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Как испечь спиральный пирог с овощами и сыром

Сегодня, 14:27

Рецепт необычного летнего пирога с овощной начинкой

Спиральный овощной пирог – это не только красиво, но и очень вкусно. Для начинки подойдут любые сезонные овощи с плотной мякотью. Чтобы нарезать их по-настоящему тонко, используйте специальную мандолину.

Кроме овощей, в состав пирога входит ароматная заливка из плавленого сыра, чеснока и специй. Когда выпечка остынет, ее можно украсить свежей зеленью.

Спиральный овощной пирог

Спиральный овощной пирог
Спиральный овощной пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 331 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржа:

  • 120 г муки
  • 75 г холодного сливочного масла
  • 1 яичный желток
  • 1 ст. л. воды или молока
  • 1/4 ч. л. соли

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Для сырной начинки:

  • 200 г плавленого сыра
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1/4 ч. л. сухого чеснока
  • 1 ч. л. майорана
  • 1 ч.л. паприки
  • Щепотка соли
  • Молотый черный перец

Для овощной начинки:

  • 1 морковь
  • 1 молодой кабачок
  • 1 баклажан
  • 1 красный сладкий перец
  • 1/2 ч. л. майорана
  • 1/2 ч. л. соли
  • Масло растительное

Смотрите видео, как выбрать плавленый сыр:

Способ приготовления:

  1. Желток яйца, воду или молоко и соль слегка взбить венчиком. Охлажденное масло соединить с мукой, порубить ножом в мелкую крошку, добавить яичную смесь, замесить тесто, обернуть его в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
  2. Для начинки соединить сыр, лимонный сок, сухой чеснок, майоран, паприку, черный перец и соль.
  3. Нарезать морковь, кабачок, баклажан на тонкие полоски с помощью овощечистки и выложить на бумажное полотенце.
  4. Охлажденное тесто раскатать в круг диаметром 25 см. В предварительно смазанную сливочным маслом форму выложить тесто, наколоть вилкой, накрыть пергаментной бумагой, засыпать сверху горох. Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке 15 минут. Убрать бумагу с горохом. Дать остыть.
  5. Выложить сырную смесь на охлажденный корж. Разложить тонкие полоски овощей по спирали, смазать растительным маслом, посолить, поперчить, посыпать майораном.
  6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 40-45 минут.

Как подавать овощной пирог

Готовый пирог остудить и только потом разрезать на куски.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

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Источник: Сегодня
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