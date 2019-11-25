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Как испечь слойки с жареными грибами и луком

Рецепт вкусной несладкой выпечки к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Слойки с грибной начинкой
Слойки с грибной начинкой
Фото: Depositphotos

В этих слойках вкус грибов великолепно оттеняется вкусом жареного лука, сладкого перца, оливок и сыра. В результате получается отличная закуска, которую вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде.

Смотрите видео, как испечь несладкий пирог к завтраку:

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Слойки с грибами в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Готовое слоеное тесто – 300 г
  • Шампиньоны или белые грибы – 200 г
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Маслины черные без косточек – 15-20 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сливочный сыр – 50 г
  • Свежие листья кориандра – 1 горсть
  • Соль, молотый перец
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Молоко – для смазывания

Способ приготовления:

  1. На сильном огне под крышкой пожарить в растительном масле оба сладких перца. Кожица должна сильно потемнеть, а сам перец слегка размягчиться.
  2. Достать перец, очистить от шкурки и вычистить от семян. Нарезать короткими полосками.
  3. Отдельно в разогретое сливочное масло положить нарезанный полукольцами лук. Жарить на среднем огне около 10 минут. Лук должен стать коричневато-золотистым.
  4. Добавить очищенные и нарезанные грибы и продолжать жарить. Через 4-5 минут добавить в сковородку с грибами и луком нарезанные кольцами оливки, перец, посолить и поперчить смесь. Жарить на слабом огне еще 2-3 минуты.
  5. Посыпать нарубленным кориандром и перемешать. Оставить под крышкой, чтобы остывало медленно.
  6. Оттаявшее слоеное тесто раскатать в пласт и нарезать на квадраты со стороной 10 см.
  7. В центр каждого квадрата положить столовую ложку грибной начинки. Сверху вдавить небольшой кусочек сыра.
  8. Взять квадрат за противоположные края и сложив по диагонали закрепить кромки, чтобы получились треугольники.
  9. Смазать треугольники молоком и, выложив на смазанный маслом противень, выпекать 15-20 минут при температуре 170-180 ºС.

Как сделать слойки с грибами вкуснее

После того, как вы смажете слойки молоком, их можно будет посыпать кунжутом, маком, семечками, дроблеными орехами или тертым сыром.

Ранее мы делились рецептом слоек с курицей, беконом и кукурузой. "Сегодня" также писали, как испечь слойки с малиной и белым шоколадом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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