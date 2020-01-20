Как испечь творожные рогалики с мармеладом

Рецепт вкусных домашних рогаликов

Рогалики с мармеладом творожные Фото: Depositphotos

Выпечка из творожного теста получается мягкой, нежной и долго не черствеет. Вы можете использовать практически любой творог. Чтобы выпечка была нежнее, его можно перед приготовлением теста дополнительно протереть.

Смотрите видео, как отличить качественный творог от подделки:

Из творожного теста делают печенье, пироги, кексы, песочные коржи и основы для открытых пирогов. Мы предлагаем простой рецепт творожных рогаликов с мармеладом.

Творожные рогалики с мармеладной начинкой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г творога

150 г сливочного масла

300 г муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

0,35 ч. л. соли

1 ст. л. ванильного сахара

2 ст. л. сахара

200 г мармелада

Способ приготовления:

Смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. К ним переложите мягкие кубики масла. Перетрите тесто в крошку. К нему добавьте размягченный сухой творог и сахар. Замешайте однородное мягкое тесто, замотайте его в пленку и спрячьте в холодильник на 30 минут. Мармелад нарежьте кусочками около 3 см. Остывшее тесто поделите на три части, раскатайте в круглые пласты. Порежьте их на треугольники, поверх выложите кусочки домашнего мармелада. Скатайте треугольники в рогалики, выложите их на выстеленный пергаментом противень. Присыпьте сахаром. Готовьте в разогретой до 180 ºС духовке 20-25 минут.

Полезный совет

По желанию, можно использовать любую другую начинку – фрукты, джем, шоколад, орехи. Также в тесто можно добавить лимонную или апельсиновую цедру, корицу или любые другие специи и пряности.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.

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