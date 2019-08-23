Как испечь штрудель со сливами и грецкими орехами

Рецепт вкусного рулета со сливово-ореховой начинкой

Штрудель со сливово-ореховой начинкой Фото: Depositphotos

Классический штрудель готовится из вытяжного теста – очень тонкого, почти прозрачного. В начинку рулета добавляют яблоки, вишню, творог. Мы поделимся рецептом штруделя со сливами.

Смотрите видео, как приготовить соус из слив:

Сливовый штрудель вкусно есть как теплым, так и холодным. Можно присыпать его сахарной пудрой или подать с ванильным мороженым.

Сливовый штрудель в духовке

Ингредиенты:

Для начинки:

700 г слив

100 г сливочного масла

100 г сахара

75 г изюма

75 г орехов

4 ст. л.

1 ч. л. молотой корицы

Для пропитки:

20 г сливочного масла

30 г сливок 20%

Для теста:

1 яйцо

2 ст. л. сливочного масла

50 г воды

1 ч. л. уксуса

200 г муки

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Способ приготовления:

Замесить тесто. Просеять муку, сделать в центре углубление, влить слегка взбитое яйцо, теплую воду, растопленное масло, уксус. Переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить на 30 минут, накрыв полотенцем. Большое кухонное полотенце обильно присыпать мукой, выложить тесто и скалкой, смазанной маслом, раскатать как можно тоньше. Смазать тесто растительным маслом и аккуратно отделить от полотенца. Для начинки растопить масло и слегка поджарить сухари. Добавить сливы, сахар, изюм, корицу, орехи. Подержать на огне 1-2 минуты. Выложить начинку на тесто, немного подвернуть края. С помощью полотенца свернуть рулет и аккуратно перенести на противень. Обильно смазать штрудель растопленным маслом, накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при 200 С. Достать, снять фольгу, обильно смазать пропиткой и готовить еще на 25-30 минут.

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