех пор, пока глазурь не перестанет стекать с деревянной ложки. Нанесите глазурь на кекс и дайте ей застыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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