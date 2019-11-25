Как испечь слойки с жареными грибами и луком
Рецепт вкусной несладкой выпечки к чаю
В этих слойках вкус грибов великолепно оттеняется вкусом жареного лука, сладкого перца, оливок и сыра. В результате получается отличная закуска, которую вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде.
Смотрите видео, как испечь несладкий пирог к завтраку:
Слойки с грибами в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 297 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Готовое слоеное тесто – 300 г
- Шампиньоны или белые грибы – 200 г
- Перец сладкий – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Маслины черные без косточек – 15-20 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Сливочный сыр – 50 г
- Свежие листья кориандра – 1 горсть
- Соль, молотый перец
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Молоко – для смазывания
Способ приготовления:
- На сильном огне под крышкой пожарить в растительном масле оба сладких перца. Кожица должна сильно потемнеть, а сам перец слегка размягчиться.
- Достать перец, очистить от шкурки и вычистить от семян. Нарезать короткими полосками.
- Отдельно в разогретое сливочное масло положить нарезанный полукольцами лук. Жарить на среднем огне около 10 минут. Лук должен стать коричневато-золотистым.
- Добавить очищенные и нарезанные грибы и продолжать жарить. Через 4-5 минут добавить в сковородку с грибами и луком нарезанные кольцами оливки, перец, посолить и поперчить смесь. Жарить на слабом огне еще 2-3 минуты.
- Посыпать нарубленным кориандром и перемешать. Оставить под крышкой, чтобы остывало медленно.
- Оттаявшее слоеное тесто раскатать в пласт и нарезать на квадраты со стороной 10 см.
- В центр каждого квадрата положить столовую ложку грибной начинки. Сверху вдавить небольшой кусочек сыра.
- Взять квадрат за противоположные края и сложив по диагонали закрепить кромки, чтобы получились треугольники.
- Смазать треугольники молоком и, выложив на смазанный маслом противень, выпекать 15-20 минут при температуре 170-180 ºС.
Как сделать слойки с грибами вкуснее
После того, как вы смажете слойки молоком, их можно будет посыпать кунжутом, маком, семечками, дроблеными орехами или тертым сыром.
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