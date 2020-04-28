Как испечь творожный пирог с ревенем и безе
Рецепт вкусного пирога в духовке
Стебли ревеня появляются в середине весны. Их добавляют в салаты, напитки и десерты, но чаще всего используют для начинки пирогов.
Творожный пирог с ревенем и безе получается очень вкусным и оригинальным. Указанного в рецепте количества теста хватит на большой противень или на две круглые формы диаметром 20 см.
Творожный пирог с ревенем и безе
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 283 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г творога
- 100 г сливочного масла
- 200-250 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. сахара
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Для начинки:
- 400 г ревеня
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
Для безе:
- 3 белка
- 150 мл сахара
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Способ приготовления:
- Размягченное масло смешать с творогом и сахаром. Постепенно добавлять муку, смешанную с разрыхлителем, пока не получится мягкое, не липнущее к рукам тесто.
- Скатать тесто в шар и положить в холодильник минимум на час.
- Очистить ревень, нарезать его небольшими кусочками и засыпать сахаром и корицей.
- Готовое тесто раскатать и выложить в форму или на противень, выстланный бумагой для выпечки, чтобы тесто покрыло дно и бока формы.
- На тесто выложить ревень, слив с него предварительно сок.
- Поставить в духовку, нагретую до 200 ºС, на 20 минут.
- Пока пирог печется, взбить белки с сахаром в крепкую пену.
- Достать через 20 минут полуготовый пирог и покрыть его взбитыми белками.
- Вернуть в духовку, снизив температуру до 180 ºС, еще на 15 минут, пока белок слегка не подрумянится.
На заметку
Ревень в начинке можно заменить кислыми яблоками.
Напомним, ранее мы делились рецептом пирога со сливами и безе.
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Источник: Сегодня