Как испечь слойки с клубникой и сливочным сыром

Рецепт простой и вкусной выпечки к чаю

Слойки с клубникой и сливочным сыром в духовке – простейший летний десерт, который можно приготовить к чаю или кофе. Подавать их лучше сразу после выпечки, дав лишь немного остыть.

Чтобы получить пышные и мягкие слойки, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

Треугольники с клубникой

Слойки с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

252 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

225 г сливочного сыра

1 ч.л. мелко натертой лимонной цедры

2 ч.л. лимонного сока

1/3 стакана сахара

1 ч.л. ванильного сахара

1 яйцо

1 ст.л. воды

Для начинки:

1 1/2 стакана свежей клубники

2 ст.л. воды

1-2 ст.л. сахара

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Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 º С и застелить два противня пергаментной бумагой. Взбить сливочный сыр венчиком вместе с сахаром, лимонным соком, цедрой и ванилью. Отложить в сторону. Сложить в сотейник клубнику, разрезанную на четвертинки. Добавить воду и сахар. Готовить на среднем огне, пока большая часть жидкости не испарится. Слоеное тесто разморозить, немного раскатать и разрезать на 16 треугольников. Сделать надрезы ножом по периметру, отступая от краев 1 см, чтобы получились бортики. Не прорезайте тесто до конца. В маленькой миске взбить яйцо с 1 столовой ложкой воды. Смазать каждый треугольник из теста яичной смесью. В центр положить сливочный сыр и ягоды. Выпекать слойки в течение 15-20 минут, пока края теста не подрумянятся. Остудить перед подачей.

Полезный совет

Вместо клубники можно использовать фрукты, например, персики или абрикосы.

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