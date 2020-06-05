Как испечь спиральный пирог с овощами и сыром
Рецепт необычного летнего пирога с овощной начинкой
Спиральный овощной пирог – это не только красиво, но и очень вкусно. Для начинки подойдут любые сезонные овощи с плотной мякотью. Чтобы нарезать их по-настоящему тонко, используйте специальную мандолину.
Кроме овощей, в состав пирога входит ароматная заливка из плавленого сыра, чеснока и специй. Когда выпечка остынет, ее можно украсить свежей зеленью.
Спиральный овощной пирог
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 331 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для коржа:
- 120 г муки
- 75 г холодного сливочного масла
- 1 яичный желток
- 1 ст. л. воды или молока
- 1/4 ч. л. соли
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Для сырной начинки:
- 200 г плавленого сыра
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1/4 ч. л. сухого чеснока
- 1 ч. л. майорана
- 1 ч.л. паприки
- Щепотка соли
- Молотый черный перец
Для овощной начинки:
- 1 морковь
- 1 молодой кабачок
- 1 баклажан
- 1 красный сладкий перец
- 1/2 ч. л. майорана
- 1/2 ч. л. соли
- Масло растительное
Смотрите видео, как выбрать плавленый сыр:
Способ приготовления:
- Желток яйца, воду или молоко и соль слегка взбить венчиком. Охлажденное масло соединить с мукой, порубить ножом в мелкую крошку, добавить яичную смесь, замесить тесто, обернуть его в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
- Для начинки соединить сыр, лимонный сок, сухой чеснок, майоран, паприку, черный перец и соль.
- Нарезать морковь, кабачок, баклажан на тонкие полоски с помощью овощечистки и выложить на бумажное полотенце.
- Охлажденное тесто раскатать в круг диаметром 25 см. В предварительно смазанную сливочным маслом форму выложить тесто, наколоть вилкой, накрыть пергаментной бумагой, засыпать сверху горох. Выпекать в предварительно разогретой до 200 ºС духовке 15 минут. Убрать бумагу с горохом. Дать остыть.
- Выложить сырную смесь на охлажденный корж. Разложить тонкие полоски овощей по спирали, смазать растительным маслом, посолить, поперчить, посыпать майораном.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке около 40-45 минут.
Как подавать овощной пирог
Готовый пирог остудить и только потом разрезать на куски.
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