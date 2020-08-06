Как испечь сливовый коблер с имбирем и корицей
Рецепт ароматной летней выпечки с фруктами
Коблер – это старомодный английский десерт из фруктов, покрытых корочкой хрустящего теста. Тесто для него можно использовать разное – песочное, бисквитное. Его либо просто выкладывают ложками на начинку, либо делают что-то наподобие булыжников на мостовой (в переводе с английского "cobblestones" значит "брусчатка").
Сливовый коблер с имбирем и корицей выпекается очень быстро. Его можно поставить в духовку перед ужином, и он будет готов как раз к десерту.
Сливовый коблер в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 279 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для начинки:
- Слива – 700 г
- Имбирь корень – 1,5 см
- Сахар (коричневый) – 2/3 чашки
- Корица – 1/2 ч.л.
- Крахмал – 2 ст.л.
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Для теста:
- Сахар – 2/3 чашки
- Мука – 1 и 1/2 чашки
- Мука кукурузная – 1/2 чашки
- Масло сливочное холодное – 100 г + для смазывания формы
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 2/3 чашки
- Разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой
- Ваниль
- Соль
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Способ приготовления:
- Сливы разрезать пополам и удалить косточку.
- Имбирь очистить и натереть на терке. Добавить к сливам вместе с сахаром, корицей и крахмалом, перемешать.
- Для теста смешать в миске всю муку, соль, сахар и разрыхлитель.
- Натереть холодное сливочное масло на крупной терке и смешать с мукой, растирая пальцами. Должна получится крупная крошка.
- Добавить ваниль, яйцо и молоко и хорошо перемешать. Получится в меру густое тесто, которое легко можно набирать ложкой.
- Смазать форму для выпечки маслом. На дно выложить сливу вместе с выделившимся соком.
- Сверху ложкой выложить тесто. Оно может полностью покрывать начинку или нет – равномерность в этом случае не важна.
- Отправить коблер запекаться в разогретую до 180 ºС духовку на 25-35 минут.
Как подавать десерт
Подавайте пирог вместе с шариком мороженого. Коблер можно посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе, а также делились рецептом сливового пирога с орехами.
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