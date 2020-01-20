Как испечь творожные рогалики с мармеладом
Рецепт вкусных домашних рогаликов
Выпечка из творожного теста получается мягкой, нежной и долго не черствеет. Вы можете использовать практически любой творог. Чтобы выпечка была нежнее, его можно перед приготовлением теста дополнительно протереть.
Смотрите видео, как отличить качественный творог от подделки:
Из творожного теста делают печенье, пироги, кексы, песочные коржи и основы для открытых пирогов. Мы предлагаем простой рецепт творожных рогаликов с мармеладом.
Творожные рогалики с мармеладной начинкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 325 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 150 г сливочного масла
- 300 г муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 0,35 ч. л. соли
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 2 ст. л. сахара
- 200 г мармелада
Способ приготовления:
- Смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. К ним переложите мягкие кубики масла. Перетрите тесто в крошку. К нему добавьте размягченный сухой творог и сахар.
- Замешайте однородное мягкое тесто, замотайте его в пленку и спрячьте в холодильник на 30 минут.
- Мармелад нарежьте кусочками около 3 см.
- Остывшее тесто поделите на три части, раскатайте в круглые пласты. Порежьте их на треугольники, поверх выложите кусочки домашнего мармелада.
- Скатайте треугольники в рогалики, выложите их на выстеленный пергаментом противень. Присыпьте сахаром.
- Готовьте в разогретой до 180 ºС духовке 20-25 минут.
Полезный совет
По желанию, можно использовать любую другую начинку – фрукты, джем, шоколад, орехи. Также в тесто можно добавить лимонную или апельсиновую цедру, корицу или любые другие специи и пряности.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.