Как испечь слойки с жареными грибами и луком

Рецепт вкусной несладкой выпечки к чаю

Слойки с грибной начинкой Фото: Depositphotos

В этих слойках вкус грибов великолепно оттеняется вкусом жареного лука, сладкого перца, оливок и сыра. В результате получается отличная закуска, которую вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде.

Смотрите видео, как испечь несладкий пирог к завтраку:

Слойки с грибами в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

297 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Готовое слоеное тесто – 300 г

Шампиньоны или белые грибы – 200 г

Перец сладкий – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Маслины черные без косточек – 15-20 шт.

Сливочное масло – 50 г

Сливочный сыр – 50 г

Свежие листья кориандра – 1 горсть

Соль, молотый перец

Растительное масло – 2 ст.л.

Молоко – для смазывания

Способ приготовления:

На сильном огне под крышкой пожарить в растительном масле оба сладких перца. Кожица должна сильно потемнеть, а сам перец слегка размягчиться. Достать перец, очистить от шкурки и вычистить от семян. Нарезать короткими полосками. Отдельно в разогретое сливочное масло положить нарезанный полукольцами лук. Жарить на среднем огне около 10 минут. Лук должен стать коричневато-золотистым. Добавить очищенные и нарезанные грибы и продолжать жарить. Через 4-5 минут добавить в сковородку с грибами и луком нарезанные кольцами оливки, перец, посолить и поперчить смесь. Жарить на слабом огне еще 2-3 минуты. Посыпать нарубленным кориандром и перемешать. Оставить под крышкой, чтобы остывало медленно. Оттаявшее слоеное тесто раскатать в пласт и нарезать на квадраты со стороной 10 см. В центр каждого квадрата положить столовую ложку грибной начинки. Сверху вдавить небольшой кусочек сыра. Взять квадрат за противоположные края и сложив по диагонали закрепить кромки, чтобы получились треугольники. Смазать треугольники молоком и, выложив на смазанный маслом противень, выпекать 15-20 минут при температуре 170-180 ºС.

Как сделать слойки с грибами вкуснее

После того, как вы смажете слойки молоком, их можно будет посыпать кунжутом, маком, семечками, дроблеными орехами или тертым сыром.

Ранее мы делились рецептом слоек с курицей, беконом и кукурузой. "Сегодня" также писали, как испечь слойки с малиной и белым шоколадом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.