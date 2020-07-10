Как испечь тарт с заварным кремом и фруктами

Готовим открытый пирог из миндального теста с заварным кремом, фруктами и ягодами

Сезон ягод и фруктов в разгаре, поэтому нежный и очень вкусный тарт с заварным кремом станет идеальным десертом на вашем столе. Для начинки подойдут любые сладкие сезонные ягоды и фрукты. Они будут хороши как отдельно, так и в виде ассорти.

Фруктовый тарт с заварным кремом

Тарт с фруктовой начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

334 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г муки

125 г сливочного масла комнатной температуры

85 г сахарной пудры

25 г миндальной муки

1 яйцо

Щепотка соли

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Для начинки:

250 мл молока

60 г сахара

1 желток

1 ст.л. с верхом кукурузного крахмала

500 г свежих фруктов и ягод (слив, абрикосов, черники, земляники)

Смотрите видео, как испечь фруктовую галету:

Способ приготовления:

Сливочное масло растереть с сахарной пудрой, миндальной мукой и сахаром. Если у вас нет миндальной муки, замените ее обычной или измельчите в блендере очищенный миндаль. Добавить яйцо и хорошо перемешать, затем всыпать просеянную муку и быстро замесить тесто. Долго вымешивать не стоит, иначе оно будет жестким. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 2 часа. Пока тесто отдыхает, приготовить крем. Желток хорошо размешать с сахаром и крахмалом. Молоко довести до кипения, влить немного в сахарно-желтковую смесь и быстро размешать. Затем тонкой струйкой влить все остальное молоко, не переставая перемешивать. Снова влить яично-молочную смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь. Варить до загустения, постоянно помешивая, примерно 2-3 минуты. Готовый крем сразу же переложить в другую посуду, накрыть пищевой пленкой и остудить. Охлажденное тесто выложить в форму для выпечки и сформировать бортики. Наколоть вилкой, накрыть листом бумаги для выпечки и насыпать груз (сухой горох или фасоль). Выпекать в течении 12-20 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета. Песочный корж полностью остудить. На остывшую основу выложить заварной крем. Фрукты вымыть, высушить, нарезать и выложить поверх крема вместе с подготовленными ягодами.

Полезный совет

Чтобы ягоды и фрукты не заветрились, возьмите прозрачное желе для торта, приготовьте по инструкции на упаковке и аккуратно полейте им начинку.

Напомним, ранее мы делились рецептом "Наполеона" без выпечки с заварным кремом, а также рассказывали, как сделать тарт с черникой и сливами.

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