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Как испечь штрудель со сливами и грецкими орехами

Рецепт вкусного рулета со сливово-ореховой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Штрудель со сливово-ореховой начинкой
Штрудель со сливово-ореховой начинкой
Фото: Depositphotos

Классический штрудель готовится из вытяжного теста – очень тонкого, почти прозрачного. В начинку рулета добавляют яблоки, вишню, творог. Мы поделимся рецептом штруделя со сливами.

Смотрите видео, как приготовить соус из слив:

Сливовый штрудель вкусно есть как теплым, так и холодным. Можно присыпать его сахарной пудрой или подать с ванильным мороженым.

Сливовый штрудель в духовке

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 700 г слив
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 75 г изюма
  • 75 г орехов
  • 4 ст. л.
  • 1 ч. л. молотой корицы

Для пропитки:

  • 20 г сливочного масла
  • 30 г сливок 20%

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 50 г воды
  • 1 ч. л. уксуса
  • 200 г муки

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Способ приготовления:

  1. Замесить тесто. Просеять муку, сделать в центре углубление, влить слегка взбитое яйцо, теплую воду, растопленное масло, уксус. 
  2. Переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить на 30 минут, накрыв полотенцем.
  4. Большое кухонное полотенце обильно присыпать мукой, выложить тесто и скалкой, смазанной маслом, раскатать как можно тоньше.
  5. Смазать тесто растительным маслом и аккуратно отделить от полотенца.
  6. Для начинки растопить масло и слегка поджарить сухари. Добавить сливы, сахар, изюм, корицу, орехи. Подержать на огне 1-2 минуты.
  7. Выложить начинку на тесто, немного подвернуть края. С помощью полотенца свернуть рулет и аккуратно перенести на противень.
  8. Обильно смазать штрудель растопленным маслом, накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при 200 С.
  9. Достать, снять фольгу, обильно смазать пропиткой и готовить еще на 25-30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный пирог со сливами. "Сегодня" также писали, как законсервировать сливовый сок на зиму.

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Источник: Сегодня
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