Как испечь сметанник с ягодной начинкой

Готовим нежнейший сметанник с ягодами в духовке

Сметанник с ягодами Фото: freepik.com

Сладкий пирог из творожного теста со сметанной заливкой и ягодами – вкусный и не слишком сложный десерт к чаю.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

В начинку можно добавить малину, ежевику, крыжовник или черную смородину. А вот вишня и клубника не подойдут – они слишком нежные и пустят много сока.

Сметанник с ягодами

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для основы:

125 г творога

5 ст.л. растительного масла

5 ст.л. молока

60 г сахара

200 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

400 г ежевики или малины

300 г сметаны

2 яйца

70 г сахара

1 ст.л. крахмала

Ванилин или ванильный сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

Творог размять вилкой с сахаром, добавить растительное масло или молоко. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и замесить мягкое тесто. Скатать его в шар и отправить в холодильник на полчаса. Духовку разогреть на 180º С. Разъемную форму для выпечки смазать маслом. Ягоды помыть и обсушить. Сметану взбить венчиком с яйцами, сахаром, ванилью и крахмалом. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Вылить сметанную начинку на тесто, аккуратно выложить ягоды и отправить в духовку на 45 -50 минут, пока корж не подрумянится. Готовый сметанник можно посыпать сахарной пудрой и украсить листиками мяты.

Секреты приготовления пирога

Творог нужно брать 9% жирности, а сметану – 20%.

Используйте кукурузный, на не картофельный крахмал – так сметанная заливка получится нежнее.

Ягоды для пирога должны быть спелыми, но крепкими.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожный пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом простого чизкейка из творога.

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