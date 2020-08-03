Как испечь творожный пирог с абрикосами в духовке

Рецепт воздушного пирога из творога с абрикосами и ванилью

Этот нежный творожный пирог с абрикосами, ванилью и лимоном похож на ленивый чизкейк без теста. Готовится он очень просто: вам нужно будет хорошо взбить миксером все ингредиенты, перелить в форму, добавить кусочки фруктов и отправить в духовку на час.

Перед подачей творожно-абрикосовый пирог следует хорошо охладить, чтобы он держал форму при нарезке.

Творожный пирог с абрикосами

Пирог с абрикосами и творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 20 минут

Калорийность:

264 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

6-8 абрикосов

500 г нежирного творога

250 г простого йогурта

3 яйца

60 г кукурузной крупы (поленты)

250 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 пакетик ванильного пудинга

2 чайные ложки пищевой соды

1 лимон (сок и тертая цедра)

Масло и манная крупа – для формы

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 175 °C. Положите масло в кастрюлю и растопите на слабом огне. Остудите. Абрикосы помойте, обсушите, разрежьте пополам, удалите сердцевину. Поместите в миску творог, яйца, манную крупу, сахар, ванильный сахар, пудинг, разрыхлитель, цедру лимона и лимонный сок и хорошо перемешайте с помощью ручного миксера. Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте. Смажьте форму диаметром 26 см небольшим количеством масла и слегка посыпьте манной крупой. Вылейте тесто в форму, разровняйте и выложите сверху половинки абрикосов. Выпекайте пирог в течение часа. После выпекания выньте абрикосовый пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Затем достаньте из формы и полностью остудите.

Как украсить десерт

По желанию посыпьте абрикосовый пирог сахарной пудрой и украсьте листиками мяты.

Смотрите видео, как испечь вкусный манный пирог:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.

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