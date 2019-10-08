Как испечь сметанник с ягодной начинкой
Готовим нежнейший сметанник с ягодами в духовке
Сладкий пирог из творожного теста со сметанной заливкой и ягодами – вкусный и не слишком сложный десерт к чаю.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
В начинку можно добавить малину, ежевику, крыжовник или черную смородину. А вот вишня и клубника не подойдут – они слишком нежные и пустят много сока.
Сметанник с ягодами
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для основы:
- 125 г творога
- 5 ст.л. растительного масла
- 5 ст.л. молока
- 60 г сахара
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 400 г ежевики или малины
- 300 г сметаны
- 2 яйца
- 70 г сахара
- 1 ст.л. крахмала
- Ванилин или ванильный сахар – по вкусу
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Способ приготовления:
- Творог размять вилкой с сахаром, добавить растительное масло или молоко.
- Добавить просеянную с разрыхлителем муку и замесить мягкое тесто. Скатать его в шар и отправить в холодильник на полчаса.
- Духовку разогреть на 180º С. Разъемную форму для выпечки смазать маслом.
- Ягоды помыть и обсушить. Сметану взбить венчиком с яйцами, сахаром, ванилью и крахмалом.
- Выложить тесто в форму и сделать бортики.
- Вылить сметанную начинку на тесто, аккуратно выложить ягоды и отправить в духовку на 45 -50 минут, пока корж не подрумянится.
- Готовый сметанник можно посыпать сахарной пудрой и украсить листиками мяты.
Секреты приготовления пирога
- Творог нужно брать 9% жирности, а сметану – 20%.
- Используйте кукурузный, на не картофельный крахмал – так сметанная заливка получится нежнее.
- Ягоды для пирога должны быть спелыми, но крепкими.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожный пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом простого чизкейка из творога.
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Источник: Сегодня