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Как испечь творожные рогалики с мармеладом

Рецепт вкусных домашних рогаликов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Рогалики с мармеладом творожные
Рогалики с мармеладом творожные
Фото: Depositphotos

Выпечка из творожного теста получается мягкой, нежной и долго не черствеет. Вы можете использовать практически любой творог. Чтобы выпечка была нежнее, его можно перед приготовлением теста дополнительно протереть.

Смотрите видео, как отличить качественный творог от подделки:

Из творожного теста делают печенье, пироги, кексы, песочные коржи и основы для открытых пирогов. Мы предлагаем простой рецепт творожных рогаликов с мармеладом.

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Творожные рогалики с мармеладной начинкой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 150 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 0,35 ч. л. соли
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 2 ст. л. сахара
  • 200 г мармелада

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. К ним переложите мягкие кубики масла. Перетрите тесто в крошку. К нему добавьте размягченный сухой творог и сахар.
  2. Замешайте однородное мягкое тесто, замотайте его в пленку и спрячьте в холодильник на 30 минут.
  3. Мармелад нарежьте кусочками около 3 см.
  4. Остывшее тесто поделите на три части, раскатайте в круглые пласты. Порежьте их на треугольники, поверх выложите кусочки домашнего мармелада.
  5. Скатайте треугольники в рогалики, выложите их на выстеленный пергаментом противень. Присыпьте сахаром.
  6. Готовьте в разогретой до 180 ºС духовке 20-25 минут.

Полезный совет

По желанию, можно использовать любую другую начинку – фрукты, джем, шоколад, орехи. Также в тесто можно добавить лимонную или апельсиновую цедру, корицу или любые другие специи и пряности.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашние круассаны. "Сегодня" также делились рецептом рогаликов со сливочным сыром.

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Источник: Сегодня
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