Как испечь штрудель со сливами и грецкими орехами
Рецепт вкусного рулета со сливово-ореховой начинкой
Классический штрудель готовится из вытяжного теста – очень тонкого, почти прозрачного. В начинку рулета добавляют яблоки, вишню, творог. Мы поделимся рецептом штруделя со сливами.
Смотрите видео, как приготовить соус из слив:
Сливовый штрудель вкусно есть как теплым, так и холодным. Можно присыпать его сахарной пудрой или подать с ванильным мороженым.
Сливовый штрудель в духовке
Ингредиенты:
Для начинки:
- 700 г слив
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 75 г изюма
- 75 г орехов
- 4 ст. л.
- 1 ч. л. молотой корицы
Для пропитки:
- 20 г сливочного масла
- 30 г сливок 20%
Для теста:
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сливочного масла
- 50 г воды
- 1 ч. л. уксуса
- 200 г муки
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Способ приготовления:
- Замесить тесто. Просеять муку, сделать в центре углубление, влить слегка взбитое яйцо, теплую воду, растопленное масло, уксус.
- Переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить на 30 минут, накрыв полотенцем.
- Большое кухонное полотенце обильно присыпать мукой, выложить тесто и скалкой, смазанной маслом, раскатать как можно тоньше.
- Смазать тесто растительным маслом и аккуратно отделить от полотенца.
- Для начинки растопить масло и слегка поджарить сухари. Добавить сливы, сахар, изюм, корицу, орехи. Подержать на огне 1-2 минуты.
- Выложить начинку на тесто, немного подвернуть края. С помощью полотенца свернуть рулет и аккуратно перенести на противень.
- Обильно смазать штрудель растопленным маслом, накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при 200 С.
- Достать, снять фольгу, обильно смазать пропиткой и готовить еще на 25-30 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный пирог со сливами. "Сегодня" также писали, как законсервировать сливовый сок на зиму.
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Источник: Сегодня