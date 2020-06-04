Как испечь слойки с клубникой и сливочным сыром
Рецепт простой и вкусной выпечки к чаю
Слойки с клубникой и сливочным сыром в духовке – простейший летний десерт, который можно приготовить к чаю или кофе. Подавать их лучше сразу после выпечки, дав лишь немного остыть.
Чтобы получить пышные и мягкие слойки, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.
Треугольники с клубникой
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 252 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 225 г сливочного сыра
- 1 ч.л. мелко натертой лимонной цедры
- 2 ч.л. лимонного сока
- 1/3 стакана сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1 яйцо
- 1 ст.л. воды
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Для начинки:
- 1 1/2 стакана свежей клубники
- 2 ст.л. воды
- 1-2 ст.л. сахара
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 º С и застелить два противня пергаментной бумагой.
- Взбить сливочный сыр венчиком вместе с сахаром, лимонным соком, цедрой и ванилью. Отложить в сторону.
- Сложить в сотейник клубнику, разрезанную на четвертинки. Добавить воду и сахар. Готовить на среднем огне, пока большая часть жидкости не испарится.
- Слоеное тесто разморозить, немного раскатать и разрезать на 16 треугольников. Сделать надрезы ножом по периметру, отступая от краев 1 см, чтобы получились бортики. Не прорезайте тесто до конца.
- В маленькой миске взбить яйцо с 1 столовой ложкой воды. Смазать каждый треугольник из теста яичной смесью. В центр положить сливочный сыр и ягоды.
- Выпекать слойки в течение 15-20 минут, пока края теста не подрумянятся. Остудить перед подачей.
Полезный совет
Вместо клубники можно использовать фрукты, например, персики или абрикосы.
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