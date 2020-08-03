Как испечь творожный пирог с абрикосами в духовке
Рецепт воздушного пирога из творога с абрикосами и ванилью
Этот нежный творожный пирог с абрикосами, ванилью и лимоном похож на ленивый чизкейк без теста. Готовится он очень просто: вам нужно будет хорошо взбить миксером все ингредиенты, перелить в форму, добавить кусочки фруктов и отправить в духовку на час.
Перед подачей творожно-абрикосовый пирог следует хорошо охладить, чтобы он держал форму при нарезке.
Творожный пирог с абрикосами
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Калорийность:
- 264 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 6-8 абрикосов
- 500 г нежирного творога
- 250 г простого йогурта
- 3 яйца
- 60 г кукурузной крупы (поленты)
- 250 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1 пакетик ванильного пудинга
- 2 чайные ложки пищевой соды
- 1 лимон (сок и тертая цедра)
- Масло и манная крупа – для формы
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 175 °C.
- Положите масло в кастрюлю и растопите на слабом огне. Остудите.
- Абрикосы помойте, обсушите, разрежьте пополам, удалите сердцевину.
- Поместите в миску творог, яйца, манную крупу, сахар, ванильный сахар, пудинг, разрыхлитель, цедру лимона и лимонный сок и хорошо перемешайте с помощью ручного миксера.
- Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте.
- Смажьте форму диаметром 26 см небольшим количеством масла и слегка посыпьте манной крупой. Вылейте тесто в форму, разровняйте и выложите сверху половинки абрикосов.
- Выпекайте пирог в течение часа.
- После выпекания выньте абрикосовый пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Затем достаньте из формы и полностью остудите.
Как украсить десерт
По желанию посыпьте абрикосовый пирог сахарной пудрой и украсьте листиками мяты.
Смотрите видео, как испечь вкусный манный пирог:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.
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