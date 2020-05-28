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Как испечь шведский ночной хлеб без замеса

Сегодня, 11:18

Рецепт ночного шведского хлеба без замеса и хлебопечки

Этот рецепт домашнего хлеба очень простой: нужно вечером смешать все ингредиенты, оставить на ночь в холодильнике, а на следующий день испечь в холодной духовке без расстойки.

Мякиш шведского ночного хлеба мягкий, пружинистый и не крошится. Семечки и кунжут делают такую выпечку не только вкусной, но и полезной.

Шведский хлеб без замеса

Шведский хлеб в духовке
Шведский хлеб в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 247 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 450 мл(!) муки
  • 250 мл воды
  • 10 г свежих дрожжей
  • 2 ст. л. кунжута
  • 2 ст. л. льняных семечек
  • 2 ст. л. подсолнечных семечек
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ч. л. сахара
  • Масло для смазывания формы

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Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты. Смажьте большую миску маслом и выложите в нее тесто.
  2. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
  3. Утром форму для выпекания смажьте маслом и выложите тесто. Перемешивать его не нужно.
  4. Поставьте форму в холодную духовку. Выпекайте при 220 ºС в течение 40-45 минут, до золотистой корочки.

На заметку

Количество муки указано не в граммах, а в миллилитрах. Если у вас стакан емкостью 200 мл, возьмите 2 стакана муки и еще четверть.

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Напомним, ранее мы делились рецептом лукового хлеба. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать булочки с крапивой.

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Источник: Сегодня
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