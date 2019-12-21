Как испечь творожный кекс с яблоками и вяленой вишней
Рецепт вкусной зимней выпечки
Творожная выпечка – самая мягкая и нежная. Яблоки и сухофрукты очень уместны в этом рецепте: их кислинка и сочность разбавляют сладость кекса.
Смотрите видео, как правильно выбрать творог:
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Творожный кекс с яблоками и вишней
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 309 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Творог – 200 г
- Сахар – 250 г
- Яйца – 4 шт.
- Масло сливочное – 100 г
- Масло растительное – 50 мл
- Мука – 250 г
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Сушеная вишня – 30 г
- Яблоки – 3 шт.
Способ приготовления:
- Вишню предварительно залить кипятком, промыть и обсушить. Можно залить сухофрукты крепким чаем или крепким алкоголем, например, ромом или коньяком.
- Взбить масло комнатной температуры с сахаром.
- Затем добавить творог и еще раз взбить. Если ваш творог сухой или зернистый, протрите его предварительно через сито.
- Добавить в чашу яйца и еще раз взбить до однородной консистенции.
- Просеять муку с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто, добавляя растительное масло.
- Яблоки очистить от кожицы, нарезать средними по размеру кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
- Добавить яблоки и вишню в тесто. Перемешать лопаткой.
- Смазать форму маслом, выложить в нее тесто и выпекать при температуре 180 ºС около часа.
Полезный совет
Вишню в рецепте можно заменить изюмом, курагой или клюквой. А готовый кекс украсить белой глазурью и коктейльными вишнями.
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Источник: Сегодня