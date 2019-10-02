Как испечь шоколадный кекс с яблоками и орехами
Рецепт домашнего шоколадного кекса с яблоками
Осенняя выпечка с яблоками – это не только шарлотка. Мы предлагаем приготовить вкусный кекс с орехами, яблоками и шоколадными чипсами. Сделать его очень просто, но результат вас обязательно порадует.
Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:
В тесто вы можете добавить сухофрукты – изюм, курагу, вишню или клюкву.
Шоколадный кекс с яблоками и орехами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 1 пачка разрыxлителя (10 г)
- 2/3 стакана – 1 стакан растительного масла
- 1 стакан коричневого саxара
- 1 стакан шоколадныx чипсов или 100-120 г поломанного на маленькие кусочки шоколада
- 3 яйца
- 4 яблока, очищенныx и порезанныx на кубики
- 1 ч.л. ванильной эссенции
- 1 ч.л. молотой корицы
- 1/2 стакана грецкиx ореxов, крупно нарезанныx
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Способ приготовления:
- Смешать в миске муку, сахар и разрыхлитель.
- Перемешать яйца и растительного масло, добавить к сухим ингредиентам вместе со специями.
- Добавить в тесто нарезанный шоколад, яблоки и орехи, перемешать.
- Выложить тесто в форму и выпекать 40 минут или до суxой зубочистки.
- Перед подачей кекс с яблоками остудить. По желанию его можно покрыть шоколадной глазурью.
Как сделать шоколадную глазурь для кекса
Ингредиенты:
- 175 г черного (или молочного) шоколада
- 150 мл нежирных сливок
Способ приготовления:
- Разломайте шоколад на кусочки и положите в сливки.
- Осторожно нагревайте сливки, постоянно помешивая, пока весь шоколад не растопится и масса не станет однородной. Остудите до тех пор, пока глазурь не перестанет стекать с деревянной ложки.
- Нанесите глазурь на кекс и дайте ей застыть.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня