Как испечь творожный пирог с ревенем и безе

Рецепт вкусного пирога в духовке

Стебли ревеня появляются в середине весны. Их добавляют в салаты, напитки и десерты, но чаще всего используют для начинки пирогов.

Творожный пирог с ревенем и безе получается очень вкусным и оригинальным. Указанного в рецепте количества теста хватит на большой противень или на две круглые формы диаметром 20 см.

Творожный пирог с ревенем и безе

Пирог с ревенем Фото: Pinterest

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

283 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

250 г творога

100 г сливочного масла

200-250 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. сахара

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Для начинки:

400 г ревеня

3 ст.л. сахара

1 ч.л. молотой корицы

Для безе:

3 белка

150 мл сахара

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Способ приготовления:

Размягченное масло смешать с творогом и сахаром. Постепенно добавлять муку, смешанную с разрыхлителем, пока не получится мягкое, не липнущее к рукам тесто. Скатать тесто в шар и положить в холодильник минимум на час. Очистить ревень, нарезать его небольшими кусочками и засыпать сахаром и корицей. Готовое тесто раскатать и выложить в форму или на противень, выстланный бумагой для выпечки, чтобы тесто покрыло дно и бока формы. На тесто выложить ревень, слив с него предварительно сок. Поставить в духовку, нагретую до 200 ºС, на 20 минут. Пока пирог печется, взбить белки с сахаром в крепкую пену. Достать через 20 минут полуготовый пирог и покрыть его взбитыми белками. Вернуть в духовку, снизив температуру до 180 ºС, еще на 15 минут, пока белок слегка не подрумянится.

На заметку

Ревень в начинке можно заменить кислыми яблоками.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога со сливами и безе.

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