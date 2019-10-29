Как испечь штрудель с тыквой: рецепт от Татьяны Литвиной
Готовим аппетитную осеннюю выпечку по рецепту кулинарного эксперта
Октябрь – главный сезон тыквы. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова советует приготовить с этим овощем вкусный сладкий рулет.
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"Штрудель из тыквы, которую вы или ваши гости никогда не почувствуют в нем! На вкус начинка напоминает заварной крем и скорее что-то сливочное, чем тыквенное пюре. А тыква – это полезно, ведь не секрет, что мы не добираем в своем рационе именно овощей", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.
Штрудель с тыквой из теста фило
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Тыква – 700 г
- Сыр Филадельфия – 175 г
- Миндальная мука – 100 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Сахарная пудра – 20-30 г
- Тесто фило – 4 листа
- Сливочное масло – 30 г
- Клюква сушеная (изюм, сушеная вишня) – 50 г
- Цедра 1 апельсина
Способ приготовления:
- Разрежьте тыкву на кусочки, уложите в форму и запеките при 200 ºС в течение 30-40 минут до полной готовности. Нужно ее подвялить, чтобы влага улетучилась.
- Измельчите тыкву в блендере, смешайте с сыром, миндальной мукой (или измельчите в блендере миндаль), добавьте сахар и цедру с 1 апельсина (обдайте предварительно кипятком). Масса для начинки готова.
- Теперь возьмите тесто фило и подготовьте длинную форму.
- Смажьте сначала форму, а затем каждый лист теста растопленным сливочным маслом и положите в форму один за другим. Лишние края срежьте и обязательно закройте тестом бока в форме.
- Выложите начинку и закройте сверху свисающими краями. Выпекай при 200 ºС в течение 45 минут, затем накройте фольгой и пергаментом верх и пеките еще 20 минут.
- Достаньте из духовки и дайте немного остыть (20-30 минут), затем переверните на доску и присыпьте сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом глинтвейна от Татьяны Литвиновой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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