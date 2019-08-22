Как испечь шоколадный пирог со сливовой начинкой
Рецепт шоколадно-кофейного пирога со сливами
Домашний шоколадный пирог с ароматными половинками слив – это очень вкусно. Он готовится с добавлением крепкого кофе и перца чили.
Смотрите видео, как распознать качественный шоколад:
Обязательно выбирайте горький черный шоколад – так вкус пирога получится максимально насыщенным. Для дополнительного аромата можно добавить в тесто ваниль и корицу.
Шоколадно-сливовый пирог
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г горького шоколада
- 140 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 3 крупных яйца
- 100-120 г сахара
- 30 мл эспрессо
- Щепотка молотого перца чили
- 15-20 слив
- Щепотка соли
- Сахарная пудра – для посыпки
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Способ приготовления:
- Шоколад разломать на кусочки и растопить на водяной бане.
- Яйца взбить с сахаром, добавить шоколад.
- Муку просеять с разрыхлителем, добавить чили. Влить негорячий кофе.
- Добавить муку с разрыхлителем частями в тесто, каждый раз перемешивая.
- Форму для выпечки смазать маслом и выложить тесто, разровнять лопаткой.
- Сливы разрезать пополам и удалить косточки. Вдавить в тесто.
- Выпекать разогретой до 190 С духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Достать сливовый пирог из печи, остудить. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.
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Источник: Сегодня