Как испечь шведский ночной хлеб без замеса
Рецепт ночного шведского хлеба без замеса и хлебопечки
Этот рецепт домашнего хлеба очень простой: нужно вечером смешать все ингредиенты, оставить на ночь в холодильнике, а на следующий день испечь в холодной духовке без расстойки.
Мякиш шведского ночного хлеба мягкий, пружинистый и не крошится. Семечки и кунжут делают такую выпечку не только вкусной, но и полезной.
Шведский хлеб без замеса
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 247 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 мл(!) муки
- 250 мл воды
- 10 г свежих дрожжей
- 2 ст. л. кунжута
- 2 ст. л. льняных семечек
- 2 ст. л. подсолнечных семечек
- 1 ч. л. соли
- 2 ч. л. сахара
- Масло для смазывания формы
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Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты. Смажьте большую миску маслом и выложите в нее тесто.
- Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Утром форму для выпекания смажьте маслом и выложите тесто. Перемешивать его не нужно.
- Поставьте форму в холодную духовку. Выпекайте при 220 ºС в течение 40-45 минут, до золотистой корочки.
На заметку
Количество муки указано не в граммах, а в миллилитрах. Если у вас стакан емкостью 200 мл, возьмите 2 стакана муки и еще четверть.
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