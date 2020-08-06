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Как испечь сливовый коблер с имбирем и корицей

Сегодня, 11:30

Рецепт ароматной летней выпечки с фруктами

Коблер – это старомодный английский десерт из фруктов, покрытых корочкой хрустящего теста. Тесто для него можно использовать разное – песочное, бисквитное. Его либо просто выкладывают ложками на начинку, либо делают что-то наподобие булыжников на мостовой (в переводе с английского "cobblestones" значит "брусчатка").

Сливовый коблер с имбирем и корицей выпекается очень быстро. Его можно поставить в духовку перед ужином, и он будет готов как раз к десерту.

Сливовый коблер в духовке

Коблер со сливовой начинкой
Коблер со сливовой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 279 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Слива – 700 г
  • Имбирь корень – 1,5 см
  • Сахар (коричневый) – 2/3 чашки
  • Корица – 1/2 ч.л.
  • Крахмал – 2 ст.л.

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Для теста:

  • Сахар – 2/3 чашки
  • Мука – 1 и 1/2 чашки
  • Мука кукурузная – 1/2 чашки
  • Масло сливочное холодное – 100 г + для смазывания формы
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 2/3 чашки
  • Разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой
  • Ваниль
  • Соль

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Способ приготовления:

  1. Сливы разрезать пополам и удалить косточку.
  2. Имбирь очистить и натереть на терке. Добавить к сливам вместе с сахаром, корицей и крахмалом, перемешать.
  3. Для теста смешать в миске всю муку, соль, сахар и разрыхлитель.
  4. Натереть холодное сливочное масло на крупной терке и смешать с мукой, растирая пальцами. Должна получится крупная крошка.
  5. Добавить ваниль, яйцо и молоко и хорошо перемешать. Получится в меру густое тесто, которое легко можно набирать ложкой.
  6. Смазать форму для выпечки маслом. На дно выложить сливу вместе с выделившимся соком.
  7. Сверху ложкой выложить тесто. Оно может полностью покрывать начинку или нет – равномерность в этом случае не важна.
  8. Отправить коблер запекаться в разогретую до 180 ºС духовку на 25-35 минут.

Как подавать десерт

Подавайте пирог вместе с шариком мороженого. Коблер можно посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе, а также делились рецептом сливового пирога с орехами.

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Источник: Сегодня
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