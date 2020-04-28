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Как испечь творожный пирог с ревенем и безе

Рецепт вкусного пирога в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 09:04

Стебли ревеня появляются в середине весны. Их добавляют в салаты, напитки и десерты, но чаще всего используют для начинки пирогов.

Творожный пирог с ревенем и безе получается очень вкусным и оригинальным. Указанного в рецепте количества теста хватит на большой противень или на две круглые формы диаметром 20 см.

Творожный пирог с ревенем и безе

Пирог с ревенем
Пирог с ревенем
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 283 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г творога
  • 100 г сливочного масла
  • 200-250 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. сахара

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Для начинки:

  • 400 г ревеня
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. молотой корицы

Для безе:

  • 3 белка
  • 150 мл сахара

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Способ приготовления:

  1. Размягченное масло смешать с творогом и сахаром. Постепенно добавлять муку, смешанную с разрыхлителем, пока не получится мягкое, не липнущее к рукам тесто.
  2. Скатать тесто в шар и положить в холодильник минимум на час.
  3. Очистить ревень, нарезать его небольшими кусочками и засыпать сахаром и корицей.
  4. Готовое тесто раскатать и выложить в форму или на противень, выстланный бумагой для выпечки, чтобы тесто покрыло дно и бока формы.
  5. На тесто выложить ревень, слив с него предварительно сок.
  6. Поставить в духовку, нагретую до 200 ºС, на 20 минут.
  7. Пока пирог печется, взбить белки с сахаром в крепкую пену.
  8. Достать через 20 минут полуготовый пирог и покрыть его взбитыми белками.
  9. Вернуть в духовку, снизив температуру до 180 ºС, еще на 15 минут, пока белок слегка не подрумянится.

На заметку

Ревень в начинке можно заменить кислыми яблоками.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога со сливами и безе.

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Источник: Сегодня
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