Как испечь шоколадный пирог со сливовой начинкой

Рецепт шоколадно-кофейного пирога со сливами

Шоколадный пирог со сливами Фото: Depositphotos

Домашний шоколадный пирог с ароматными половинками слив – это очень вкусно. Он готовится с добавлением крепкого кофе и перца чили.

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Обязательно выбирайте горький черный шоколад – так вкус пирога получится максимально насыщенным. Для дополнительного аромата можно добавить в тесто ваниль и корицу.

Шоколадно-сливовый пирог

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г горького шоколада

140 г муки

10 г разрыхлителя

3 крупных яйца

100-120 г сахара

30 мл эспрессо

Щепотка молотого перца чили

15-20 слив

Щепотка соли

Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

Шоколад разломать на кусочки и растопить на водяной бане. Яйца взбить с сахаром, добавить шоколад. Муку просеять с разрыхлителем, добавить чили. Влить негорячий кофе. Добавить муку с разрыхлителем частями в тесто, каждый раз перемешивая. Форму для выпечки смазать маслом и выложить тесто, разровнять лопаткой. Сливы разрезать пополам и удалить косточки. Вдавить в тесто. Выпекать разогретой до 190 С духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Достать сливовый пирог из печи, остудить. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

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