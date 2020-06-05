Как испечь спиральный пирог с овощами и сыром

Рецепт необычного летнего пирога с овощной начинкой

Спиральный овощной пирог – это не только красиво, но и очень вкусно. Для начинки подойдут любые сезонные овощи с плотной мякотью. Чтобы нарезать их по-настоящему тонко, используйте специальную мандолину.

Кроме овощей, в состав пирога входит ароматная заливка из плавленого сыра, чеснока и специй. Когда выпечка остынет, ее можно украсить свежей зеленью.

Спиральный овощной пирог

Спиральный овощной пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

331 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржа:

120 г муки

75 г холодного сливочного масла

1 яичный желток

1 ст. л. воды или молока

1/4 ч. л. соли

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Для сырной начинки:

200 г плавленого сыра

1 ч. л. лимонного сока

1/4 ч. л. сухого чеснока

1 ч. л. майорана

1 ч.л. паприки

Щепотка соли

Молотый черный перец

Для овощной начинки:

1 морковь

1 молодой кабачок

1 баклажан

1 красный сладкий перец

1/2 ч. л. майорана

1/2 ч. л. соли

Масло растительное

Смотрите видео, как выбрать плавленый сыр:

Способ приготовления:

Желток яйца, воду или молоко и соль слегка взбить венчиком. Охлажденное масло соединить с мукой, порубить ножом в мелкую крошку, добавить яичную смесь, замесить тесто, обернуть его в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Для начинки соединить сыр, лимонный сок, сухой чеснок, майоран, паприку, черный перец и соль. Нарезать морковь, кабачок, баклажан на тонкие полоски с помощью овощечистки и выложить на бумажное полотенце. Охлажденное тесто раскатать в круг диаметром 25 см. В предварительно смазанную сливочным маслом форму выложить тесто, наколоть вилкой, накрыть пергаментной бумагой, засыпать сверху горох. Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке 15 минут. Убрать бумагу с горохом. Дать остыть. Выложить сырную смесь на охлажденный корж. Разложить тонкие полоски овощей по спирали, смазать растительным маслом, посолить, поперчить, посыпать майораном. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 40-45 минут.

Как подавать овощной пирог

Готовый пирог остудить и только потом разрезать на куски.

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