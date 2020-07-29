Как испечь штрудель с яблоками, изюмом и миндалем
Рецепт настоящего штруделя из вытяжного теста с яблочной начинкой
Классический венгерский штрудель – это тонкое вытяжное тесто и обилие сладкой яблочной начинки, в которую часто добавляют изюм и орехи.
Приготовление теста – процесс ответственный, ведь от того, каким оно получится, зависит вкус и вид будущего штруделя. Чтобы проверить консистенцию теста, нужно подложить под него пятерню: оно должно быть эластичным и облегать вашу ладонь.
Штрудель с яблоками, изюмом и миндалем
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 322 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 мл теплой воды
- 2 желтка
- 2 ст. л. растопленного сливочного масла
- Щепотка соли
- 150-200 г муки
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Для начинки:
- 1 кг яблок
- 1-2 ст. л. лимонного сока
- 100 г изюма
- 75 г рубленого миндаля
- 50-70 г растопленного сливочного масла
- 1 ч. л. корицы
- 70-100 г сахара
- 100 г сметаны (по желанию)
- 2-3 ст. л. панировочных сухарей
- Сахарная пудра – для посыпки
Смотрите видео, как сделать сладкий яблочный хлеб:
Способ приготовления:
- Из указанных продуктов замесить гладкое тесто, сделать из него шар. Смазать растительным маслом, накрыть, оставить на 1 час.
- Яблоки очистить и порезать небольшими кубиками, смешать с миндалем, изюмом, корицей и лимонным соком.
- Духовку нагреть на 200 ºС, застелить противень промасленным пергаментом.
- Тесто еще раз вымешать (без муки), несколько раз отбить об стол. Сначала немного раскатать тесто на столе, затем перенести на ткань, посыпанную мукой, раскатать в тонкий пласт. Тесто должно практически просвечиваться. Края обрезать.
- Смазать пласт половиной сливочного масла, посыпать сухарями и намазать сметаной. Распределить яблоки ровным слоем, посыпать сахаром, свернуть осторожно рулетом, перенести на противень, края защипнуть, сверху штрудель смазать оставшимся сливочным маслом.
- Выпекать штрудель 30-40 минут.
Как подавать штрудель
Остудить на решетке, посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с шариком ванильного мороженого.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило.
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