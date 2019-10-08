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Как испечь сметанник с ягодной начинкой

Готовим нежнейший сметанник с ягодами в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Сметанник с ягодами
Сметанник с ягодами
Фото: freepik.com

Сладкий пирог из творожного теста со сметанной заливкой и ягодами – вкусный и не слишком сложный десерт к чаю.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

В начинку можно добавить малину, ежевику, крыжовник или черную смородину. А вот вишня и клубника не подойдут – они слишком нежные и пустят много сока.

Сметанник с ягодами

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для основы:

  • 125 г творога
  • 5 ст.л. растительного масла
  • 5 ст.л. молока
  • 60 г сахара
  • 200 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 400 г ежевики или малины
  • 300 г сметаны
  • 2 яйца
  • 70 г сахара
  • 1 ст.л. крахмала
  • Ванилин или ванильный сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Творог размять вилкой с сахаром, добавить растительное масло или молоко.
  2. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и замесить мягкое тесто. Скатать его в шар и отправить в холодильник на полчаса.
  3. Духовку разогреть на 180º С. Разъемную форму для выпечки смазать маслом.
  4. Ягоды помыть и обсушить. Сметану взбить венчиком с яйцами, сахаром, ванилью и крахмалом.
  5. Выложить тесто в форму и сделать бортики.
  6. Вылить сметанную начинку на тесто, аккуратно выложить ягоды и отправить в духовку на 45 -50 минут, пока корж не подрумянится.
  7. Готовый сметанник можно посыпать сахарной пудрой и украсить листиками мяты.

Секреты приготовления пирога

  • Творог нужно брать 9% жирности, а сметану – 20%.
  • Используйте кукурузный, на не картофельный крахмал – так сметанная заливка получится нежнее.
  • Ягоды для пирога должны быть спелыми, но крепкими.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожный пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом простого чизкейка из творога.

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Источник: Сегодня
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