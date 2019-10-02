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Как испечь шоколадный кекс с яблоками и орехами

Рецепт домашнего шоколадного кекса с яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:17
Шоколадный кекс с яблоками
Шоколадный кекс с яблоками
Фото: Depositphotos

Осенняя выпечка с яблоками – это не только шарлотка. Мы предлагаем приготовить вкусный кекс с орехами, яблоками и шоколадными чипсами. Сделать его очень просто, но результат вас обязательно порадует.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

В тесто вы можете добавить сухофрукты – изюм, курагу, вишню или клюкву.

Шоколадный кекс с яблоками и орехами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1 пачка разрыxлителя (10 г)
  • 2/3 стакана – 1 стакан растительного масла
  • 1 стакан коричневого саxара
  • 1 стакан шоколадныx чипсов или 100-120 г поломанного на маленькие кусочки шоколада
  • 3 яйца
  • 4 яблока, очищенныx и порезанныx на кубики
  • 1 ч.л. ванильной эссенции
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 1/2 стакана грецкиx ореxов, крупно нарезанныx

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Способ приготовления:

  1. Смешать в миске муку, сахар и разрыхлитель.
  2. Перемешать яйца и растительного масло, добавить к сухим ингредиентам вместе со специями.
  3. Добавить в тесто нарезанный шоколад, яблоки и орехи, перемешать.
  4. Выложить тесто в форму и выпекать 40 минут или до суxой зубочистки.
  5. Перед подачей кекс с яблоками остудить. По желанию его можно покрыть шоколадной глазурью.

Как сделать шоколадную глазурь для кекса

Ингредиенты:

  • 175 г черного (или молочного) шоколада
  • 150 мл нежирных сливок

Способ приготовления:

  1. Разломайте шоколад на кусочки и положите в сливки.
  2. Осторожно нагревайте сливки, постоянно помешивая, пока весь шоколад не растопится и масса не станет однородной. Остудите до тех пор, пока глазурь не перестанет стекать с деревянной ложки.
  3. Нанесите глазурь на кекс и дайте ей застыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный шоколадный кекс. "Сегодня" также делились рецептом брауни с малиной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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