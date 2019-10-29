Как испечь штрудель с тыквой: рецепт от Татьяны Литвиной

Готовим аппетитную осеннюю выпечку по рецепту кулинарного эксперта

Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Октябрь – главный сезон тыквы. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова советует приготовить с этим овощем вкусный сладкий рулет.

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"Штрудель из тыквы, которую вы или ваши гости никогда не почувствуют в нем! На вкус начинка напоминает заварной крем и скорее что-то сливочное, чем тыквенное пюре. А тыква – это полезно, ведь не секрет, что мы не добираем в своем рационе именно овощей", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Штрудель с тыквой из теста фило

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Тыква – 700 г

Сыр Филадельфия – 175 г

Миндальная мука – 100 г

Сахар – 2 ст.л.

Сахарная пудра – 20-30 г

Тесто фило – 4 листа

Сливочное масло – 30 г

Клюква сушеная (изюм, сушеная вишня) – 50 г

Цедра 1 апельсина

Способ приготовления:

Разрежьте тыкву на кусочки, уложите в форму и запеките при 200 ºС в течение 30-40 минут до полной готовности. Нужно ее подвялить, чтобы влага улетучилась. Измельчите тыкву в блендере, смешайте с сыром, миндальной мукой (или измельчите в блендере миндаль), добавьте сахар и цедру с 1 апельсина (обдайте предварительно кипятком). Масса для начинки готова. Теперь возьмите тесто фило и подготовьте длинную форму. Смажьте сначала форму, а затем каждый лист теста растопленным сливочным маслом и положите в форму один за другим. Лишние края срежьте и обязательно закройте тестом бока в форме. Выложите начинку и закройте сверху свисающими краями. Выпекай при 200 ºС в течение 45 минут, затем накройте фольгой и пергаментом верх и пеките еще 20 минут. Достаньте из духовки и дайте немного остыть (20-30 минут), затем переверните на доску и присыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом глинтвейна от Татьяны Литвиновой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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