Как испечь шведский ночной хлеб без замеса

Рецепт ночного шведского хлеба без замеса и хлебопечки

Этот рецепт домашнего хлеба очень простой: нужно вечером смешать все ингредиенты, оставить на ночь в холодильнике, а на следующий день испечь в холодной духовке без расстойки.

Мякиш шведского ночного хлеба мягкий, пружинистый и не крошится. Семечки и кунжут делают такую выпечку не только вкусной, но и полезной.

Шведский хлеб без замеса

Шведский хлеб в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

247 ккал на 100 г

Ингредиенты:

450 мл(!) муки

250 мл воды

10 г свежих дрожжей

2 ст. л. кунжута

2 ст. л. льняных семечек

2 ст. л. подсолнечных семечек

1 ч. л. соли

2 ч. л. сахара

Масло для смазывания формы

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Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты. Смажьте большую миску маслом и выложите в нее тесто. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Утром форму для выпекания смажьте маслом и выложите тесто. Перемешивать его не нужно. Поставьте форму в холодную духовку. Выпекайте при 220 ºС в течение 40-45 минут, до золотистой корочки.

На заметку

Количество муки указано не в граммах, а в миллилитрах. Если у вас стакан емкостью 200 мл, возьмите 2 стакана муки и еще четверть.

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