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Как испечь штрудель с яблоками, изюмом и миндалем

Сегодня, 17:12

Рецепт настоящего штруделя из вытяжного теста с яблочной начинкой

Классический венгерский штрудель – это тонкое вытяжное тесто и обилие сладкой яблочной начинки, в которую часто добавляют изюм и орехи.

Приготовление теста – процесс ответственный, ведь от того, каким оно получится, зависит вкус и вид будущего штруделя. Чтобы проверить консистенцию теста, нужно подложить под него пятерню: оно должно быть эластичным и облегать вашу ладонь.

Штрудель с яблоками, изюмом и миндалем

Яблочный штрудель
Яблочный штрудель
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 322 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 мл теплой воды
  • 2 желтка
  • 2 ст. л. растопленного сливочного масла
  • Щепотка соли
  • 150-200 г муки

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Для начинки:

  • 1 кг яблок
  • 1-2 ст. л. лимонного сока
  • 100 г изюма
  • 75 г рубленого миндаля
  • 50-70 г растопленного сливочного масла
  • 1 ч. л. корицы
  • 70-100 г сахара
  • 100 г сметаны (по желанию)
  • 2-3 ст. л. панировочных сухарей
  • Сахарная пудра – для посыпки

Смотрите видео, как сделать сладкий яблочный хлеб:

Способ приготовления:

  1. Из указанных продуктов замесить гладкое тесто, сделать из него шар. Смазать растительным маслом, накрыть, оставить на 1 час.
  2. Яблоки очистить и порезать небольшими кубиками, смешать с миндалем, изюмом, корицей и лимонным соком.
  3. Духовку нагреть на 200 ºС, застелить противень промасленным пергаментом.
  4. Тесто еще раз вымешать (без муки), несколько раз отбить об стол. Сначала немного раскатать тесто на столе, затем перенести на ткань, посыпанную мукой, раскатать в тонкий пласт. Тесто должно практически просвечиваться. Края обрезать.
  5. Смазать пласт половиной сливочного масла, посыпать сухарями и намазать сметаной. Распределить яблоки ровным слоем, посыпать сахаром, свернуть осторожно рулетом, перенести на противень, края защипнуть, сверху штрудель смазать оставшимся сливочным маслом.
  6. Выпекать штрудель 30-40 минут.

Как подавать штрудель

Остудить на решетке, посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с шариком ванильного мороженого.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило.

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Источник: Сегодня
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