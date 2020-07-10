Как испечь тарт с заварным кремом и фруктами
Готовим открытый пирог из миндального теста с заварным кремом, фруктами и ягодами
Сезон ягод и фруктов в разгаре, поэтому нежный и очень вкусный тарт с заварным кремом станет идеальным десертом на вашем столе. Для начинки подойдут любые сладкие сезонные ягоды и фрукты. Они будут хороши как отдельно, так и в виде ассорти.
Фруктовый тарт с заварным кремом
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 334 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 125 г сливочного масла комнатной температуры
- 85 г сахарной пудры
- 25 г миндальной муки
- 1 яйцо
- Щепотка соли
Читайте также:Как приготовить фруктовый торт без выпечки
Для начинки:
- 250 мл молока
- 60 г сахара
- 1 желток
- 1 ст.л. с верхом кукурузного крахмала
- 500 г свежих фруктов и ягод (слив, абрикосов, черники, земляники)
Смотрите видео, как испечь фруктовую галету:
Способ приготовления:
- Сливочное масло растереть с сахарной пудрой, миндальной мукой и сахаром. Если у вас нет миндальной муки, замените ее обычной или измельчите в блендере очищенный миндаль.
- Добавить яйцо и хорошо перемешать, затем всыпать просеянную муку и быстро замесить тесто. Долго вымешивать не стоит, иначе оно будет жестким. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 2 часа.
- Пока тесто отдыхает, приготовить крем. Желток хорошо размешать с сахаром и крахмалом. Молоко довести до кипения, влить немного в сахарно-желтковую смесь и быстро размешать.
- Затем тонкой струйкой влить все остальное молоко, не переставая перемешивать. Снова влить яично-молочную смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь. Варить до загустения, постоянно помешивая, примерно 2-3 минуты. Готовый крем сразу же переложить в другую посуду, накрыть пищевой пленкой и остудить.
- Охлажденное тесто выложить в форму для выпечки и сформировать бортики. Наколоть вилкой, накрыть листом бумаги для выпечки и насыпать груз (сухой горох или фасоль). Выпекать в течении 12-20 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета. Песочный корж полностью остудить.
- На остывшую основу выложить заварной крем. Фрукты вымыть, высушить, нарезать и выложить поверх крема вместе с подготовленными ягодами.
Полезный совет
Чтобы ягоды и фрукты не заветрились, возьмите прозрачное желе для торта, приготовьте по инструкции на упаковке и аккуратно полейте им начинку.
Напомним, ранее мы делились рецептом "Наполеона" без выпечки с заварным кремом, а также рассказывали, как сделать тарт с черникой и сливами.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное