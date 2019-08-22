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Как испечь шоколадный пирог со сливовой начинкой

Рецепт шоколадно-кофейного пирога со сливами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Шоколадный пирог со сливами
Шоколадный пирог со сливами
Фото: Depositphotos

Домашний шоколадный пирог с ароматными половинками слив – это очень вкусно. Он готовится с добавлением крепкого кофе и перца чили.

Смотрите видео, как распознать качественный шоколад:

Обязательно выбирайте горький черный шоколад – так вкус пирога получится максимально насыщенным. Для дополнительного аромата можно добавить в тесто ваниль и корицу. 

Шоколадно-сливовый пирог

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г горького шоколада
  • 140 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 3 крупных яйца
  • 100-120 г сахара
  • 30 мл эспрессо
  • Щепотка молотого перца чили
  • 15-20 слив
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Шоколад разломать на кусочки и растопить на водяной бане.
  2. Яйца взбить с сахаром, добавить шоколад. 
  3. Муку просеять с разрыхлителем, добавить чили. Влить негорячий кофе.
  4. Добавить муку с разрыхлителем частями в тесто, каждый раз перемешивая.
  5. Форму для выпечки смазать маслом и выложить тесто, разровнять лопаткой.
  6. Сливы разрезать пополам и удалить косточки. Вдавить в тесто.
  7. Выпекать разогретой до 190 С духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  8. Достать сливовый пирог из печи, остудить. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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