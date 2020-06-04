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Как испечь слойки с клубникой и сливочным сыром

Сегодня, 17:34

Рецепт простой и вкусной выпечки к чаю

Слойки с клубникой и сливочным сыром в духовке – простейший летний десерт, который можно приготовить к чаю или кофе. Подавать их лучше сразу после выпечки, дав лишь немного остыть.

Чтобы получить пышные и мягкие слойки, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

Треугольники с клубникой

Слойки с клубникой
Слойки с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 252 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 225 г сливочного сыра
  • 1 ч.л. мелко натертой лимонной цедры
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 1/3 стакана сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. воды

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Для начинки:

  • 1 1/2 стакана свежей клубники
  • 2 ст.л. воды
  • 1-2 ст.л. сахара

Смотрите видео, как приготовить пирожные с цитрусовой начинкой:

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 º С и застелить два противня пергаментной бумагой.
  2. Взбить сливочный сыр венчиком вместе с сахаром, лимонным соком, цедрой и ванилью. Отложить в сторону.
  3. Сложить в сотейник клубнику, разрезанную на четвертинки. Добавить воду и сахар. Готовить на среднем огне, пока большая часть жидкости не испарится.
  4. Слоеное тесто разморозить, немного раскатать и разрезать на 16 треугольников. Сделать надрезы ножом по периметру, отступая от краев 1 см, чтобы получились бортики. Не прорезайте тесто до конца.
  5. В маленькой миске взбить яйцо с 1 столовой ложкой воды. Смазать каждый треугольник из теста яичной смесью. В центр положить сливочный сыр и ягоды.
  6. Выпекать слойки в течение 15-20 минут, пока края теста не подрумянятся. Остудить перед подачей.

Полезный совет

Вместо клубники можно использовать фрукты, например, персики или абрикосы.

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Источник: Сегодня
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