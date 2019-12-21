Как испечь творожный кекс с яблоками и вяленой вишней

Рецепт вкусной зимней выпечки

Яблочный кекс в духовке Фото: Depositphotos

Творожная выпечка – самая мягкая и нежная. Яблоки и сухофрукты очень уместны в этом рецепте: их кислинка и сочность разбавляют сладость кекса.

Смотрите видео, как правильно выбрать творог:

Творожный кекс с яблоками и вишней

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

309 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Творог – 200 г

Сахар – 250 г

Яйца – 4 шт.

Масло сливочное – 100 г

Масло растительное – 50 мл

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Сушеная вишня – 30 г

Яблоки – 3 шт.

Способ приготовления:

Вишню предварительно залить кипятком, промыть и обсушить. Можно залить сухофрукты крепким чаем или крепким алкоголем, например, ромом или коньяком. Взбить масло комнатной температуры с сахаром. Затем добавить творог и еще раз взбить. Если ваш творог сухой или зернистый, протрите его предварительно через сито. Добавить в чашу яйца и еще раз взбить до однородной консистенции. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто, добавляя растительное масло. Яблоки очистить от кожицы, нарезать средними по размеру кубиками и сбрызнуть лимонным соком. Добавить яблоки и вишню в тесто. Перемешать лопаткой. Смазать форму маслом, выложить в нее тесто и выпекать при температуре 180 ºС около часа.

Полезный совет

Вишню в рецепте можно заменить изюмом, курагой или клюквой. А готовый кекс украсить белой глазурью и коктейльными вишнями.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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