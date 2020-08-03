Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь творожный пирог с абрикосами в духовке

Сегодня, 10:19

Рецепт воздушного пирога из творога с абрикосами и ванилью

Этот нежный творожный пирог с абрикосами, ванилью и лимоном похож на ленивый чизкейк без теста. Готовится он очень просто: вам нужно будет хорошо взбить миксером все ингредиенты, перелить в форму, добавить кусочки фруктов и отправить в духовку на час.

Перед подачей творожно-абрикосовый пирог следует хорошо охладить, чтобы он держал форму при нарезке.

Творожный пирог с абрикосами

Пирог с абрикосами и творогом
Пирог с абрикосами и творогом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Калорийность:

  • 264 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 6-8 абрикосов
  • 500 г нежирного творога
  • 250 г простого йогурта
  • 3 яйца
  • 60 г кукурузной крупы (поленты)
  • 250 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 пакетик ванильного пудинга
  • 2 чайные ложки пищевой соды
  • 1 лимон (сок и тертая цедра)
  • Масло и манная крупа – для формы

Читайте также:
Как испечь пирог с абрикосами и творогом: рецепт от Татьяны Литвиновой

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 175 °C.
  2. Положите масло в кастрюлю и растопите на слабом огне. Остудите.
  3. Абрикосы помойте, обсушите, разрежьте пополам, удалите сердцевину.
  4. Поместите в миску творог, яйца, манную крупу, сахар, ванильный сахар, пудинг, разрыхлитель, цедру лимона и лимонный сок и хорошо перемешайте с помощью ручного миксера.
  5. Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте.
  6. Смажьте форму диаметром 26 см небольшим количеством масла и слегка посыпьте манной крупой. Вылейте тесто в форму, разровняйте и выложите сверху половинки абрикосов.
  7. Выпекайте пирог в течение часа.
  8. После выпекания выньте абрикосовый пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Затем достаньте из формы и полностью остудите.

Как украсить десерт

По желанию посыпьте абрикосовый пирог сахарной пудрой и украсьте листиками мяты.

Смотрите видео, как испечь вкусный манный пирог:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт легкого чизкейка в стаканчиках с гранолой и ягодами Что приготовить из невкусных персиков: три простых рецепта Пирог из слоеного теста с капустой: рецепт приготовления Как испечь летнюю шарлотку с дыней и корицей
пирог десерт творог абрикосы запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд

Популярные статьи

Сегодня, 11:38Events

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

Вчера, 14:42Events

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

Вчера, 10:43Events

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Наталье Могилевской – 45: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

Вчера, 07:17Events

Ильин день-2020: яркие открытки, поздравления, картинки и стихи

Вчера, 06:30Events

Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

1 августаFun

Ильин день: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня

1 августаТехно

Разоряют владельцев: ТОП-7 самых ненадежных авто с пробегом

1 августаАфиша

Джейсону Момоа – 41! Лучшие роли звезды "Игры престолов"

1 августаFun

1 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

31 июляАктуально

Нарушение менструального цикла – причина бить тревогу

31 июляШоу-бизнес

Соседи Заворотнюк рассказали о встрече с актрисой: как сейчас выглядит онкобольная звезда

31 июляАктуально

Об этом не говорят вслух: что такое климакс

31 июляАфиша

Ушла из жизни известная украинская актриса, сыгравшая в сериале "Крепостная"

31 июляFun

Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились

31 июляTravel

В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

Новости партнеров

Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в белье
Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в белье
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
У Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты?
У Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять